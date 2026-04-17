Revuelo en River por la sorpresa que metería Coudet en la formación de River contra Boca

En caso de que finalmente se incluya a un tercer central, los dos candidatos que corren con ventaja para acompañar a Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero son Germán Pezzella, que está volviendo de una lesión ligamentaria, y Tobías Ramírez que recién tuvo sus primeros 45 minutos con la camiseta de River en el clásico del domingo pasado contra Racing.

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Otro de los cambios que realizaría Coudet es mete a Juan Cruz Meza en la mitad de cancha pero en lugar de Ian Subiabre, con el objetivo de armar un triángulo en la mitad de la cancha con Aníbal Moreno como volante central fijo y Tomás Galván como interior por el costado derecho. Esto dejaría a Facundo Colidio y Sebastián Driussi como las principales armas en ofensiva.

La probable formación de River contra Boca

De esta manera, la sorpresiva formación titular de River que Coudet pondría ante Boca estaría conformada por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

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