El Superclásico que disputarán River y Boca el próximo domingo en el Monumental comienza a calentarse luego de que pasaran las copas internacionales para ambos. Uno de los que habló en el día de hoy fue Leandro Paredes, capitán del Xeneize, quien tiró un palazo para el Millonario por un aspecto en particular.
¿LE RESPONDERAN?
El palazo de Paredes a River a días del Superclásico en el Monumental: "Es raro"
En la previa al Superclásico del próximo domingo, Leandro Paredes lanzó un daro para River por un aspecto más que comentado. ¿Qué dijo?
A diferencia de otras oportunidades, Boca llega envalentonado al Superclásico contra River no solo por los buenos resultados sino también por el gran rendimiento futbolístico que está teniendo en cada uno de los partidos. Es por eso que Leandro Paredes se mostró ilusionado con sacar un buen resultado el próximo domingo.
“Estamos con muchas ganas, mucha ilusión. Jugar un Superclásico es algo muy lindo. Nos toca jugar en cancha de ellos así que esperamos llegar de la mejor manera. Es un conjunto de cosas que nos hace llegar muy bien, con mucha confianza. Ojalá el domingo podamos hacer un gran partido como los que venimos haciendo. Venimos de 12 partidos sin perder, de un crecimiento futbolístico así que estamos muy contentos”, comentó en primer lugar.
El palazo de Paredes por el mal estado de la cancha de River
Hablando justamente del Monumental, una de las consultas para Leandro Paredes fue referida al estado del campo de juego de la cancha de River. Durante el choque del Millonario contra Carabobo por la Copa Sudamericana quedó evidenciado que no está de la mejor manera y viendo esto, el capitán Xeneize aprovechó para tirarle un palazo al rival eterno.
“Es raro que esté de esa manera el campo de juego. Es algo que obviamente charlamos porque a lo que estamos jugando seguramente necesitamos de un buen estado de campo para hacerlo de la mejor manera. Pero bueno, es parte de todo esto encontrar este tipo de canchas y trataremos de igualmente hacerlo bien”, afirmó el mediocampista, dejando en claro que la cancha del Monumental no está en las mejores condiciones para el juego de Boca.
Otro de los que también habló del estado del césped del Monumental fue Miguel Merentiel, quien indicó que “llama la atención” lo mala que quedó la cancha de River. Claramente es un perjuicio para los dos equipos pero en el Xeneize consideran que con el buen momento que están atravesando esto termina jugándoles de peor manera a ellos.
La versión de River por el mal estado del césped del Monumental
Si bien no hubo una explicación a viva voz, desde River explican en Off que el mal estado del campo de juego tiene que ver con una falla en el armado del escenario para los shows de AC/DC. Según la versión de los dirigentes del Millonario, la productora trajo un escenario más grande y pesado de lo pautado previamente, lo que también obligó a usar grúas de mayor tamaño.
Al mismo tiempo esgrimen que el factor climático no ayudó en nada por la reiteración de lluvias en los últimos días que dejaron el suelo mucho más blando. De todas maneras, esgrimen que se sigue trabajando a contrareloj para mejorar el suelo de cara al Superclásico del domingo.
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