El Ministerio de Salud ha implementado un proceso clave de modernización destinado a facilitar la inserción laboral de los futuros profesionales de la salud. La principal medida es la coordinación con las universidades para que los egresados obtengan la matrícula nacional junto con su título de grado, eliminando demoras administrativas.
MOTOSIERRA 2.0
El Ministerio de Salud simplifica la matrícula médica para acelerar la inserción profesional
Modernización burocrática: El Ministerio de Salud apobó la matrícula sin vencimiento en convenio con facultades para el trámite directo
Esta iniciativa se suma a la ya vigente matrícula digital sin vencimiento, buscando que los profesionales se concentren en el cuidado de la población.
Como parte de su estrategia para desburocratizar y optimizar el sistema, el Ministerio de Salud, bajo la dirección del ministro Mario Lugones, ha dado un paso fundamental para agilizar la obtención de la matrícula nacional. El objetivo es claro: reducir las cargas administrativas que históricamente han retrasado el inicio del ejercicio profesional en el país.
Matrícula ágil
Este nuevo esquema se construye sobre mejoras ya implementadas que actualizaron un sistema obsoleto. Hoy, la matrícula nacional no requiere renovación (eliminando el vencimiento) y su acceso es totalmente digital a través de la aplicación Mi Argentina. Este documento digital ya es suficiente para el ejercicio profesional en instituciones nacionales, marcando un avance hacia la eficiencia.
La gran novedad es la firma de un convenio con la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas (A.FA.CI.ME.R.A.), que integra a más de 30 instituciones clave. Esta colaboración estratégica crea una mesa de trabajo conjunta para modificar procedimientos, permitiendo que las facultades de medicina tramiten la matrícula nacional directamente en el Registro Único de Profesionales de la Salud (R.U.P.S.).
Menos burocracia
Las instituciones universitarias podrán integrar el proceso de matriculación dentro del ciclo de estudios, siempre que cumplan con los requisitos ministeriales vigentes. Este mecanismo fortalece la articulación entre el sistema universitario y el sistema de salud, garantizando la supervisión ministerial a la vez que simplifica la vida del egresado.
El Ministerio ha manifestado su compromiso de extender pronto este beneficio al resto de las carreras cuyas matrículas son emitidas por la cartera sanitaria nacional, consolidando un sistema más ágil y adaptado a las necesidades de los profesionales de la salud.
