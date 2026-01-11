En la historia de David y Goliat comencemos por el gigante: Crystal Palace Football Club es un club de fútbol de la parte sur de Londres, fundado en 1905 y que juega en la Premier League. Es el campeón vigente de la FA Cup (en 2025 le ganó al Manchester City la final). Por entonces, el 43% de las acciones del club eran de John Textor -el del Botafogo y del Lyon-, quien luego se las vendió al propietario de los New York Jets, Woody Johnson, en 222 millones de euros, y es quien controla el club.
'MATA-GIGANTE' MACCLESFIELD
Otra vez David y Goliat: Batacazo impactante en la Premier League
El marcador quedará para siempre: Equipo de la 6ta. categoría le ganó al campeón vigente de la FA Cup. Cuando David le gana a Goliath es más divertido.
Ahora vayamos a David: Macclesfield, es una localidad de 52.000 habitantes en el condado de Cheshire, Inglaterra. En 1183 la llamaban 'Makelesfeld'. En el pueblo nació John Mayall, pionero del Blues británico. Y Peter Crouch, quien jugó en el Liverpool FC. Pero el club de lugar es el Macclesfield Town, que ascendió a la Football League en 1997, y ganó la Football Conference, pero se le negó el ascenso porque su estadio, el Moss Rose, era demasiado precario. Y en 2025 sigue siéndolo.
Macclesfield juega en la Liga Nacional Norte o Enterprise National League North, 2da. división de las Ligas Nacionales, la 6ta. categoría de ligas del fútbol inglés, pirámide que arriba tiene a la Premier League, debajo las ligas EFL y más abajo las Ligas Nacionales (en la Argentina sería una Liga Regional, debajo del Federal A).
La Liga Nacional Norte la integran equipos ubicados en el norte de Inglaterra y Gales.
Desde 1871, la Football Association Cup o FA Cup o The Emirates FA Cup, es una competición oficial anual del fútbol inglés de eliminación directa, organizada por la Football Association.
Participan todos los equipos que compiten en la Premier League, la Copa de la Liga y las 5 categorías por debajo y determinados equipos del nivel 10 del fútbol inglés (fútbol amateur). Así, equipos modestos pueden convertirse en 'mata-gigantes'.
2-1
Crystal Palace fue derrotado 2-1 por Macclesfield. Los 117 puestos que separan al Palace del Macclesfield supone un resultado inédito, increíble y, quizás, irrepetible.
La última vez que un equipo no perteneciente a una liga eliminó al campeón de la FA Cup fue el propio Palace hace 117 años, cuando en la 1ra. ronda de la edición 1908 / 1909 derrotó al Wolverhampton Wanderers.
La sorprendente victoria del Macclesfield marcó la 1ra. vez en los 155 años de historia de la competición que un equipo de 6ta. división vencía a uno de 1ra. división. Será recordado como el día más memorable en la historia del Macclesfield. Y la afición presente en el Moss Rose o The Leasing.com Stadium, de 4.720 localidades (construido en 1821), apenas podía creer lo que veían sus ojos.
Fue un partido por la 3ra. ronda de la FA Cup, su capitán y jugador del partido, Paul Dawson, marcó en el 1er. tiempo e Isaac Buckley-Ricketts en el 2do. tiempo, para asegurar la victoria de un club obligado a reformarse en 2020 tras ser liquidado por deudas impagas.
Hay algo más: semanas atrás su promisorio delantero Euan McLeod falleció a los 21 años en un accidente automovilístico cuando regresaba a casa después de un partido.
El final fue un desastre para el entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner, quien estaba en los radares para el puesto vacante de entrenador del Manchester United. Él jugó con un equipo alternativo: 6 cambios, pero mantuvo a los internacionales ingleses Marc Guehi y Adam Wharton.
El Palace lleva 9 partidos sin ganar en todas las competiciones, y su problema mayor son las jugadas de balón parado: algo malo le pasa cuando recibe centros en su contra.
El gol de Dawson fue un cabezazo de Dawson tras un tiro libre justo antes del descanso.
En cambio Buckley-Ricketts batió a Walter Benítez a quemarropa, después de que el Palace desaprovechara múltiples oportunidades para despejar el peligro. Pero el rebote llegó justo.
El descuento del visitante fue un tiro libre del internacional español Yeremy Pino, en el minuto 90.
Apenas unos meses después de vencer al Manchester City en Wembley y ganar un gran trofeo por primera vez, Crystal Palace descendió al infierno.
