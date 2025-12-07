Netflix no descansa nunca. Mientras renueva sus apuestas estrella y prepara el regreso de aquellas ficciones que cosecharon millones de seguidores alrededor del mundo, la plataforma de streaming mantiene su radar bien afilado en otro territorio que es más que redituable: Las miniseries. Y en este diciembre que recién arranca, la propuesta se llama "Los abandonados", un western de apenas siete episodios que ya se instaló cómodamente en el top 10 de la plataforma. Nada mal para una ficción que todavía está calentando motores.
"FASCINANTE DE VER"
La nueva miniserie de 7 capítulos que rompe todos los récords de vistas en pocas horas
Una ranchera defiende su tierra de una magnate despiadada en esta miniserie que ya está disponible en Netflix.
La trama te lleva al medio del viejo Oeste, pero no esperes los clichés de siempre. La sinopsis de Netflix lo resume así: "En este épico relato del Oeste, una ranchera (Lena Headey) debe defender su tierra y a la familia que ha elegido formar de una despiadada magnate de la minería (Gillian Anderson)".
Kurt Sutter, el cerebro detrás de esta ficción, armó un elenco que no deja lugar a dudas sobre sus intenciones. Lena Headey y Gillian Anderson lideran el reparto, acompañadas por Nick Robinson, Diana Silvers, Aisling Franciosi, Lucas Till, Lamar Johnson y Natalia Del Riego, entre otros nombres que cautivan al televidente. Ahora la pregunta que todos nos hacemos es: ¿funciona?
Gillian Anderson brilla en esta miniserie que todos comentan
Bueno, si nos guiamos por lo que viene diciendo la crítica, la respuesta es un rotundo sí. Joel Keller, desde Decider, destacó: "A medida que las apuestas se hacen más altas y la tensión aumenta, la capacidad de Sutter para crear sorprendentes y profundas dinámicas familiares debería hacer de 'The Abandons' una serie fascinante de ver". Por su parte, Lucy Mangan de The Guardian fue un poco más allá y señaló: "Sigue siendo una producción reflexiva y esencialmente sólida, y el guion no solo mejora en calidad, sino en profundidad. En general, funciona, porque los mitos, por definición, siempre funcionan".
Desde España, Juan Manuel Freire, del Diario El Periódico, también le puso su sello de aprobación: "Parece saber claramente la serie que quiere ser, una aventura directa y a la encía, con un punto orgulloso de culebrón (...) Como es de esperar con su creador, abunda la acción intensa".
Dicho de otra manera, está claro que los especialistas ya dieron su veredicto. Ahora la pelota está de tu lado. ¿Te prendés a esta miniserie por el salvaje Oeste o la dejás pasar? Siete capítulos no son nada, y si algo sabemos es que Netflix no suele equivocarse cuando mete fichas en este tipo de formatos.
