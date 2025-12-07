Para el economista Javier Milei, a la vez Presidente de la Nación, los economistas que discrepan con él son "econochantas" y "mandriles". También los ha llamado "ratas inmundas" y "burros eunucos". Pero "mandriles" es la descalificación más utilizada por sus fans, los "chimpancés" que se dicen neolibertarios pero, les retrucan los otros, rara vez puede definir con propiedad qué es ser libertario.
¿CUÁNTO PAGARÁ EL TESORO?
Chimpancés enojados con mandriles: Deuda argentina
La emision de deuda pública es clave para Javier Milei / Luis Caputo para 'rollear' vencimientos. Y provoca una dura crítica de "mandriles" pero alabanzas de sus "chimpancés".
En la lógica 'mileísta', su ex asesor en campaña proselitista, Carlos Rodríguez, es un "mandril". Por lo tanto, un 'mileísta' confeso como Julian Yosovitch sería un "chimpancé". ¿Qué serán comunicadores como Guillermo Laborda?
El regreso de la Argentina al mercado de deuda pública es tema de disputa intensa entre "mandriles" y "chimpancés". Veamos un cruce en X:
Carlos Rodriguez desde su cuenta @carod2015: El nuevo BONAR 2029N, Ley Argentina, paga una tasa similar a la prima de Riesgo País, 6.5%. Para competir al par con Bonos similares del Tesoro de USA le faltan unos 360 bps. El Bono recién se licitará el 10 de Diciembre. Aún no sabemos si este Bono atraerá inversores internacionales ni el precio que tendrá. Si finalmente lo compran organismos argentinos y quizá el Tesoro de USA, no creo que eso signifique acceso a mercados internacionales. Sería un Bono más de los tantos que tenemos.
@liberta25472733: Siempre tirando pálidas profesor!! Ni una le parece bien.
@carod2015: No me parece ni bien ni mal. Por ahora es un simple roleo. El 10/12 sabremos que descuento tiene y quien lo compra.
@JonySantana: Simple no, considerando que hasta AHORA siempre la tuvimos que poner una arriba de otra...
@carod2015: Eso es totalmente falso.
@MaraInsBellini1: + deuda que ellos No pagan.
@carod2015: Se usará para pagar otra deuda, o sea que la deuda total no debería subir... para eso hay que saber a quée precio sale. Es un Bono Ley Argentina. Si además se rolean los intereses, la deuda total subiría, pero tambien sube el PBI, Exports, etc.
@Gustavo77658447: Carlos, para el 10/12 no falta nada, así q al 6,5% no van a salir habrá q licitarlos bajo la par. Eso aún cuando sea para cancelar deuda vieja, no aumentaría el endeudamiento?
@carod2015: Es un tema contable, pero creo que sí, tenes razón.
@joseafra: Las obligaciones negociables en dólares de las empresas calificadas con AAA están pagando alrededor del 7% de interés. Ayer OLDELVAL obtuvo 7,5%.
@EduMasajnik: Y se hizo la luz nuevamente !!! Siga enseñando profe así los q no entendemos dejamos de tragar titulares alquilados x la pauta de la side .
@aboprev: Es decir, para que se de lo de "volvimos al mercado internacional" el bono debería ser comprado por empresas internacionales y no por organismos argentinos y el tesoro. Emitirlo no implica vuelta al mercado. ¿Algo así? ¿Lo de "ley argentina" lo aclara porque es relevante?
@Josesit37284742: No creo. Es para privados Argentos. Roguemos que no los enchufe al ANSES o BNA .. todo es posible... No es retorno a los Mercados Voluntarios de Deuda.
@ViapianoCarlos: Todo un blef. Para eso compra AL29 paga el 11 y cupón cada 6 meses. Esto deja claro que el tesoro no pone un billete más
@alejandrobian: Festejan endeudarse, festejan que compramos aviones, festejan que son la primera minoria en el Congreso, etc,etc… Muy lejos de los problemas reales de la gente, economicos obviamente.
@JavierSports: Esta vez no dijo nada más que una descripción de lo sucedido, un poco raro que no haya opinado negativamente como es su costumbre.
@SergioDani71671: Rondará x el 9%.
@cuervo_sanz: Los economistas de Menem no hicieron nada mejor. (N. de la R.: alusión a que Rodríguez fue funcionario de Menem).
@awolberg: Pasito adelante! Bien! Dato positivo.
@Mdptweety: Duele esa cola todavia?
@julianyosovitch: Tremenda la bomba de vencimientos de deuda que dejo el perfil de vencimientos que diseño Guzman. No pago nada durante su gestión y le dejó todo la bomba a los que vienen. Un amigo....
@colocostantino: Lloran y lloran la “herencia” de la reestructuración de la deuda q hizo Guzmán (deuda tomada por gobiernos anteriores y centralmente x el macrismo) donde no hubo fuerte quita de capital pero si feroz recorte de intereses (los cupones q vencen en enero 2026 pagan de interés entre 0,75% y 1% VS al menos 6,5% q pagará el nuevo bono 2029 q lanzó otra vez Caputo). Ah pero la herencia porque dejó un esquema de pagos imposible. No habrá sido una estafa el megaendeudamiento al q nos sometieron a todos los argentinos y cuyos dólares se fueron como siempre a poquísimas manos y NADA a infraestructura, educación, salud, ciencia o más inversión para aumentar exportaciones? Hoy seguimos pagando las consecuencias, y lo seguiremos con las deudas y las deudas q sigue tomando Caputo con interés alto. Ah pero el problema es el déficit fiscal heredado del kirchnerismo. Claro, nunca el déficit de cuenta corriente y el agujero de la cuenta financiera q dejan y causa los extrangulamientls en el sector externo, más.
@MauroFdz: Guzman sólo reestructuró la montaña de deuda por 60.000 USD que generó el Caputo de Macri, dicho por Milei. Que ahora el Caputo de Milei tenga que pagarla es de los pocos actos de justicia divina en este pais olvidado por Dios.
@AndressssS34: JAJAJAJJAJA guzmán lo único que hizo fue patear todo a tasas exorbitantes al gobierno que seguía.
@MauroFdz: No se hubieran presentado a las elecciones entonces. Abz.
@yodisiento: No la paga él. La pagamos nosotros. Tener que administrar el pago de su propio endeudamiento y que eso le consuma la salud y la vida, y termine sus días retorciéndose por una bocanada de aire, él y @mauriciomacri. eso sí sería el único acto de justicia.
@AlejandroTaira: Justicia divina? Donde vos ves "justicia divina", Toto ve una segunda vueltita de ruleta...
