Inflación: Con el nuevo IPC del INDEC, la gestión Milei acumula un 270%

Sin embargo, economistas consultados por Ámbito señalan que la falta de una acumulación masiva de reservas y la incertidumbre sobre la política cambiaria podrían mantener el índice bajo presión, impidiendo que la inflación perfore los pisos actuales en el corto plazo.

"Sin una señal clara de acumulación de reservas o cambios en la política cambiaria y fiscal, el índice de precios seguirá bajo presión", destacan analistas del sector privado.

