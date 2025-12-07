Chimpancés enojados con mandriles: Deuda argentina

@carod2015: No me parece ni bien ni mal. Por ahora es un simple roleo. El 10/12 sabremos que descuento tiene y quien lo compra.

@JonySantana: Simple no, considerando que hasta AHORA siempre la tuvimos que poner una arriba de otra...

@carod2015: Eso es totalmente falso.

@MaraInsBellini1: + deuda que ellos No pagan.

@carod2015: Se usará para pagar otra deuda, o sea que la deuda total no debería subir... para eso hay que saber a quée precio sale. Es un Bono Ley Argentina. Si además se rolean los intereses, la deuda total subiría, pero tambien sube el PBI, Exports, etc.

@Gustavo77658447: Carlos, para el 10/12 no falta nada, así q al 6,5% no van a salir habrá q licitarlos bajo la par. Eso aún cuando sea para cancelar deuda vieja, no aumentaría el endeudamiento?

@carod2015: Es un tema contable, pero creo que sí, tenes razón.

@joseafra: Las obligaciones negociables en dólares de las empresas calificadas con AAA están pagando alrededor del 7% de interés. Ayer OLDELVAL obtuvo 7,5%.

@EduMasajnik: Y se hizo la luz nuevamente !!! Siga enseñando profe así los q no entendemos dejamos de tragar titulares alquilados x la pauta de la side .

@aboprev: Es decir, para que se de lo de "volvimos al mercado internacional" el bono debería ser comprado por empresas internacionales y no por organismos argentinos y el tesoro. Emitirlo no implica vuelta al mercado. ¿Algo así? ¿Lo de "ley argentina" lo aclara porque es relevante?

@Josesit37284742: No creo. Es para privados Argentos. Roguemos que no los enchufe al ANSES o BNA .. todo es posible... No es retorno a los Mercados Voluntarios de Deuda.

@ViapianoCarlos: Todo un blef. Para eso compra AL29 paga el 11 y cupón cada 6 meses. Esto deja claro que el tesoro no pone un billete más

@alejandrobian: Festejan endeudarse, festejan que compramos aviones, festejan que son la primera minoria en el Congreso, etc,etc… Muy lejos de los problemas reales de la gente, economicos obviamente.

@JavierSports: Esta vez no dijo nada más que una descripción de lo sucedido, un poco raro que no haya opinado negativamente como es su costumbre.

@SergioDani71671: Rondará x el 9%.

@cuervo_sanz: Los economistas de Menem no hicieron nada mejor. (N. de la R.: alusión a que Rodríguez fue funcionario de Menem).

@awolberg: Pasito adelante! Bien! Dato positivo.

@Mdptweety: Duele esa cola todavia?

@julianyosovitch: Tremenda la bomba de vencimientos de deuda que dejo el perfil de vencimientos que diseño Guzman. No pago nada durante su gestión y le dejó todo la bomba a los que vienen. Un amigo....

@colocostantino: Lloran y lloran la “herencia” de la reestructuración de la deuda q hizo Guzmán (deuda tomada por gobiernos anteriores y centralmente x el macrismo) donde no hubo fuerte quita de capital pero si feroz recorte de intereses (los cupones q vencen en enero 2026 pagan de interés entre 0,75% y 1% VS al menos 6,5% q pagará el nuevo bono 2029 q lanzó otra vez Caputo). Ah pero la herencia porque dejó un esquema de pagos imposible. No habrá sido una estafa el megaendeudamiento al q nos sometieron a todos los argentinos y cuyos dólares se fueron como siempre a poquísimas manos y NADA a infraestructura, educación, salud, ciencia o más inversión para aumentar exportaciones? Hoy seguimos pagando las consecuencias, y lo seguiremos con las deudas y las deudas q sigue tomando Caputo con interés alto. Ah pero el problema es el déficit fiscal heredado del kirchnerismo. Claro, nunca el déficit de cuenta corriente y el agujero de la cuenta financiera q dejan y causa los extrangulamientls en el sector externo, más.

uno

dos

@MauroFdz: Guzman sólo reestructuró la montaña de deuda por 60.000 USD que generó el Caputo de Macri, dicho por Milei. Que ahora el Caputo de Milei tenga que pagarla es de los pocos actos de justicia divina en este pais olvidado por Dios.

@AndressssS34: JAJAJAJJAJA guzmán lo único que hizo fue patear todo a tasas exorbitantes al gobierno que seguía.

@MauroFdz: No se hubieran presentado a las elecciones entonces. Abz.

@yodisiento: No la paga él. La pagamos nosotros. Tener que administrar el pago de su propio endeudamiento y que eso le consuma la salud y la vida, y termine sus días retorciéndose por una bocanada de aire, él y @mauriciomacri. eso sí sería el único acto de justicia.

@AlejandroTaira: Justicia divina? Donde vos ves "justicia divina", Toto ve una segunda vueltita de ruleta...

--------------------------

Otras noticias en Urgente24:

Riquelme pidió, Tapia aceptó y AFA le dio a Boca la mejor noticia contra Racing

Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"

Entre los F-16 y la ola de calor: Javier Milei empuja el paquete de reformas en el Congreso

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables

Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado