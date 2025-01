Son 60 las muertes que organizaciones de la salud denuncian ante Mario Lugones

image.png

Las muertes y la población vulnerable

Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) denunciaron que el desmantelamiento de estas estructuras es parte de un proceso de desfinanciamiento general de la salud pública.

"El parate de organismos como la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) produjo al menos 60 muertes el año pasado, al interrumpirse tratamientos esenciales", señalaron.

Además, consideraron que la creación de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic) es una estrategia del gobierno para evadir el cumplimiento de un fallo judicial que ordenaba la entrega urgente de medicamentos retenidos.

La carta también advierte sobre el impacto de estas medidas en la población vulnerable:

Los casos de tuberculosis aumentaron un 11,94 % entre 2023 y 2024, con un alarmante crecimiento de la tuberculosis multirresistente. Por su parte, más de 470.000 argentinos padecen hepatitis B o C, de los cuales solo el 30% conoce su diagnóstico Los casos de tuberculosis aumentaron un 11,94 % entre 2023 y 2024, con un alarmante crecimiento de la tuberculosis multirresistente. Por su parte, más de 470.000 argentinos padecen hepatitis B o C, de los cuales solo el 30% conoce su diagnóstico

Tras detallar el impacto en el documento, enfatizaron la necesidad de reforzar, y no debilitar, la rectoría estatal en salud.

"La salud no puede retroceder"

"La salud no puede retroceder. Es imperativo restablecer estas coordinaciones y reforzar las políticas sanitarias que protegen la vida y los derechos de la población", concluye la carta dirigida al ministro Mario Lugones.

En tanto, Fesprosa, junto con otras organizaciones, reafirmó su compromiso de lucha. "Más allá de los discursos, la realidad es que el sistema de salud está siendo desmantelado. Nos movilizamos en defensa de la salud pública y de las vidas que dependen de ella", señaló la federación en su convocatoria al abrazo simbólico.

Entre los firmantes de la misiva se encuentran la Fundación HCV Sin Fronteras, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis, el Movimiento Travesti-Trans Argentina y Médicos del Mundo, entre muchas otras organizaciones en lucha por el derecho a la salud en Argentina.

La tuberculosis aumenta

image.png Desde el Observatorio Tuberculosis Argentina, explican que por la falta de inversión en la contención de la turberculosis los casos confirmados están registrando un aumento.

Mario Rovero, director de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, advirtió en declaraciones radiales que en nuestro país los casos crecen en varios municipios:

"Los antibioticos cambiaron el perfil, pero el germen aprendió entonces ahora tenemos nuevas amenazas por la resistencia antimicrobiana, como es el caso de gérmenes que son resistentes a una, dos o hasta tres drogas", detalló Rovero.

Y Nación, agregó el director de la Floreal Ferrara, tiene un rol fundamental que cumplir en la lucha contra la enfermedad desde su articulación nacional e internacional, dado que Argentina tiene varios compromisos respecto de la erradicación de los casos en su territorio.

"Sería bueno que se hicieran asesorar adecuadamente sobre los compromisos que tiene la Argentina", cuestionó sobre el abordaje que el Ejecutivo nacional y, en especial, el ministro de Salud, Mario Lugones, le da al aumento de contagios.

"Estamos funcionando con el presupuesto que se escribió en 2022. En 2024 no tuvimos y ahora tampoco. No están garantizadas las medicaciones. La medicación la compra el país, no lo puede hacer un particular. Un año dura la licitación ”, dijo, por su parte, Nancy Ballestin, representante del Observatorio Tuberculosis Argentina.

Esto llevó a una situación "urgente y muy preocupante", continuó. "Tenemos provincias con el índice de notificación con niveles de África, como Formosa, Chaco y Jujuy. Estamos muy preocupados por eso".

Pese a que las respuestas son urgentes, la organizaciones denuncian que el Gobierno mira para otro lado: "Estábamos articulando trabajos conjuntos con Bolivia y Paraguay. Está todo cortado. Nosotros estamos pidiendo notas al ministro para que nos cuente qué piensa hacer con esta situación".

"El tratamiento empieza con cuatro medicaciones, les dan dos y le dicen que consiga las otras dos. Y son medicamentos que no se consiguen. No les interesa las personas", finalizó la denuncia.

Reclamos centrales

Las agrupaciones exigen:

La entrega inmediata de medicación para pacientes oncológicos y personas con enfermedades de baja frecuencia.

El cumplimiento del fallo judicial que ordenó regularizar esta distribución a través de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC).

La reversión del cierre de las direcciones de VIH, tuberculosis, lepra y hepatitis, cuya solución la semana pasada generó preocupación por la ausencia de políticas específicas para estas afecciones.

El cese del ajuste presupuestario que, según denuncian, afecta gravemente al sector salud.

Otras noticias de Urgente24

Luis Caputo quedó a cargo de privatizar la 'Ruta del Mercosur'

"Que la inflación baje no hace que mágicamente la gente esté mejor en sus bolsillos"

Médicos Argentinos podrán ejercer en USA (sin reválidas)

Para Netflix: 3.000 policías detuvieron a Yoon Suk Yeol en Corea del Sur