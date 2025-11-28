Si hay algo que le gusta a la gente son las ofertas y más cuando el bolsillo no da para otra cosa. Precisamente, ha llegado el Black Friday, uno de los días más esperados del año, pero también uno en los que podrías derrochar tu dinero y hacer compras innecesarias.
Así puedes evitar compras innecesarias en el Black Friday, según psicóloga
Llegó el Black Friday y hay maneras de hacer que tus compras sean más inteligentes. Aquí tienes los mejores consejos de una psicóloga.
Entonces, ¿Cómo evitar comprar cosas que no necesitas según la psicología? ¿Cómo dejar de hacer compras impulsivas? ¿Cómo no gastar todo tu dinero en el Black Friday?
Probablemente te estés haciendo estas preguntas si te consideras comprador compulsivo, si ya has gastado de más en otras ediciones del Black Friday, si no quieres seguir acumulando cosas que no necesitas en casa o si simplemente quieres usar tu dinero de manera inteligente.
Lo primero que debes saber es que mucho de lo relacionado con las compras innecesarias tiene que ver con el cerebro. Así que sé compasivo contigo mismo.
Susan Albers, PsyD, psicóloga de la Clínica Cleveland, explica que las ofertas "activan el centro de recompensas del cerebro que regula nuestra sensación de placer. Es la misma parte del cerebro que se activa cuando comemos chocolate, ganamos un juego y recibimos "me gusta" en las redes sociales", apunta la Clínica Cleveland.
Sin embargo, aunque a nuestro cerebro le encanten las ofertas, hay algunas cosas que se pueden hacer para evitar comprar cosas innecesarias.
A continuación, los consejos de la psicóloga que puedes poner en práctica no sólo en el Black Friday, sino también en cualquier otro momento. Además ya se acerca Navidad, otra fecha en la que la gente suele comprar de manera impulsiva.
Entonces, para evitar comprar cosas que realmente no necesitas, Albers recomienda:
Tomarse un tiempo de espera
Sabemos que en el Black Friday cada minuto cuenta, y que probablemente quieres comprar el producto antes de que otra persona se lo lleve, pero Albers aconseja aplicar un tiempo de espera.
Por ejemplo, dijo la psicóloga, si agrega algo al carrito de compras en línea, aléjate del teléfono o computadora por unos minutos y piensa si, de verdad, lo necesitas.
Hacer compras acompañado
Tener un compañero de compras puede ser divertido, pero además puede ayudar a que no gastes de más en las ofertas.
La psicóloga dice que los compañeros de compras pueden ofrecer información sobre si el artículo realmente vale la pena.
Tener en cuenta el estado de ánimo
Tu estado de ánimo puede influir más de lo que crees en las compras innecesarias.
De acuerdo con Albers, si tienes hambre, enojo, cansancio o te sientes solo, podría hacer que seas más vulnerable a las compras impulsivas. En cambio, comer bien y descansar disminuye tu tendencia a comprar por impulso y emoción, afirmó.
El consejo extra
Otros expertos también recomiendan no dejar las compras para la noche, ya que es el momento en que el cerebro se encuentra más agotado y puede hacer que compres de manera menos consciente.
