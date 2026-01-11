Otra vez David y Goliat: Batacazo impactante en la Premier League

Participan todos los equipos que compiten en la Premier League, la Copa de la Liga y las 5 categorías por debajo y determinados equipos del nivel 10 del fútbol inglés (fútbol amateur). Así, equipos modestos pueden convertirse en 'mata-gigantes'.

Embed

2-1

Crystal Palace fue derrotado 2-1 por Macclesfield. Los 117 puestos que separan al Palace del Macclesfield supone un resultado inédito, increíble y, quizás, irrepetible.

La última vez que un equipo no perteneciente a una liga eliminó al campeón de la FA Cup fue el propio Palace hace 117 años, cuando en la 1ra. ronda de la edición 1908 / 1909 derrotó al Wolverhampton Wanderers.

La sorprendente victoria del Macclesfield marcó la 1ra. vez en los 155 años de historia de la competición que un equipo de 6ta. división vencía a uno de 1ra. división. Será recordado como el día más memorable en la historia del Macclesfield. Y la afición presente en el Moss Rose o The Leasing.com Stadium, de 4.720 localidades (construido en 1821), apenas podía creer lo que veían sus ojos.

Embed

Fue un partido por la 3ra. ronda de la FA Cup, su capitán y jugador del partido, Paul Dawson, marcó en el 1er. tiempo e Isaac Buckley-Ricketts en el 2do. tiempo, para asegurar la victoria de un club obligado a reformarse en 2020 tras ser liquidado por deudas impagas.

Hay algo más: semanas atrás su promisorio delantero Euan McLeod falleció a los 21 años en un accidente automovilístico cuando regresaba a casa después de un partido.

El final fue un desastre para el entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner, quien estaba en los radares para el puesto vacante de entrenador del Manchester United. Él jugó con un equipo alternativo: 6 cambios, pero mantuvo a los internacionales ingleses Marc Guehi y Adam Wharton.

El Palace lleva 9 partidos sin ganar en todas las competiciones, y su problema mayor son las jugadas de balón parado: algo malo le pasa cuando recibe centros en su contra.

El gol de Dawson fue un cabezazo de Dawson tras un tiro libre justo antes del descanso.

En cambio Buckley-Ricketts batió a Walter Benítez a quemarropa, después de que el Palace desaprovechara múltiples oportunidades para despejar el peligro. Pero el rebote llegó justo.

El descuento del visitante fue un tiro libre del internacional español Yeremy Pino, en el minuto 90.

Apenas unos meses después de vencer al Manchester City en Wembley y ganar un gran trofeo por primera vez, Crystal Palace descendió al infierno.

--------------------

+ Info en Golazo24

River se hartó y realizó una fuertísima denuncia en la FIFA

Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo

Después de Marino Hinestroza, Boca aceleró por dos figuras del fútbol argentino

Sebastián Villa terminó la novela y confirmó su futuro tras la oferta de River

La impactante decisión de Maher Carrizo tras la oferta de River

Tras su llegada a River, Matías Viña apuntó contra la AFA: "No entiendo"

El impactante once que diseñó Claudio Ubeda para el Boca 2026

Impacto en River por la decisión de Marcelo Gallardo con un juvenil

Gastón Edul sacudió a todos con lo que dijo sobre Thiago Almada