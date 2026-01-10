El secretario del Tesoro de USA, Scott Bessent, reveló a Reuters que la administración Trump podría levantar más sanciones a Venezuela inminentemente. La medida busca agilizar las ventas de crudo y permitir que el país acceda a 5.000 millones de dólares en activos congelados del FMI. El plan apunta a estabilizar la economía tras la reciente detención de Nicolás Maduro.
Donald Trump evalúa levantar sanciones a Venezuela para reactivar sector petrolero
Primicia de Reuters: Scott Bessent confirma planes de Trump para liberar activos del FMI y facilitar la repatriación de ganancias petroleras a Venezuela
Reactivación financiera, FMI y Banco Mundial
Bessent detalló que se reunirá en los próximos días con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para reanudar el compromiso financiero con la nación sudamericana.
El Tesoro estadounidense está dispuesto a convertir los Derechos Especiales de Giro (DEG) de Venezuela, valorados en aproximadamente 4.900 millones de dólares, a moneda estadounidense para financiar la reconstrucción nacional y garantizar servicios básicos.
"Estamos desautorizando el petróleo que se va a vender", afirmó Bessent, subrayando que el enfoque actual es facilitar que los ingresos por exportaciones, actualmente almacenados en buques, retornen al gobierno venezolano.
Este movimiento se complementa con una reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump que protege los ingresos petroleros en cuentas de EE.UU. frente a posibles embargos de acreedores, priorizando la estabilidad del país.
Injerencia Trump: retorno del capital privado e industria petrolera
A pesar de la deuda de 150.000 millones de dólares que pesa sobre Venezuela, el jefe del Tesoro confía en una rápida incursión de empresas privadas en el sector energético. Si bien gigantes como Exxon Mobil mantienen cautela tras nacionalizaciones previas, Bessent destacó que compañías como Chevron fortalecerán su compromiso histórico en la región.
Además, se prevé que el Banco de Exportación e Importación de USA desempeñe un rol crucial en el financiamiento de infraestructura. Fuentes del Banco Mundial confirmaron que están en fases iniciales para explorar programas de asistencia, similares a los aplicados tras cambios de régimen en otras latitudes.
La flexibilización de sanciones eliminaría los obstáculos que impiden a la banca internacional operar con Venezuela, abriendo la puerta a una reestructuración de deuda necesaria para atraer nuevamente al capital extranjero.
