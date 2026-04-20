Leicester: De ganar su primera Premier League hace 1 década a (casi) descender a 3º División

Luego de ese ascenso tuvo un paso fugaz por la Premier League, ya que en la 24/25 volvería a descender y eso desataría la debacle. Son tantas las diferencias entre los ingresos de la 1º y 2º División que estar 2 años de 3 en Championship con jugadores con sueldos de Premier League (sumado a la caída de patrocinios por perder la categoría) desató una gran crisis la cual dio como resultado el casi descenso a la 3º División en esta temporada.

leicester presidente ranieri copa Los hinchas del Leicester no pueden creer el descenso del equipo a 2º División.

Descenso al peor de los infiernos

En la temporada actual Leicester está casi descendido. Son 24 equipos de los cuales descienden los últimos 3, en este momento los “Foxes” están en la ubicación 23 con 41 puntos. Para salvarse deben llegar a la posición 21, la cual ocupa Blackburn Rovers que suma 49 unidades.

Leicester está a 8 puntos de igualar al Blackburn y a 9 de salvarse, el gran problema es que solo quedan 3 partidos. Esto quiere decir que los “Foxes” deben ganar sus últimos 3 encuentros y que el Blackburn Rovers pierda los 2 que le quedan (tiene un partido de más). Pero si tiene la fortuna de que esto se dé, todavía depende de otro equipo. El que ocupa la posición 22, que es Oxford.

El Oxford tiene 44 puntos y 3 partidos por jugar, este equipo no debería llegar a los 50 puntos, o sea debe sacar menos de 6 puntos para que se de todo lo que se tiene que dar para que Leicester se salve.

El Leicester juega mañana de local con el Hull City, equipo que pelea por meterse en los Playoffs de ascenso, y lo más probable es que sea el día en que su lamentable descenso a la League One (3º División) se concrete, a no ser que este pequeño y agradable club nos tenga guardado otro milagro futbolístico que nos haga amar más el fútbol.

image Jamie Vardy y su historia con el Leicester City.

Jamie Vardy, el hombre que se fue por amor al club

La historia entre Jamie Vardy y Leicester City es una historia de amor como pocas veces se vio en el fútbol. El jugador inglés deambulaba en las divisiones del ascenso inglés mientras trabajaba en una fábrica metalúrgica. A los 25 años logró ganar el torneo de 5º División con el Fleetwood Town, ahí cambió todo.

En esa temporada el Leicester estaba en 2º División y se lo llevó por su actuación en 5º división. Era una carta que el club se jugaba. Le salió bien, en la temporada siguiente fue figura y logró el ascenso a la Premier League. Leicester se había sacado la lotería con ese delantero de mediana edad que daba vueltas por el ascenso.

En su segunda temporada (2015/16) en Premier League con el Leicester City sería campeón y tocaría el cielo con las manos. Luego llegarían los años dorados con el club al cual dijo que nunca abandonaría, ya que lo recogieron de la 5º División y gracias a ellos fue profesional, campeón varias veces, jugador de la Selección de Inglaterra. A pesar de esto se fue, entonces ¿Qué pasó entre Jamie Vardy y Leicester que el jugador dejó el club que nunca abandonaría?

La respuesta es que Jamie Vardy dejó el Leicester City tras 13 temporadas por amor al club. Los “Foxes” habían descendido en la temporada 22/23 a 2º División. En la 23/24 con Vardy como figura regresan a la Premier League, pero tras una temporada regresan a 2º y Vardy decide irse al fútbol italiano.

vardy leicester campeón Jamie Vardy con la camiseta del Leicester y el trofeo de la Premier League.

La verdadera razón de la partida de Jamie Vardy del Leicester City

La verdad detrás de esta partida es que Jamie Vardy tenía el sueldo más alto de todo el plantel, algo que al club se le dificultaba pagar con los ingresos de 2º División. Entonces el jugador sabiendo esto decide irse del club tras el nuevo descenso, ya que interpuso ayudar económicamente al club que deportivamente. Cabe aclarar que por más que él quiera no podía bajarse el sueldo más de cierto porcentaje por reglamento.

El jugador entendió todo, que nadie es indispensable, que todos son reemplazables, y confió en que otro llegara con más energías, más joven y con un sueldo mucho menor, para poder ayudar al equipo. Lamentablemente nada de eso pasó, Vardy se fue hace una temporada y el equipo está por irse a 3º División, pero él tuvo el gesto de amor más grande que puede tener un jugador. Ahora la pregunta es ¿Volverá con un sueldo más reducido a ayudar a los “Foxes” a volver a 2º División?

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