Donald Trump evalúa levantar sanciones a Venezuela para reactivar sector petrolero

Injerencia Trump: retorno del capital privado e industria petrolera

A pesar de la deuda de 150.000 millones de dólares que pesa sobre Venezuela, el jefe del Tesoro confía en una rápida incursión de empresas privadas en el sector energético. Si bien gigantes como Exxon Mobil mantienen cautela tras nacionalizaciones previas, Bessent destacó que compañías como Chevron fortalecerán su compromiso histórico en la región.

Además, se prevé que el Banco de Exportación e Importación de USA desempeñe un rol crucial en el financiamiento de infraestructura. Fuentes del Banco Mundial confirmaron que están en fases iniciales para explorar programas de asistencia, similares a los aplicados tras cambios de régimen en otras latitudes.

La flexibilización de sanciones eliminaría los obstáculos que impiden a la banca internacional operar con Venezuela, abriendo la puerta a una reestructuración de deuda necesaria para atraer nuevamente al capital extranjero.

