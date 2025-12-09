Javier Milei, vía ministerio de Economía, anunció este martes (09/12) la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares que será dirigida por Federico Ramos Nápoli, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente de Dioxitek S.A. -productora de uranio para las centrales nucleares- pese a no tener experiencia en el sector.
Gran salto de Ramos Nápoli: De redactor de Karina Milei a dirigir Asuntos Nucleares
Javier Milei creó la Secretaría de Asuntos Nucleares al mando a Federico Ramos Nápoli, que pegó enorme salto -sin experiencia- de la mano de Karina Milei.
Ramos Nápoli, de 30 años, se había desempeñado en el área de comunicación de la secretaria de la Presidencia Karina Milei y luego 'saltó' directamente a Dioxitek, para ahora ir a una nueva Secretaría...
Más allá de la creación de esta nueva Secretaría, lo que generará polémica será la designación de Ramos Nápoli al frente de la misma, ya que cuando, en enero pasado, fue nombrado como Gerente General de Dioxitek -empresa de propiedad mayoritaria del Ministerio de Economía de la Nación- se había desatado cierto escándalo.
"De la noche a la mañana, Ramos Nápoli pasó de trabajar como redactor de Karina a ser Gerente General de una productora de dióxido de uranio. Se llevó consigo a Vázquez, un colega sin estudios al que nombraron Coordinador de Comunicación de la empresa. Ganan hasta $6,5 millones al mes y no tienen experiencia en el área", publicó en ese momento el periodista Manuel Román en el portal Diagonales, tras una investigación exclusiva.
Cuando Javier Milei asumió la Presidencia colocó a Diokitek S.A como una de las empresas a privatizar, pero ante el fracaso de la iniciativa, forzó un éxodo de su equipo jerárquico, incluidas varias sillas en el Directorio, y facilitó un paulatino influjo de personal más “cercano” a las ideas de la Casa Rosada.
Quién es Federico Ramos Nápoli, director de la nueva Secretaría de Asuntos Nucleares
Federico Ramos Nápoli es abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), advierte formación en “derecho administrativo, derecho corporativo y derecho de las nuevas tecnologías”, y en LinkedIn señala que “completó una maestría”, pero todavía adeuda la tesis que planeaba presentar “en los primeros meses de 2023”. Por lo demás, a sus 20 años ingresó al sector público con un puesto en la Casa de la Moneda; desde entonces, nunca dejó de trabajar para el Estado.
En enero de 2025, Diagonales publicó el polémico nombramiento de Ramos Nápoli como Gerente General de la firma Dioxitek. El joven de 30 años, que es abogado, llegó al exclusivo puesto directamente desde el despacho de la Secretaria General Karina Milei, donde desempañaba las tareas de “redacción de escritos, revisión de documentación legal, análisis de riesgos comunicacionales y planeamiento de estrategias de comunicación de gestión”.
Experiencia en el área nuclear / atómica: cero.
Ramos Nápoli no había llegado solo a Dioxitek. Su desembarco en la empresa productora de combustible nuclear se dio junto al de un colega de su misma edad y campo de trabajo: Facundo Juan Manuel Vázquez. Ambos comparten el paso por la consultora Atlántico Sur Comunicación, una agencia de publicidad, marketing, producción de contenido audiovisual y gestión de redes sociales que ellos mismos fundaron junto a otras cuatro personas en junio de 2024.
La investigación de Diagonales reveló que dicha empresa no aparece en el “CV” ni en el perfil de LinkedIn del entonces Gerente nuclear, pero la ligazón con la compañía consta en el Boletín Oficial del día de su formalización. Allí se puede comprobar que Vázquez fue el primer Director Suplente de la firma, y tanto él como Ramos Nápoli adquirieron mil acciones por un monto total de $5.000.000 cada uno en su lanzamiento. Se desconoce cuál fue el desenlace de la agencia, que un año después de su fundación no posee página web ni perfiles en redes.
