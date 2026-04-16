Lo descubrieron saliendo de joda y Coudet lo borró en River: "Salidas nocturnas"

image

La medida de Coudet con Lencina

Está más que claro que Chacho Coudet quiere tratar de corregir la conducta de Lencina y para eso considera que lo mejor es aplicarle un castigo y dejarlo sin la posibilidad de que juegue, a pesar de que claramente River necesita de todas las opciones y variantes posibles en este momento.

Se viene el Superclásico contra Boca y en la previa River ya tiene dos jugadores menos por lesión: Fausto Vera y Juanfer Quintero. Lencina podría ser una opción valiosa en la mitad de la cancha pero ahora mismo no parece que vaya a ser citado por Coudet, que analiza otras variantes como Juan Cruz Meza para rearmar el mediocampo.

Más en GOLAZO24

Revuelo en River por lo que confirmó Gustavo Yarroch sobre Ian Subiabre antes de Boca

River reveló qué tiene Juanfer Quintero: ¿Juega el Superclásico contra Boca?

El palazo de Paredes a River a días del Superclásico en el Monumental: "Es raro"

Messi compró un club en España y vuelve a Barcelona