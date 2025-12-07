urgente24
MEDIOS televisión > Argentina > medios

ENCUESTA OFICIAL

Los números no mienten: La muerte lenta de la TV y el diario de papel en Argentina

Un estudio letal confirma el cambio de era: el rating ya fue y la batalla es por el feed. La televisión y el diario físico retroceden en Argentina.

07 de diciembre de 2025 - 22:01
Auch, pero... así son los datos.

El último informe de Zuban Córdoba y Asociados junto a Good Publics revela una verdad cruda: la televisión y los diarios de papel perdieron el control de la agenda en Argentina. Los números son una paliza irreversible: el 64,8% de los argentinos ya prefiere los medios digitales, dejando a los formatos tradicionales con un raquítico 34,3%.

Desesperación y millones en pauta: adiós televisión y medios tradicionales

Todo esto, no es una sensación térmica, es un cambio de paradigma brutal. Casi la mitad de los encuestados (43,9%) sentencia que las plataformas digitales reemplazaron "en gran medida" a la vieja guardia informativa. La noticia ya no espera al noticiero de las 20: corre por Instagram, X y YouTube a una velocidad que la TV no puede empatar.

image

La pelea por tu atención es salvaje y se mide en dólares. Mientras los usuarios argentinos pasan un promedio de 11 horas y 15 minutos por semana pegados a las redes sociales, los gigantes mediáticos abren la billetera para no perder relevancia. El informe destapa las cifras que nadie muestra: en los últimos 90 días, Clarín invirtió la friolera de 3,4 millones de dólares en pauta digital para temas sociales y políticos, seguido por La Nación con 2,2 millones y TN con 1,3 millones.

Están comprando el alcance que antes tenían gratis. La competencia ya no es por el rating, es una guerra cuerpo a cuerpo por aparecer en tu pantalla durante los primeros dos segundos del scroll.

Grieta algorítmica: cada uno en su termo

Lo más delirante del estudio es cómo la polarización política partió al medio el consumo digital. Ya no compartimos la misma realidad. Los votantes libertarios se atrincheran en Instagram y Facebook, mientras que el electorado del peronismo se refugia masivamente en YouTube.

image

Dime qué miras y te diré a quién votas. El ecosistema quedó loteado: TN, Clarín y La Nación le hablan al oído al universo libertario, mientras que C5N, El Destape y Página/12 contienen a la tropa opositora con una identidad de "resistencia" y comunidad. La "objetividad" murió hace rato; hoy el negocio es confirmar sesgos en microesferas donde el "otro" no existe.

