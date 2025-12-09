¿Bendita se va a pique?: El nombre que nadie esperaba para reemplazar a Beto Casella

Finalmente, llegó el bombazo. Lussich soltó el nombre que divide las aguas: "La idea del canal es poner a otro varón al frente del programa, y por eso se convocó también a Fede Bal. Edith no tiene problema en seguir siendo panelista, sabe que volverá al panel. Convocado para conducir Bendita, Marcelo Polino". Sí, leyeron bien. Marcelo Polino, el histórico periodista de espectáculos, aparece como la carta fuerte del Nueve para liderar el ciclo a partir de 2026.

“Bendita sin Beto no es Bendita”

La reacción en redes sociales fue inmediata, pero sobre todo demoledora. La cuenta oficial de "Intrusos" en X posteó: "INFORMACIÓN EXCLUSIVA: Marcelo Polino tentado para conducir @BenditaOk", y en los comentarios no tuvieron piedad: "Es como cuando América contrató a Viviana Canosa para conducir 'Zapping'. Mejor no", escribió @FerBluntKrasin con ironía. Otra usuaria, bajo el seudónimo de @merlina611, fue directo al hueso: "No tiene carisma para 'Bendita'". Pero el golpe más duro vino de @Corinasabalera, quien sentenció sin filtro: "Bendita sin Beto no es Bendita. Ojalá me equivoque, pero creo van para el fracaso los dos".

Ahora bien, ¿estamos ante una jugada maestra o un error de casting histórico? Polino tiene experiencia, conoce el medio como pocos y maneja los códigos del espectáculo con soltura. Pero "Bendita" siempre fue Casella, su timing, su ironía, su capacidad para mezclar política con humor sin perder el norte. ¿Podrá Marcelo apropiarse de ese legado sin que el programa se desmorone? La audiencia, claramente escéptica, ya frunció el ceño. El canal apuesta fuerte, pero el riesgo es altísimo. Veremos si esta movida termina siendo un acierto inesperado o el final anunciado de un clásico televisivo que no supo reinventarse tras la partida de su conductor.

