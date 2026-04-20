Torneo Apertura: Boca podrá llevar hinchas a la cancha de Defensa y Justicia.

Para este partido Boca llega 3º en la zona A con 24 puntos y con un empate se clasificará a los octavos de final, aunque pensando en posicionarse bien y terminar lo más arriba posible por la clasificación a las copas, debe ganar todo lo que le queda hasta ahora. Los 3000 hinchas de Boca en Florencio Varela influirán en el resultado seguramente.