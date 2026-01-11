El regreso de los venezolanos a su país solamente figura en la cabeza de Patricia Bullrich

1-El poder sigue en manos del chavismo al punto que los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez son los que mandan junto a los hombres más relevantes de las Fuerzas Armadas: Vladimir Padrino Lòpez y Diosdado Cabello. ¿Quién se expondría a un regreso donde podrían tener problemas con sus propios pasaportes en los puestos fronterizos?

2-La inflación interna sigue descontrolada y los salarios se mantiene por debajo de los 10 dólares. ¿Quién querría retornar a una vida de privaciones como la que ya han experimentado?

3-Las libertades políticas no se han recuperado. Apenas liberaron al 1 % de los detenidos políticos y el control de la población se ha hecho más férreo. Delcy Rodríguez promulgó una ley que le permite al Estado detener a todo aquel que apruebe la intervención de USA en Venezuela. Los resultados de las elecciones del 28 de Julio de 2024 no han sido aceptados y, por el contrario, la Nobel de la Paz María Corina Machado fue desautorizada públicamente por el presidente Donald Trump.

4-El apagón informativo continúa: los periodistas independientes o de otros países siguen sin poder ingresar al país. Solamente se escuchan las voces oficiales en los medios de comunicación permitidos por el régimen.

5-Los únicos cambios que se han operado en la economía local fueron en favor de Estados Unidos que ahora se ha hecho cargo del control de petróleo. Las compañías de USA quedarán a cargo de la explotación de las mayores reservas de crudo del planeta.

image Gatopardismo de venezolanos en el siglo XXI

El poder real, en manos del chavismo

Las Fuerzas Armadas Bolivarianas cuentan con 353 mil efectivos regulares que están al mando de un estado mayor compuesto por unos 2 mil almirantes y generales. En otras palabras, ningún jefe castrense maneja más que 1.500 ò 2.000 hombres. Todo quedó segmentado, atomizado, tabicado, con el objetivo que no puedan tener un poder propio.

Ademàs, existen decenas de miles de “tropas irregulares” encargadas del control social de la población: los “colectivos”, una suerte de tonton macoutes del siglo XXI que inspiran terror entre los vecinos.

Finalmente, la Milicia Bolivariana está compuesta por militantes que reciben formación militar básica. Se trata de “Cuerpos Combatientes” que realizan labores de espionaje dentro de instituciones y empresas. Sumarían otros 500 mil uniformados. Un verdadero ejército de ocupación.

¿Por qué piensa Bullrich que las cosas han cambiado en Venezuela si han quedado intactos casi un millón de hombres armados que defienden al régimen?

image Medio millón de venezolanos en la milicia bolivariana

Mientras tanto, Trump se ha dedicado a desarticular una oposición que se había amalgamado tras el lauro recibido por Machado en Oslo.

Todo fue una brisa fugaz gracias a los comentarios destemplados del titular de la Casa Blanca.

image Venezolanos en Argentina

Los números de los venezolanos en Argentina

Hasta diciembre de 2025 se comprobó la existencia de unos 7 millones de venezolanos desplazados. De ese total, unos 300.000 recalaron en Argentina (231.000 tienen residencia permanente).

El 84 % de las residencias se les otorgaron en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El 70,1% de la población activa llegó a nuestro país con estudios universitarios completos.

Sin embargo, solamente el 39% trabaja en relación de dependencia formal, 14% de manera informal y 29% es cuentapropista.

Casi 3 de cada 10 hogares de venezolanos se ubican en situación de vulnerabilidad económica, con ingresos inestables y fuerte dependencia de actividades informales. La mayoría padece una sobreocupación laboral, con más de un empleo para sostener ingresos ya que el 92,8% de ellos vive en viviendas alquiladas.

A menudo, recurren al hacinamiento para poder solventar el pago mensual de un departamento en Capital Federal o el conurbano.

Argentina es el sexto destino de los migrantes caribeños luego de Colombia (casi 3 millones); Perú (más de un millón y medio): Brasil (más de 700.000); Chile (casi 700.000) y Ecuador (4450.000) según datos aportados por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes.

A pesar de que nuestro país les otorga con celeridad documentos para que puedan trabajar y asentarse, las crisis económicas de los últimos años influyeron para que otros destinos con monedas más estables se hayan vuelto los preferidos.

image Familias de venezolanos acentúan el éxodo

Cúcuta-San Antonio: el paso que Patricia Bullrich desconoce

Causó estupor en tierras chavistas que un gendarme argentino Nahuel Gallo quisiera ingresar a Venezuela a través del paso internacional Cúcuta (Colombia) y San Antonio de Táchira (Venezuela).

En medio de enormes tensiones que derivaron en el desalojo de la Embajada Argentina de Caracas, todo compatriota era tomado como un sospechoso a partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. ¿Otorgó la Gendarmería de Patricia Bullrich un permiso para semejante incursión de un uniformado en tierras tan hostiles?

nahuel gallo.jpg El gendarme Nahuel Gallo... ¿Sigue con vida?

En 2026, la historia se repite.

Mientras la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en la cámara alta sostiene que “los vamos a extrañar”, en el puente Simón Bolívar que une a las dos naciones que se consideran integrantes de la Gran Colombia, los de Caracas, San Cristóbal, Maracaibo y Valencia están saliendo, no regresando a su país.

Claramente, el aumento de la represión interna y el temor a nuevos ataques de Estados Unidos motivó la continuidad de la diáspora. Son datos que se pueden apreciar a simple vista, basta sintonizar los canales de noticias argentinos para ver cuál es el ánimo que impera en la principal vía de escape terrestre que tienen los venezolanos.

Son datos que se pueden apreciar a simple vista, basta sintonizar los canales de noticias argentinos para ver cuál es el ánimo que impera en la principal vía de escape terrestre que tienen los venezolanos.