River tuvo una noche apagada en cuanto a lo futbolístico y terminó derrotando a Carabobo solamente por 1-0 por la segunda fecha de la Copa Sudamericana. Ahora es momento de pensar en el Superclásico contra Boca y parece que Chacho Coudet tomó una decisión fuerte con Ian Subiabre.
SUPERCLÁSICO
Revuelo en River por lo que confirmó Gustavo Yarroch sobre Ian Subiabre antes de Boca
Se viene el Superclásico contra Boca y en River se reveló un dato importante sobre Ian Subiabre. ¿Qué sucedió con el juvenil Millonario?
Sabiendo de la importancia del Superclásico, Coudet puso contra Carabobo a un River con mayoría de suplentes para tratar de tener la menor cantidad de imponderables posibles. La realidad es que la movida no le terminó saliendo del todo bien al entrenador ya que el equipo no fue convincente, y por si fuera poco Fausto Vera, uno de los titulares de mejor rendimiento, terminó lesionado.
Más allá de Santiago Beltrán en el arco, el otro titular que tuvo la chance de jugar de entrada fue Ian Subiabre. El juvenil comenzó a estar de manera reiterada en la formación titular de River desde la llegada de Chacho Coudet y la realidad es que su rendimiento en lugar de ir en alza fue dejando cada vez más dudas. Parece que el entrenador se cansó.
Ian Subiabre se queda afuera del Superclásico
Según indicó Gustavo Yarroch en ESPN, Subiabre tiene serias chances de quedar afuera de la formación titular de River en el Superclásico contra Boca del próximo domingo. El cronista indicó que el juvenil no viene teniendo un rendimiento acorde a lo que imaginaba Coudet y es por eso que ahora se sentaría en el banco de suplente.
“Yo había dicho que Coudet no terminó conforme con la actuación de Subiabre en el Cilindro contra Racing. Ayer contra Carabobo duró solamente 45 minutos y no tuvo una buena actuación. Se abre una puerta a que salga del once”, expresó Gustavo Yarroch. El que empezó a sumar muchos puntos para ocupar el lugar el joven formado en la cantera Millonaria es Kendry Páez.
“Kendry Páez tuvo un buen ingreso, participó en la jugada del gol de Driussi, estuvo eléctrico”, comentó Yarroch, revelando la conformidad que hubo en el cuerpo técnico de River con los minutos que jugó el ecuatoriano. Se vienen días de mucho análisis para Chacho Coudet donde deberá rearmar el mediocampo.
¿Quién reemplazará a Fausto Vera en River?
Al mal momento de Subiabre se le suma la lesión de Fausto Vera que hoy en día está más afuera que adentro del Superclásico. En estos momentos hay dos jugadores que están en las gateras para convertirse en el reemplazante del ex Argentinos Juniors: Uno es Kevin Castaño y el otro es Juan Cruz Meza.
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