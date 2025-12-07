urgente24
Facundo Moyano: "No tenemos una buena impresión de la Reforma Laboral de Milei"

“Mi hermano Pablo va a representar a la CGT en las discusiones que habrá en el Congreso Nacional sobre posibles nuevos regímenes de trabajo” dijo Facundo Moyano

07 de diciembre de 2025 - 23:03
Facundo Moyano, secretario del sindicato de trabajadores de peajes.&nbsp;

“Tenemos casi un 50% de trabajadores que no están en blanco en Argentina” dijo Facundo Moyano, titular del Sindicato de Peajes en el programa "¿Y mañana qué?" del canal de noticias TN.

El régimen que quiere imponer la Casa Rosada es similar al que tiene la Unión Obreros de la Construcción. Sin embargo, salvo algunas empresas grandes, la UOCRA tiene una registración laboral muy baja. Tienen hasta un 70% de labores informales. El régimen que quiere imponer la Casa Rosada es similar al que tiene la Unión Obreros de la Construcción. Sin embargo, salvo algunas empresas grandes, la UOCRA tiene una registración laboral muy baja. Tienen hasta un 70% de labores informales.

“El fondo de desempleo es para trabajadores golondrinas, temporarios. El empleador a veces prefiere poner de a poco por mes la indemnización y no todo junto al final de la obra. Las empresas de la construcción pagan 12% por mes del sueldo y desde el segundo año 8% para que se lleve el empleado al irse. ¿Están dispuestos los empresarios argentinos a poner esos números para todos sus empleados cada 30 días?”

Juan Facundo Moyano.

Los cambios de la Reforma Laboral

“Con la reforma que proponen, cuando la empresa es tercerizada, la empresa madre contratante no tendrá responsabilidad sobre las más pequeña” denunció Moyano.

No puede ser que el peronismo no tenga un proyecto propio porque la ley de contrato de trabajo no se está cumpliendo. ¿Cuál es el proyecto del justicialismo? Hay que buscar nuevas formas para los nuevos trabajos pero aclaro que tampoco las cosas son malas por ser viejas. No puede ser que el peronismo no tenga un proyecto propio porque la ley de contrato de trabajo no se está cumpliendo. ¿Cuál es el proyecto del justicialismo? Hay que buscar nuevas formas para los nuevos trabajos pero aclaro que tampoco las cosas son malas por ser viejas.

“Tenemos que ser racionales, razonables, pero necesitamos que los proyectos de reforma laboral también lo sean”.

“Hay precarización laboral e institucionalización de la pobreza. Pero, crear una confederación de los trabajadores de la economía no formal no se entiende”.

