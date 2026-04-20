Defensa y Justicia y Boca abrirán el jueves la 16º y anteúltima fecha (falta jugarse la 9º que fue suspendida) del Torneo Apertura. El partido de jugará en Florencio Varela en el Estadio Norberto Tomaghello. Para este encuentro Defensa y Justicia fue autorizado a vender entradas para el público visitante, por lo que Boca tendrá hinchas en la cancha del Halcón.
LLEVA HINCHAS A FLORENCIO VARELA
Torneo Apertura: Boca podrá llevar hinchas a la cancha de Defensa y Justicia
Se confirmó en la tarde del lunes que Boca podrá llevar público a la cancha de Defensa para el partido del jueves por el Torneo Apertura.
Boca lleva hinchas a Florencio Varela
El jueves 23/4 a las 20hs en el Estadio Norberto Tomaghello se enfrentarán Defensa y Justicia y Boca por la 16º fecha del Torneo Apertura. Allí el “Xeneize” podrá llevar 3000 hinchas visitantes y eso es una buena noticia para el mundo Boca. El precio de las entradas es de 80 mil pesos cada una y deben venderlas en 72 horas.
Para este partido Boca llega 3º en la zona A con 24 puntos y con un empate se clasificará a los octavos de final, aunque pensando en posicionarse bien y terminar lo más arriba posible por la clasificación a las copas, debe ganar todo lo que le queda hasta ahora. Los 3000 hinchas de Boca en Florencio Varela influirán en el resultado seguramente.
Defensa y Justicia viene de 3 derrotas al hilo y se ubica 8º con 19 puntos. O sea, ya no tiene margen de error y perdió todos los puntos que podía perder. Ahora debe sumar de a 3 aunque será difícil ganarle a un Boca que viene de ganar el clásico y hace 13 encuentros que no conoce la derrota.
Lo que viene para Boca
Boca jugará el jueves ya que en la próxima semana jugará el martes por la Copa Libertadores, además debe viajar a Brasil y por eso necesita varios días de descanso. Luego del partido con Defensa y Justicia jugará el martes 28 de abril a las 21:30hs en Brasil con Cruzeiro por la zona “D” de la Copa Libertadores.
Luego, el domingo 3 de mayo jugará la última fecha de la fase de liga del Torneo Apertura. Será la fecha 9, que fue suspendida en su momento por el paro de AFA en apoyo al Chiqui Tapia. Dos días después, el martes 5 de mayo viajará a Ecuador para visitar a Barcelona por la 4º fecha de la Copa Libertadores, partido que se jugará a las 21:30hs.
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