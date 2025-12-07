La nueva miniserie de 7 capítulos que rompe todos los récords de vistas en pocas horas

Gillian Anderson brilla en esta miniserie que todos comentan

Bueno, si nos guiamos por lo que viene diciendo la crítica, la respuesta es un rotundo sí. Joel Keller, desde Decider, destacó: "A medida que las apuestas se hacen más altas y la tensión aumenta, la capacidad de Sutter para crear sorprendentes y profundas dinámicas familiares debería hacer de 'The Abandons' una serie fascinante de ver". Por su parte, Lucy Mangan de The Guardian fue un poco más allá y señaló: "Sigue siendo una producción reflexiva y esencialmente sólida, y el guion no solo mejora en calidad, sino en profundidad. En general, funciona, porque los mitos, por definición, siempre funcionan".