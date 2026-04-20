El domingo (19/04) River y Boca jugaron otra edición del Superclásico el cual quedó en manos del “Xeneize” por 1 a 0 con gol de Paredes. El mismo se disputó en el Monumental ante 86 mil almas “Millonarias” y fue por la fecha 16º del Torneo Apertura. Si bien fue derrota para River hay un dato positivo de Chacho Coudet que les hace creer a los hinchas de la banda.
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El dato que ilusiona a los hinchas de River sobre Chacho Coudet después del Superclásico
El Superclásico fue para Boca por 1-0 con gol de Paredes, pero dejó un dato positivo sobre el Chacho Coudet que tiene que ver con el River de Gallardo.
El dato de Chacho Coudet que también pasó Gallardo en su primer Superclásico
El dato del que estamos hablando no solo involucra al Chacho Coudet, sino que también a Marcelo Gallardo. Tiene que ver sobre el resultado del primer Superclásico de ambos como entrenadores de River, o sea, en su debut en los River-Boca. El dato positivo es que ninguno de los dos ganó su primer Superclásico como DT del “Millonario”.
A pesar de esto, Gallardo después tuvo la historia más triunfante en la historia de River con respecto a los Superclásicos. Eliminó a Boca en la Copa Sudamericana 2014, Libertadores 2015, le ganó la final de la Supercopa Argentina, la final de la Copa Libertadores 2018 y lo eliminó en la Libertadores 2019. Todo eso sucedió después de no haber ganado el Superclásico de su debut.
El primer Superclásico de Gallardo
Marcelo Gallardo debutó en los Superclásicos como DT el 5 de octubre del 2014 en el Estadio Monumental (igual que Coudet). Ese partido fue un empate 1-1 donde River fue perdiendo todo el partido y empató al final. Además, Rodrigo Mora había errado un penal.
Boca arrancó ganando 1 a 0 con gol de Lisandro Magallán y luego empató Germán Pezzella a pocos minutos del final. Fue un clásico que se destacó por una lluvia torrencial. De esta forma Marcelo Gallardo debutaba en el Superclásico en el Monumental y sin ganar. Luego dominó los partidos contra Boca, dirigiendo en su primera etapa un total de 22 con 7 triunfos, 10 empates y 5 derrotas.
El primer Superclásico del Chacho Coudet
Este domingo el Chacho Coudet debutó en los River-Boca como DT y perdió 1 a 0 con gol de Leandro Paredes. Este partido tuvo un par de similitudes con el primero de Marcelo Gallardo. Primero que fue en el Monumental, y segundo que no ganó, si bien el “Muñeco” empató, lo cierto es que coinciden en no haber ganado su primer Superclásico como entrenadores.
Esa coincidencia y toda la historia, buena historia, que vino con Marcelo Gallardo como DT de River y la paternidad que impuso con Boca, hace que el hincha “Millonario” se ilusione con que Chacho Coudet pueda tener una historia parecida a Marcelo Gallardo con respecto al Superclásico. Porque las buenas historias siempre terminan bien, pero no siempre comienzan bien, y eso es lo importante. Veremos si en un tiempo este dato fue fundamental o no.
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