Los números no mienten: La muerte lenta de la TV y el diario de papel en Argentina

Grieta algorítmica: cada uno en su termo

Lo más delirante del estudio es cómo la polarización política partió al medio el consumo digital. Ya no compartimos la misma realidad. Los votantes libertarios se atrincheran en Instagram y Facebook, mientras que el electorado del peronismo se refugia masivamente en YouTube.

image

Dime qué miras y te diré a quién votas. El ecosistema quedó loteado: TN, Clarín y La Nación le hablan al oído al universo libertario, mientras que C5N, El Destape y Página/12 contienen a la tropa opositora con una identidad de "resistencia" y comunidad. La "objetividad" murió hace rato; hoy el negocio es confirmar sesgos en microesferas donde el "otro" no existe.

