Netflix cuenta con una miniserie que te va a enloquecer desde el primer capítulo. La misma sigue la idea de otra de las grandes series de la plataforma y a lo largo de sus seis episodios te atrapa como ninguna. Es de esas producciones que nadie se quiere perder.
FUROR ABSOLUTO
La miniserie de Netflix que te atrapa en solo 6 capítulos
Netflix tiene una miniserie excepcional que es muy parecida a otro de sus grandes éxitos. Un acierto de la plataforma.
En esta miniserie de Netflix la ciencia ficción, los mundos paralelos, el misterio y el suspenso se adueñan de la pantalla. Es de esas series que no vas a querer dejar de ver y también logra atraparte desde el primer minuto. Nadie se quiere perder nada.
La miniserie de Netflix que todos aclaman
Esta miniserie se llama Equinox y se convirtió en todo un éxito. Su trama es muy similar a la de Dark, la serie que dejó a todos como locos e intentando no perderse ningún detalle. En esta oportunidad Netflix quiso hacer una producción similar y le fue muy bien.
La historia tiene dos líneas de tiempo paralelas y se trata de una serie danesa. La historia se ubica en 1999 cuando un micro con estudiantes desaparece repentinamente y solo quedan tres personas. Una de las desaparecidas es Ida, la hermana mayor de la protagonista. Ahí comienza toda una búsqueda que lleva al misterio y el suspenso.
Astrid, la protagonista, sigue adelante y la serie da un salto hacia el presente. La misma creció y se convirtió en presentadora de radio dejando todo atrás. Sin embargo, todo cambia cuando un hombre llama y cuenta que estuvo en ese micro y vio como los desaparecidos “se iban a otro lugar”. Un giro realmente inesperado.
