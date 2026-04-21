Burro, a la parrilla: Ofrecieron una degustación y a $7.500 se agotó en horas

El sabor es muy parecido, los cortes se pueden preparar de la misma manera que con la vacuna El sabor es muy parecido, los cortes se pueden preparar de la misma manera que con la vacuna

A menos ovejas, carne de burro

No fue la única desprolijidad cometida por 'el Chivo' Rossi, y que provocó más de una consulta a veterinarios castrenses para que constataran si realmente se trataba de un 'Chivo' o acaso era un 'Burro' Rossi. Aseguran que la degustación en la parrilla de la carne de burro "explotó".

En cuanto al retroceso de la oveja dijo que se debe a la presencia de depredadores, como el puma, el zorro colorado, el visón, el chancho jabalí y los perros cimarrones.

Además, el tipo de pasturas de la zona no es aptas para vacas que, además requiere muchísima agua.

La posibilidad de producir y faenar carne de burro surgió del propio Cittadini, que decidió encarar el proyecto "sin crédito ni ayuda estatal". Hoy en su campo cuenta con 150 animales aunque pretende aumentar esa cantidad. Es que, según remarcó, "no hay mucha cantidad de animales en la zona. Cuando se dejó de usar para el trabajo se lo fue sacando y han quedado muy pocos. Si esto funciona, vamos a tener que traer de afuera".

También aseguró que la iniciativa es monitoreada por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), el Ministerio de Producción de Chubut y el Municipio de Trelew que, en principio, autorizaron la degustación y venta "en carácter experimental".

"La degustación en la parrilla explotó. Tuvieron que hacer un doble turno. Y la venta en carnicerías se agotó. Se fue todo lo que pusimos", contó.

Críticas

senasa.jpg Aseguran que la iniciativa es monitoreada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

En cuanto a las críticas por la propuesta, dije que "un veterinario mediático que mencionó que el burro estaba prohibido en el Código Alimentario Nacional. Es falaz". Y señaló que "las críticas vienen por la idiosincracia porteña que viven en una burbuja y creen que tienen la razón. El interior parece tener menor nivel que el porteñismo".

Tras la prueba, el próximo paso es esperar los permisos definitivos para el faenamiento a través de una resolución del Ministerio de Producción y el aval del Senasa. Recién ahí la carne podrá venderse al público aunque estará limitada por la falta de producción.

En la prueba experimental, las bandejas de carne de burro se ofrecieron a $7.500. Y subrayó que si bien "ese valor podría sufrir variaciones en función de los distintos cortes, de ninguna manera va a superar el 50% de lo que vale el corte de vaca".

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, acompañó la degustación de carne de burro en una parrilla y destacó "el proyecto inédito en la región que busca abrir mercado dentro del segmento de carnes no tradicionales".

También aseguró que esta carne "cumple los estándares del Código Alimentario Argentino".

La SRA propuso asadito de guanaco...

image

Mientras tanto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, propuso que nos pongamos a comer carne de guanaco: "debería poder comercializarse en todo el país" y no sólo en la Patagonia, dijo.

"Es una proteína muy buena, muy valorada, y tiene que lograr un tránsito federal", consideró el presidente de la Rural.

En Santa Cruz, tras destrabarse una serie de cuestiones legales y administrativas, se habilitó la venta de carne de guanaco para consumo humano. Cuesta $ 6500 por kilo si se adquiere el 'pack familiar' de 20 kg. Los cortes disponibles son lomo, cogote, paleta, pierna, colita, cuadril, cuadrada, peceto y bola de lomo.

En esa provincia ya se daba un consumo informal de esta carne, es decir, por fuera de la autorización legal: había gente que salía a cazar guanacos sin ser advertida para consumir la carne.

Otras noticias de Urgente24

GNL y la decisión final: Se define si la importación será privada este invierno o si falló el plan

La encuesta en la que Kicillof gana en 1ra vuelta y el dilema de Milei para no "volverse a casa"

Torneo Apertura: Boca podrá llevar hinchas a la cancha de Defensa y Justicia

Cúneo Libarona, abogado de Lijo, patrocinaría a Sigman / Gold / Sielecki