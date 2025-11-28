Así puedes evitar compras innecesarias en el Black Friday, según psicóloga

Sin embargo, aunque a nuestro cerebro le encanten las ofertas, hay algunas cosas que se pueden hacer para evitar comprar cosas innecesarias.

Black Friday 2025: Las promociones más esperadas y las marcas que tiran la casa por la ventana Come bien, descansa y sigue estos otros consejos para evitar las compras innecesarias en el Black Friday.

A continuación, los consejos de la psicóloga que puedes poner en práctica no sólo en el Black Friday, sino también en cualquier otro momento. Además ya se acerca Navidad, otra fecha en la que la gente suele comprar de manera impulsiva.

Entonces, para evitar comprar cosas que realmente no necesitas, Albers recomienda:

Tomarse un tiempo de espera

Sabemos que en el Black Friday cada minuto cuenta, y que probablemente quieres comprar el producto antes de que otra persona se lo lleve, pero Albers aconseja aplicar un tiempo de espera.

Por ejemplo, dijo la psicóloga, si agrega algo al carrito de compras en línea, aléjate del teléfono o computadora por unos minutos y piensa si, de verdad, lo necesitas.

Hacer compras acompañado

Tener un compañero de compras puede ser divertido, pero además puede ayudar a que no gastes de más en las ofertas.

La psicóloga dice que los compañeros de compras pueden ofrecer información sobre si el artículo realmente vale la pena.

Tener en cuenta el estado de ánimo

Tu estado de ánimo puede influir más de lo que crees en las compras innecesarias.

De acuerdo con Albers, si tienes hambre, enojo, cansancio o te sientes solo, podría hacer que seas más vulnerable a las compras impulsivas. En cambio, comer bien y descansar disminuye tu tendencia a comprar por impulso y emoción, afirmó.

El consejo extra

Otros expertos también recomiendan no dejar las compras para la noche, ya que es el momento en que el cerebro se encuentra más agotado y puede hacer que compres de manera menos consciente.

