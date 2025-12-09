Después de dos décadas al frente de uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina, Beto Casella se encuentra cerrando un ciclo que parecía eterno. Su partida de "Bendita", el próximo 19 de diciembre, deja a El Nueve con un desafío monumental: encontrar quién pueda calzarse los zapatos sin tambalear. Porque seamos honestos, el conductor no solo se lleva su cara visible, sino también el ADN del programa que construyó noche tras noche.
NO ES FEDE BAL
¿Bendita se va a pique?: El nombre que nadie esperaba para reemplazar a Beto Casella
Con Beto Casella en cuenta regresiva, Bendita prueba opciones, pero las redes no perdonan ningún movimiento.
Ahora bien, por su parte, Edith Hermida planta bandera y confirma que ella se queda, al menos durante el verano, aunque su futuro como conductora principal no está del todo claro.
Durante días, los pasillos del canal ardieron con especulaciones. Federico Bal apareció como posible candidato, un nombre que para muchos encajaba perfecto en la ecuación. Hijo de Carmen Barbieri, con trayectoria y simpatía, parecía la apuesta segura para acompañar a Hermida. Sin embargo, la televisión argentina nunca fue amiga de lo predecible, y cuando todo parecía encaminarse por ese carril, explotó una bomba que nadie vio venir.
¿El Nueve quiere a Marcelo Polino al mando?
Fue en "Intrusos" donde se destapó la olla. Rodrigo Lussich largó la información con lujo de detalles y generó un terremoto. "¿A qué conductor le ofrecieron hacerse cargo, el año que viene, de Bendita? Programa que queda vacante. Edith se queda el verano y después verán si le ofrecen una dupla o si volverá al panel. No sé si el conductor aceptará dupla", disparó el periodista, jugando con la intriga.
Pero no quedó ahí. Lussich agregó aún más condimentos: "Lo conocemos hace un montón y ya se reunió con la CEO del Grupo Octubre. No se lo asocia a Bendita. Está trabajando en televisión, pero no de manera titular. Es un hombre de la televisión de toda la vida". Las pistas desataron teorías en redes sociales, mientras Marcela Tauro aportaba su granito de arena consultando directamente a Edith, quien aseguró que conducirá sola durante los meses de verano, esquivando cualquier mención sobre su futuro más allá de febrero.
Finalmente, llegó el bombazo. Lussich soltó el nombre que divide las aguas: "La idea del canal es poner a otro varón al frente del programa, y por eso se convocó también a Fede Bal. Edith no tiene problema en seguir siendo panelista, sabe que volverá al panel. Convocado para conducir Bendita, Marcelo Polino". Sí, leyeron bien. Marcelo Polino, el histórico periodista de espectáculos, aparece como la carta fuerte del Nueve para liderar el ciclo a partir de 2026.
“Bendita sin Beto no es Bendita”
La reacción en redes sociales fue inmediata, pero sobre todo demoledora. La cuenta oficial de "Intrusos" en X posteó: "INFORMACIÓN EXCLUSIVA: Marcelo Polino tentado para conducir @BenditaOk", y en los comentarios no tuvieron piedad: "Es como cuando América contrató a Viviana Canosa para conducir 'Zapping'. Mejor no", escribió @FerBluntKrasin con ironía. Otra usuaria, bajo el seudónimo de @merlina611, fue directo al hueso: "No tiene carisma para 'Bendita'". Pero el golpe más duro vino de @Corinasabalera, quien sentenció sin filtro: "Bendita sin Beto no es Bendita. Ojalá me equivoque, pero creo van para el fracaso los dos".
Ahora bien, ¿estamos ante una jugada maestra o un error de casting histórico? Polino tiene experiencia, conoce el medio como pocos y maneja los códigos del espectáculo con soltura. Pero "Bendita" siempre fue Casella, su timing, su ironía, su capacidad para mezclar política con humor sin perder el norte. ¿Podrá Marcelo apropiarse de ese legado sin que el programa se desmorone? La audiencia, claramente escéptica, ya frunció el ceño. El canal apuesta fuerte, pero el riesgo es altísimo. Veremos si esta movida termina siendo un acierto inesperado o el final anunciado de un clásico televisivo que no supo reinventarse tras la partida de su conductor.
