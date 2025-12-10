La siesta santiagueña, un desafío para la Reforma Laboral (y el Islam)

Reforma Laboral

Por ese motivo, las reclaman, al menos en Emiratos Árabes Unidos: "(...) “Las siestas en el lugar de trabajo están ganando popularidad en las iniciativas de bienestar de los empleados en todas las organizaciones, y se manifiestan en salas designadas para la siesta o pausas para el almuerzo más prolongadas”, afirma Neeta Jhaveri, practicante de medicina funcional en Wellth, un centro médico holístico en Dubái. (...) las zonas de relajación o salas de bienestar están ganando terreno en muchas empresas innovadoras de los EAU. Entre ellos se encuentran el conglomerado con sede en Dubai Juma Al Majid Holding Group, el banco estatal Emirates NBD y Novartis Middle East, el centro regional de la corporación farmacéutica multinacional suiza."

Por las dudas, aportan un respaldo médico: "(...) Otro estudio descubrió que después de tres semanas de siestas diarias de 30 minutos, los empleados fueron un 2,3% más productivos y mejoraron su paciencia y atención en el trabajo. (...) Además, un lugar de trabajo que facilita la siesta puede ayudar a reclutar y retener a los mejores talentos. «Ofrecer la siesta como parte de las iniciativas de bienestar laboral puede hacer que la empresa sea más atractiva para los empleados actuales y potenciales. Puede servir como un beneficio único que la diferencie de la competencia y contribuya a la satisfacción y retención de los empleados», afirma Jhaveri. (...)".

De todos modos es bien diferente una siesta de 30 minutos y otra de 4 horas. ¿Y el calentamiento global no será un argumento a tener en cuenta?

Luego ¿qué establecerá la Reforma Laboral en curso en la Argentina acerca de las 'siestas energéticas', tal como le llaman a esa práctica en las empresas tecnológicas? ¿Se institucionalizaría en las regiones argentinas de intenso calor o, por el contrario, se impondrá trabajar sin importar la temperatura ambiente? Si hubiese una descentralización de convenios colectivos ¿sería posible incorporarlo en las actividades en el Norte Grande si se respaldara en un aumento de la productividad?

