La miniserie de Netflix que te atrapa en solo 6 capítulos

Netflix tiene una miniserie excepcional que es muy parecida a otro de sus grandes éxitos. Un acierto de la plataforma.

28 de noviembre de 2025 - 09:06
Una miniserie que deja a todos sorprendidos.

Netflix cuenta con una miniserie que te va a enloquecer desde el primer capítulo. La misma sigue la idea de otra de las grandes series de la plataforma y a lo largo de sus seis episodios te atrapa como ninguna. Es de esas producciones que nadie se quiere perder.

En esta miniserie de Netflix la ciencia ficción, los mundos paralelos, el misterio y el suspenso se adueñan de la pantalla. Es de esas series que no vas a querer dejar de ver y también logra atraparte desde el primer minuto. Nadie se quiere perder nada.

La miniserie de Netflix que todos aclaman

Esta miniserie se llama Equinox y se convirtió en todo un éxito. Su trama es muy similar a la de Dark, la serie que dejó a todos como locos e intentando no perderse ningún detalle. En esta oportunidad Netflix quiso hacer una producción similar y le fue muy bien.

La historia tiene dos líneas de tiempo paralelas y se trata de una serie danesa. La historia se ubica en 1999 cuando un micro con estudiantes desaparece repentinamente y solo quedan tres personas. Una de las desaparecidas es Ida, la hermana mayor de la protagonista. Ahí comienza toda una búsqueda que lleva al misterio y el suspenso.

Astrid, la protagonista, sigue adelante y la serie da un salto hacia el presente. La misma creció y se convirtió en presentadora de radio dejando todo atrás. Sin embargo, todo cambia cuando un hombre llama y cuenta que estuvo en ese micro y vio como los desaparecidos “se iban a otro lugar”. Un giro realmente inesperado.

