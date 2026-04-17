Úbeda decidió: La formación titular de Boca para el Superclásico contra River

Si bien durante los últimos días surgió la información que Úbeda podía meter mano en el equipo con la inclusión de Nicolás Figal por Marcelo Weigandt como lateral derecho, ahora mismo todo apunta a que el Chelo volverá a ser titular por encima incluso de Juan Barinaga.

La última victoria de Boca en el Monumental

Boca llega al Superclásico con 12 partidos invicto y buscará estirar la racha con una victoria en el Monumental, algo que no sucede desde el 20 de marzo del 2022 cuando el equipo por entonces dirigido por Sebastián Battaglia se quedó con el triunfo por 1-0 con gol de Sebastián Villa.

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