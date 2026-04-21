"Algo distinto está por pasar en la parrilla. Te invitamos a una degustación fuera de lo común. Una carne no tradicional, tierna, magra y de sabor suave, trabajada en distintos cortes y preparaciones, pensada para sorprender incluso a los más parrilleros", decía la invitación de un productor que ofreció una degustación de carne de burro en una parrilla de Trelew, en la provincia de Chubut, y bandejas con diversos cortes en carnicerías, a solo $7.500, y se agotaron en pocas horas.
¿MEJOR QUE LA VACA?
Burro, a la parrilla: Ofrecieron una degustación y a $7.500 se agotó en horas
Un productor ofreció una degustación de carne de burro en una parrilla y bandejas con diversos cortes en carnicerías, a solo $7.500, y se agotaron en pocas horas.
"A veces, lo mejor es lo inesperado", finaliza la invitación a degustar esta carne que algunos aseguran que es incluso de mejor calidad que la de vaca.
El productor que lanzó la propuesta que tuvo un altísimo impacto a nivel nacional, se llama Julio Cittadini, tiene 78 años, y explicó que el proyecto 'Burros Patagones' surgió como consecuencia de la caída de ovejas en los últimos años y "la imposibilidad de trabajar vacunos porque los campos no son aptos en Patagonia".
"Yo ya tenía alguna experiencia con burros y sabía de las bondades de su carne en cuanto a la calidad. La carne es parecida a la carne de vaca y, en algún punto, superior. En cuanto al aspecto físico, si en una góndola se pone un corte de vaca y otro de burro, si uno no es conocedor las puede confundir", dijo Cittadini y agregó:
A menos ovejas, carne de burro
En cuanto al retroceso de la oveja dijo que se debe a la presencia de depredadores, como el puma, el zorro colorado, el visón, el chancho jabalí y los perros cimarrones.
Además, el tipo de pasturas de la zona no es aptas para vacas que, además requiere muchísima agua.
La posibilidad de producir y faenar carne de burro surgió del propio Cittadini, que decidió encarar el proyecto "sin crédito ni ayuda estatal". Hoy en su campo cuenta con 150 animales aunque pretende aumentar esa cantidad. Es que, según remarcó, "no hay mucha cantidad de animales en la zona. Cuando se dejó de usar para el trabajo se lo fue sacando y han quedado muy pocos. Si esto funciona, vamos a tener que traer de afuera".
También aseguró que la iniciativa es monitoreada por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), el Ministerio de Producción de Chubut y el Municipio de Trelew que, en principio, autorizaron la degustación y venta "en carácter experimental".
"La degustación en la parrilla explotó. Tuvieron que hacer un doble turno. Y la venta en carnicerías se agotó. Se fue todo lo que pusimos", contó.
Críticas
En cuanto a las críticas por la propuesta, dije que "un veterinario mediático que mencionó que el burro estaba prohibido en el Código Alimentario Nacional. Es falaz". Y señaló que "las críticas vienen por la idiosincracia porteña que viven en una burbuja y creen que tienen la razón. El interior parece tener menor nivel que el porteñismo".
Tras la prueba, el próximo paso es esperar los permisos definitivos para el faenamiento a través de una resolución del Ministerio de Producción y el aval del Senasa. Recién ahí la carne podrá venderse al público aunque estará limitada por la falta de producción.
En la prueba experimental, las bandejas de carne de burro se ofrecieron a $7.500. Y subrayó que si bien "ese valor podría sufrir variaciones en función de los distintos cortes, de ninguna manera va a superar el 50% de lo que vale el corte de vaca".
El intendente de Trelew, Gerardo Merino, acompañó la degustación de carne de burro en una parrilla y destacó "el proyecto inédito en la región que busca abrir mercado dentro del segmento de carnes no tradicionales".
También aseguró que esta carne "cumple los estándares del Código Alimentario Argentino".
La SRA propuso asadito de guanaco...
Mientras tanto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, propuso que nos pongamos a comer carne de guanaco: "debería poder comercializarse en todo el país" y no sólo en la Patagonia, dijo.
"Es una proteína muy buena, muy valorada, y tiene que lograr un tránsito federal", consideró el presidente de la Rural.
En Santa Cruz, tras destrabarse una serie de cuestiones legales y administrativas, se habilitó la venta de carne de guanaco para consumo humano. Cuesta $ 6500 por kilo si se adquiere el 'pack familiar' de 20 kg. Los cortes disponibles son lomo, cogote, paleta, pierna, colita, cuadril, cuadrada, peceto y bola de lomo.
En esa provincia ya se daba un consumo informal de esta carne, es decir, por fuera de la autorización legal: había gente que salía a cazar guanacos sin ser advertida para consumir la carne.
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