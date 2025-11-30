La miniserie con calificación altísima que tenés que ver antes de que la saquen

La clave está en que esta producción no se conforma con mostrar lo superficial. Va más allá, se mete en los rincones más turbios de las dinámicas de poder, la manipulación y la obsesión. No es la típica serie adolescente llena de clichés predecibles. Acá hay capas, complejidad e incomodidad. Y justamente por eso funciona tan bien.

Dicho de otra forma, "Dare Me" es una apuesta segura. Pero habrá que apurarse porque diciembre se acaba rápido.

