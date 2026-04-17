El próximo domingo a partir de las 17hs el Monumental abrirá sus puertas para una nueva edición del Superclásico entre River y Boca, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura. Más allá de que todavía faltan dos días para el choque, Claudio Úbeda tiene prácticamente definida la formación inicial del Xeneize.
SUPERCLÁSICO
Úbeda decidió: La formación titular de Boca para el Superclásico contra River
Se viene el Superclásico y Úbeda ya tiene decidido cuál será el once titular de Boca para enfrentar a River en el Monumental.
Boca utilizó el clásico contra Independiente para rotar y fue allí donde Úbeda colocó mayoría de suplentes luego de una seguidilla de encuentros importantes. El martes pasado recibió a Barcelona de Ecuador y allí aparecieron los habituales titulares donde el rendimiento del equipo fue más que convincente y se quedó con una victoria por 3-0.
La mala noticia de la noche copera fue la lesión de Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lo que lo marginará no solo del Superclásico sino del resto de la temporada. Por lógica, esta situación obliga a Claudio Úbeda a cambiar de arquero y más allá de la experiencia que tiene Javier García, todo indica que el titular a partir de ahora será Leandro Brey.
Más allá de la lesión de Marchesín, Boca no tuvo ningún otro inconveniente y esto le permite a Úbeda colocar el once de gala contra River, mismo equipo que no solo viene consiguiendo buenos resultados sino que partido a partido viene jugando mejor, mostrando su punto más alto en la mitad de la cancha.
La formación titular de Boca contra River
La formación titular de Boca para enfrentar a River estará conformada por: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
Si bien durante los últimos días surgió la información que Úbeda podía meter mano en el equipo con la inclusión de Nicolás Figal por Marcelo Weigandt como lateral derecho, ahora mismo todo apunta a que el Chelo volverá a ser titular por encima incluso de Juan Barinaga.
La última victoria de Boca en el Monumental
Boca llega al Superclásico con 12 partidos invicto y buscará estirar la racha con una victoria en el Monumental, algo que no sucede desde el 20 de marzo del 2022 cuando el equipo por entonces dirigido por Sebastián Battaglia se quedó con el triunfo por 1-0 con gol de Sebastián Villa.
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