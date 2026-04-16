Revuelo en River por lo que confirmó Gustavo Yarroch sobre Ian Subiabre antes de Boca

“Kendry Páez tuvo un buen ingreso, participó en la jugada del gol de Driussi, estuvo eléctrico”, comentó Yarroch, revelando la conformidad que hubo en el cuerpo técnico de River con los minutos que jugó el ecuatoriano. Se vienen días de mucho análisis para Chacho Coudet donde deberá rearmar el mediocampo.

¿Quién reemplazará a Fausto Vera en River?

Al mal momento de Subiabre se le suma la lesión de Fausto Vera que hoy en día está más afuera que adentro del Superclásico. En estos momentos hay dos jugadores que están en las gateras para convertirse en el reemplazante del ex Argentinos Juniors: Uno es Kevin Castaño y el otro es Juan Cruz Meza.

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