El palazo de Paredes a River a días del Superclásico en el Monumental: "Es raro"

Otro de los que también habló del estado del césped del Monumental fue Miguel Merentiel, quien indicó que “llama la atención” lo mala que quedó la cancha de River. Claramente es un perjuicio para los dos equipos pero en el Xeneize consideran que con el buen momento que están atravesando esto termina jugándoles de peor manera a ellos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2044784598190596419&partner=&hide_thread=false "ES RARO QUE ESTÉ DE ESA MANERA, PERO ES IGUAL PARA LOS DOS"



Paredes, sobre el campo de juego del Monumental.



Mirá #ESPNF12 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/A6DXMyd2VG — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 16, 2026

La versión de River por el mal estado del césped del Monumental

Si bien no hubo una explicación a viva voz, desde River explican en Off que el mal estado del campo de juego tiene que ver con una falla en el armado del escenario para los shows de AC/DC. Según la versión de los dirigentes del Millonario, la productora trajo un escenario más grande y pesado de lo pautado previamente, lo que también obligó a usar grúas de mayor tamaño.

Al mismo tiempo esgrimen que el factor climático no ayudó en nada por la reiteración de lluvias en los últimos días que dejaron el suelo mucho más blando. De todas maneras, esgrimen que se sigue trabajando a contrareloj para mejorar el suelo de cara al Superclásico del domingo.

Más en GOLAZO24

Revuelo en River por lo que confirmó Gustavo Yarroch sobre Ian Subiabre antes de Boca

River reveló qué tiene Juanfer Quintero: ¿Juega el Superclásico contra Boca?