River está a las puertas de disputar el Superclásico contra Boca, un duelo que se dará el próximo domingo en el Monumental. En la previa a esta cita se destapó un verdadero escándalo ya que se supo que Eduardo Coudet borró a uno de los jugadores del plantel por indisciplina, por lo que no será tenido en cuenta.
ESCÁNDALO
Lo descubrieron saliendo de joda y Coudet lo borró en River: "Salidas nocturnas"
A días del Superclásico se despató un hecho insólito en River: Coudet apartó del plantel a un jugador por indisciplina. Enterate todos los detalles.
Está más que claro que el ciclo de Eduardo Coudet en River se viene sosteniendo de buena manera por los resultados pero lo que todavía le falta al equipo de Chacho es dar un paso al frente desde lo futbolístico. Apuntando a la mitad de la cancha, no parecen sobrarle muchas variantes al DT y en ese sentido comenzó a llamar mucho la atención la ausencia reiterada de un jugador que prometía: Santiago Lencina.
El juvenil debutó de la mano de Marcelo Gallardo en River y parecía convertirse en una pieza cada vez más importante en el once inicial, pero poco a poco comenzó a perder su lugar de preponderancia, lo que llamó la atención de los hinchas que lo vieron demostrar dinámica y calidad. Con Coudet la situación empeoró para Lencina ya que directamente dejó de ser convocado.
Lencina, borrado por Coudet en River
Finalmente lo que se supo es que la ausencia reiterada de Lencina en las listas de citados se debe a una cuestión extradeportiva. Fue Bolavip el medio que indicó que el mediocampista zurdo hoy en día está apartado por un caso de indisciplina donde se incluyen “salidas nocturnas, poco compromiso y un ego difícil de manejar”.
Desde que Coudet es el entrenador de River, Lencina no sumó minutos. La última vez que fue citado fue en el encuentro contra Estudiantes de Río Cuarto y después pasaron los partidos contra Belgrano, Blooming, Racing y Carabobo donde el juvenil ni siquiera fue citado en medio de un contexto donde no hay tantas variantes para la mitad de la cancha.
La medida de Coudet con Lencina
Está más que claro que Chacho Coudet quiere tratar de corregir la conducta de Lencina y para eso considera que lo mejor es aplicarle un castigo y dejarlo sin la posibilidad de que juegue, a pesar de que claramente River necesita de todas las opciones y variantes posibles en este momento.
Se viene el Superclásico contra Boca y en la previa River ya tiene dos jugadores menos por lesión: Fausto Vera y Juanfer Quintero. Lencina podría ser una opción valiosa en la mitad de la cancha pero ahora mismo no parece que vaya a ser citado por Coudet, que analiza otras variantes como Juan Cruz Meza para rearmar el mediocampo.
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