El escenario de precios en Argentina entra en una nueva etapa técnica y política. A partir de este mes, el INDEC ha puesto en marcha el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), una actualización metodológica que arroja un dato revelador: la inflación acumulada durante la presidencia de Javier Milei alcanza el 270%, superando en 10 puntos las mediciones previas.
INDEC: PREDICCIONES 2026
Inflación: Con el nuevo IPC del INDEC, la gestión Milei acumula un 270%
El INDEC estrena nuevo IPC: la inflación acumulada de la era Milei llega al 270%. Analizamos el cambio de metodología y qué esperar para 2026
El nuevo IPC: ¿Por qué sube el acumulado histórico?
La actualización del índice responde a la necesidad de reflejar el consumo actual de los argentinos, basándose en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18). Según publica Ámbito, este cambio metodológico implica un ajuste en los "ponderadores" (el peso que cada rubro tiene en el índice final).
Cambios clave en la ponderación
- Suben: Vivienda, agua, electricidad, gas, transporte y comunicaciones. Estos rubros, que han liderado los aumentos por el ajuste de tarifas, tienen ahora mayor impacto en el número final.
- Bajan: Alimentos y bebidas, y vestimenta. Al ser rubros que mostraron mayor moderación reciente, su menor peso relativo termina elevando el promedio general ante la suba de servicios.
- Mayor alcance: Se pasó de relevar 320.000 precios a 500.000, ampliando la base de informantes para una medición más robusta.
Balance gestión Milei 2025: ¿Cómo cerró el año?
A la espera del dato definitivo de diciembre, que las consultoras privadas ubican entre el 2,3% y 2,5%, la inflación interanual de 2025 se consolidó en torno al 31%.
Si bien representa una desaceleración respecto a los niveles críticos de 2024, la aplicación del nuevo índice sobre toda la serie histórica de la gestión actual eleva el acumulado total al 270%, frente al 259% que arrojaba la metodología anterior.
Inflación: Proyecciones 2026: Desafíos y expectativas
Para el Gobierno, el 2026 se presenta como el año de la consolidación de la baja inflacionaria. Sin embargo, el sector privado mantiene una cautela estratégica. El Ejecutivo confía en que la disciplina fiscal y monetaria profundizará la desaceleración en los próximos trimestres.
Sin embargo, economistas consultados por Ámbito señalan que la falta de una acumulación masiva de reservas y la incertidumbre sobre la política cambiaria podrían mantener el índice bajo presión, impidiendo que la inflación perfore los pisos actuales en el corto plazo.
"Sin una señal clara de acumulación de reservas o cambios en la política cambiaria y fiscal, el índice de precios seguirá bajo presión", destacan analistas del sector privado.
