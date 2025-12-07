Ultimátum de los Milei: "Que nada obstaculice la reforma"

En un giro impensado meses atrás, Sebastián Pareja, presidente partidario en el distrito y referente del "karinismo", tuvo que "fumar la pipa de la paz". El mensaje de Romo había sido que no tendría problema, pero el "parejismo" juraba que no le daría espacio. La clave, según revelan fuentes del oficialismo, fue la intervención directa y "por lo bajo" del mismísimo Javier Milei, quien luego lo "bancó expresamente" con un tuit.

El Resignado Lamento: "No había chances de nada. A Romo lo banca el uno." – Integrantes del karinismo

El entendimiento parece haberse sellado con gestos mutuos. Romo agradeció la Jefatura, retribuyendo el favor al "bancar" al legislador parejista Ramón Vera, tras la polémica por su supuesta ausencia en un voto clave. No obstante, el "micromovimiento" deja en el aire la pregunta: ¿acatarán todos los lugartenientes de Pareja las órdenes de Romo, o se inclinarán por lo que diga Juanes Osaba, el vicepresidente de la Legislatura y su mano derecha?

El botín: Reforma con una oposición "regalada"

La urgencia por el orden interno tiene una razón de peso: el Gobierno siente que tiene "viento a favor" y el "aval de la sociedad" para impulsar su agenda, que arranca con las reformas laboral y tributaria.

En los "pasillos del poder" se escucha el análisis crudo: "Con el sistema político desarmado y muchos gobernadores regalados, serían muy idiotas si no se ordenan internamente. La tienen muy regalada. No les ayudaría en nada matarse."

La Casa Rosada se apresta a una relación "meramente transaccional" con la oposición, desterrando la idea de un "armado coalicional" que rondaba antes de octubre. El foco está puesto en capitalizar la legitimidad renovada tras las elecciones legislativas.

Advertencia al Lector: ¿Tregua Genuina?

Pese a los gestos públicos de pacificación, la crónica periodística no cierra sin el contrapunto. La calma podría ser apenas un "efecto extraordinarias".

Dos integrantes de la "mesa chica" deslizaron a este medio que "todo sigue igual" y que la "tregua" entre amplios sectores del Gobierno es, por ahora, un "falso positivo".

El Nuevo Equilibrio pende de un hilo llamado "ventaja legislativa". Una vez que se disipen los proyectos "sensibilísimos" para el Presidente, la "guerra de las tribus" podría volver al ruedo.

Otras noticias en Urgente24:

Riquelme pidió, Tapia aceptó y AFA le dio a Boca la mejor noticia contra Racing

Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"

Entre los F-16 y la ola de calor: Javier Milei empuja el paquete de reformas en el Congreso

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables

Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado