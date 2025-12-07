El Ministerio de Salud simplifica la matrícula médica para acelerar la inserción profesional

Menos burocracia

Las instituciones universitarias podrán integrar el proceso de matriculación dentro del ciclo de estudios, siempre que cumplan con los requisitos ministeriales vigentes. Este mecanismo fortalece la articulación entre el sistema universitario y el sistema de salud, garantizando la supervisión ministerial a la vez que simplifica la vida del egresado.

El Ministerio ha manifestado su compromiso de extender pronto este beneficio al resto de las carreras cuyas matrículas son emitidas por la cartera sanitaria nacional, consolidando un sistema más ágil y adaptado a las necesidades de los profesionales de la salud.

