Facundo Moyano: "No tenemos una buena impresión de la Reforma Laboral de Milei"

No puede ser que el peronismo no tenga un proyecto propio porque la ley de contrato de trabajo no se está cumpliendo. ¿Cuál es el proyecto del justicialismo? Hay que buscar nuevas formas para los nuevos trabajos pero aclaro que tampoco las cosas son malas por ser viejas.

“Tenemos que ser racionales, razonables, pero necesitamos que los proyectos de reforma laboral también lo sean”.

“Hay precarización laboral e institucionalización de la pobreza. Pero, crear una confederación de los trabajadores de la economía no formal no se entiende”.