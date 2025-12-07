“Tenemos casi un 50% de trabajadores que no están en blanco en Argentina” dijo Facundo Moyano, titular del Sindicato de Peajes en el programa "¿Y mañana qué?" del canal de noticias TN.
SE CALIENTA EL DEBATE
Facundo Moyano: "No tenemos una buena impresión de la Reforma Laboral de Milei"
“Mi hermano Pablo va a representar a la CGT en las discusiones que habrá en el Congreso Nacional sobre posibles nuevos regímenes de trabajo” dijo Facundo Moyano
“El fondo de desempleo es para trabajadores golondrinas, temporarios. El empleador a veces prefiere poner de a poco por mes la indemnización y no todo junto al final de la obra. Las empresas de la construcción pagan 12% por mes del sueldo y desde el segundo año 8% para que se lleve el empleado al irse. ¿Están dispuestos los empresarios argentinos a poner esos números para todos sus empleados cada 30 días?”
Los cambios de la Reforma Laboral
“Con la reforma que proponen, cuando la empresa es tercerizada, la empresa madre contratante no tendrá responsabilidad sobre las más pequeña” denunció Moyano.
“Tenemos que ser racionales, razonables, pero necesitamos que los proyectos de reforma laboral también lo sean”.
“Hay precarización laboral e institucionalización de la pobreza. Pero, crear una confederación de los trabajadores de la economía no formal no se entiende”.