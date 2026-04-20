El dato que ilusiona a los hinchas de River sobre Chacho Coudet después del Superclásico.

El primer Superclásico del Chacho Coudet

Este domingo el Chacho Coudet debutó en los River-Boca como DT y perdió 1 a 0 con gol de Leandro Paredes. Este partido tuvo un par de similitudes con el primero de Marcelo Gallardo. Primero que fue en el Monumental, y segundo que no ganó, si bien el “Muñeco” empató, lo cierto es que coinciden en no haber ganado su primer Superclásico como entrenadores.

Esa coincidencia y toda la historia, buena historia, que vino con Marcelo Gallardo como DT de River y la paternidad que impuso con Boca, hace que el hincha “Millonario” se ilusione con que Chacho Coudet pueda tener una historia parecida a Marcelo Gallardo con respecto al Superclásico. Porque las buenas historias siempre terminan bien, pero no siempre comienzan bien, y eso es lo importante. Veremos si en un tiempo este dato fue fundamental o no.

+ de Golazo24

River decidió el futuro de Kevin Castaño tras la derrota ante Boca

Franco Colapinto reaccionó a la victoria de Boca sobre River con un simpático posteo

River decidió el futuro de Kevin Castaño tras la derrota ante Boca