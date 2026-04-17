El próximo domingo a partir de las 17hs el Monumental abrirá sus puertas para una nueva edición del Superclásico entre River y Boca, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura. Hay varias dudas respecto a la formación titular que pondrá Chacho Coudet y ahora surgió la noticia de que el entrenador metería una sorpresa.
SUPERCLÁSICO
Revuelo en River por la sorpresa que metería Coudet en la formación de River contra Boca
Pensando en sorprender a Boca, Coudet sorprendería con una formación inesperada en River de cara al Superclásico.
River llegar al Superclásico de muy buena forma en cuanto a los resultados, pero con algunas dudas en lo futbolístico. Con Coudet como entrenador logró 6 victorias y 1 empate en 7 encuentros dirigidos, pero lo que todavía no logró es enamorar a los hinchas desde el juego del equipo. Para colmo, lesiones y bajos rendimientos se hicieron presentes antes de recibir a Boca.
En el choque contra Carabobo por Copa Sudamericana del pasado miércoles, River perdió a Fausto Vera debido a un esguince de rodilla y esto eso un golpe duro para el Millonario ya que el ex Argentinos Juniors era de lo mejor en la mitad de cancha armada por Coudet. También se lesionó Juanfer Quintero y uno de los que dejó muchas dudas por su rendimiento es Ian Subiabre, que solo duró 45 minutos en cancha.
Con todo esto sobre la mesa, podría darse una formación inicial de River que realmente no estaba en los planes de nadie. En las últimas horas comenzó a circular la información de que Coudet podría plantear una línea de cinco defensores en el fondo para suplir la ausencia de Fausto Vera, lo que sin dudas sería una sorpresa importante.
Tres centrales, una opción en River contra Boca
La idea que corre por la cabeza del entrenador de River y que ya viene ensayando es poner tres zagueros centrales en el fondo para que peleen con Adam Bareiro y Miguel Merentiel, mientras que los laterales (Gonzalo Montiel y Marcos Acuña) jueguen más adelantados para armar una mitad de cancha con más gente que los que suele poner Boca.
En caso de que finalmente se incluya a un tercer central, los dos candidatos que corren con ventaja para acompañar a Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero son Germán Pezzella, que está volviendo de una lesión ligamentaria, y Tobías Ramírez que recién tuvo sus primeros 45 minutos con la camiseta de River en el clásico del domingo pasado contra Racing.
Otro de los cambios que realizaría Coudet es mete a Juan Cruz Meza en la mitad de cancha pero en lugar de Ian Subiabre, con el objetivo de armar un triángulo en la mitad de la cancha con Aníbal Moreno como volante central fijo y Tomás Galván como interior por el costado derecho. Esto dejaría a Facundo Colidio y Sebastián Driussi como las principales armas en ofensiva.
La probable formación de River contra Boca
De esta manera, la sorpresiva formación titular de River que Coudet pondría ante Boca estaría conformada por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
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