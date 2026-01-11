En el Obelisco, un día de festejo caribeños tras la caída de Nicolás Maduro, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich terminó silbada luego de pedirle a la tercera comunidad extranjera más importante de nuestro país, los venezolanos, que retornen a su propia patria.
300.000 QUE NO HARÁN LAS MALETAS
El regreso de los venezolanos a su país solamente figura en la cabeza de Patricia Bullrich
La senadora nacional Patricia Bullrich les pidió a los venezolanos que se vuelvan pero casi ninguno está hoy dispuesto a dejar la Argentina.
¿Què dijo "Pato"?
Gatopardismo en Venezuela
Tras la irrupción de aviones y helicópteros norteamericanos, casi nada cambio en Venezuela para sus habitantes.
Veamos apenas 5 ejemplos:
1-El poder sigue en manos del chavismo al punto que los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez son los que mandan junto a los hombres más relevantes de las Fuerzas Armadas: Vladimir Padrino Lòpez y Diosdado Cabello. ¿Quién se expondría a un regreso donde podrían tener problemas con sus propios pasaportes en los puestos fronterizos?
2-La inflación interna sigue descontrolada y los salarios se mantiene por debajo de los 10 dólares. ¿Quién querría retornar a una vida de privaciones como la que ya han experimentado?
3-Las libertades políticas no se han recuperado. Apenas liberaron al 1 % de los detenidos políticos y el control de la población se ha hecho más férreo. Delcy Rodríguez promulgó una ley que le permite al Estado detener a todo aquel que apruebe la intervención de USA en Venezuela. Los resultados de las elecciones del 28 de Julio de 2024 no han sido aceptados y, por el contrario, la Nobel de la Paz María Corina Machado fue desautorizada públicamente por el presidente Donald Trump.
4-El apagón informativo continúa: los periodistas independientes o de otros países siguen sin poder ingresar al país. Solamente se escuchan las voces oficiales en los medios de comunicación permitidos por el régimen.
5-Los únicos cambios que se han operado en la economía local fueron en favor de Estados Unidos que ahora se ha hecho cargo del control de petróleo. Las compañías de USA quedarán a cargo de la explotación de las mayores reservas de crudo del planeta.
El poder real, en manos del chavismo
Las Fuerzas Armadas Bolivarianas cuentan con 353 mil efectivos regulares que están al mando de un estado mayor compuesto por unos 2 mil almirantes y generales. En otras palabras, ningún jefe castrense maneja más que 1.500 ò 2.000 hombres. Todo quedó segmentado, atomizado, tabicado, con el objetivo que no puedan tener un poder propio.
Ademàs, existen decenas de miles de “tropas irregulares” encargadas del control social de la población: los “colectivos”, una suerte de tonton macoutes del siglo XXI que inspiran terror entre los vecinos.
Finalmente, la Milicia Bolivariana está compuesta por militantes que reciben formación militar básica. Se trata de “Cuerpos Combatientes” que realizan labores de espionaje dentro de instituciones y empresas. Sumarían otros 500 mil uniformados. Un verdadero ejército de ocupación.
Mientras tanto, Trump se ha dedicado a desarticular una oposición que se había amalgamado tras el lauro recibido por Machado en Oslo.
Todo fue una brisa fugaz gracias a los comentarios destemplados del titular de la Casa Blanca.
Los números de los venezolanos en Argentina
Hasta diciembre de 2025 se comprobó la existencia de unos 7 millones de venezolanos desplazados. De ese total, unos 300.000 recalaron en Argentina (231.000 tienen residencia permanente).
El 84 % de las residencias se les otorgaron en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El 70,1% de la población activa llegó a nuestro país con estudios universitarios completos.
Sin embargo, solamente el 39% trabaja en relación de dependencia formal, 14% de manera informal y 29% es cuentapropista.
A menudo, recurren al hacinamiento para poder solventar el pago mensual de un departamento en Capital Federal o el conurbano.
Argentina es el sexto destino de los migrantes caribeños luego de Colombia (casi 3 millones); Perú (más de un millón y medio): Brasil (más de 700.000); Chile (casi 700.000) y Ecuador (4450.000) según datos aportados por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes.
A pesar de que nuestro país les otorga con celeridad documentos para que puedan trabajar y asentarse, las crisis económicas de los últimos años influyeron para que otros destinos con monedas más estables se hayan vuelto los preferidos.
Cúcuta-San Antonio: el paso que Patricia Bullrich desconoce
Causó estupor en tierras chavistas que un gendarme argentino Nahuel Gallo quisiera ingresar a Venezuela a través del paso internacional Cúcuta (Colombia) y San Antonio de Táchira (Venezuela).
En 2026, la historia se repite.
Mientras la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en la cámara alta sostiene que “los vamos a extrañar”, en el puente Simón Bolívar que une a las dos naciones que se consideran integrantes de la Gran Colombia, los de Caracas, San Cristóbal, Maracaibo y Valencia están saliendo, no regresando a su país.