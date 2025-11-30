El reloj corre y Netflix está por despedirse de una producción que pasó desapercibida para muchos, pero que cosechó elogios unánimes de la crítica. "Dare Me" (conocida en español como "Rétame") es una miniserie que llegó a la plataforma en el año 2019, con un impacto narrativo que no tiene nada de discreto. El tema es, que solo estará disponible hasta el 28 de diciembre, por lo que, si estás buscando qué ver en estas semanas, esta puede ser tu última oportunidad.
"LLAMATIVA Y SEDUCTORA"
La miniserie con calificación altísima que tenés que ver antes de que la saquen
La llegada inesperada de una entrenadora desarma alianzas y despierta nuevas rivalidades dentro de esta miniserie de Netflix.
Lo primero que llama la atención es su calificación en Filmaffinity: 10 sobre 10 críticas positivas. No es común encontrar ese nivel de consenso, especialmente en producciones que exploran territorios tan incómodos como los que plantea esta serie. Se trata de un thriller que navega en las profundidades más oscuras de las relaciones humanas, con el mundo de las porristas como escenario principal.
La trama arranca cuando una nueva entrenadora irrumpe en el equipo de cheerleaders que hasta ese momento lideraban Beth y su mejor amiga Addy. A partir de ese momento, todo el equilibrio se desmorona. Las alianzas que parecían inquebrantables se rompen, las lealtades cambian de bando y lo que antes era amistad se transforma en algo mucho más retorcido.
Con apenas 10 episodios, esta miniserie tiene el ritmo perfecto para no aburrir ni estirar innecesariamente los conflictos. Dirigida por Megan Abbott, Gina Fattore y Jamie Travis, el elenco está encabezado por Willa Fitzgerald, Herizen Guardiola y Marlo Kelly, acompañadas por Rob Heaps, Zach Roerig, Paul Fitzgerald, Alison Thornton, Tammy Blanchard, Amanda Brugel y Chris Zylka.
Últimos días para ver la miniserie que sorprendió a los críticos
Los medios especializados fueron unánimes en resaltar su desempeño. Steve Greene de IndieWire fue categórico: "Un thriller paciente y feroz (...) Su gimnasia narrativa funciona tanto en contenido como en forma, un equilibrio que es impresionante cuando todo está en el lugar adecuado". Por su parte, Kevin Yeoman de Screen Rant destacó que "demuestra ser una de las mejores series de 2019 y va mejorando según avanza", mientras que Caroline Framke de Variety subrayó: "Es llamativa y seductora (...) Es estimulante ver cómo 'Dare Me' desafía y disecciona el típico drama de adolescentes para encontrar algo más cautivador dentro".
La clave está en que esta producción no se conforma con mostrar lo superficial. Va más allá, se mete en los rincones más turbios de las dinámicas de poder, la manipulación y la obsesión. No es la típica serie adolescente llena de clichés predecibles. Acá hay capas, complejidad e incomodidad. Y justamente por eso funciona tan bien.
Dicho de otra forma, "Dare Me" es una apuesta segura. Pero habrá que apurarse porque diciembre se acaba rápido.
