Aunque suene raro el "hombre imán" existe

El programa difundido por Quiroz contemplaba charlas como “Vacunas de calendario y autismo”, a cargo del médico Oscar Botta —integrante de la organización internacional Médicos por la Verdad—, y “Víctimas ignoradas por el Estado: sangre de vacunados al microscopio”, presentada por la doctora Viviana Lens.
Durante la presentación, que se extendió por más de seis horas, médicos y algunos invitados manifestaron de manera abierta y con datos dudosos una postura antivacunas.
El acto generó un fuerte rechazo entre legisladores de distintos bloques, quienes advirtieron sobre el riesgo de difundir información no fundada.
Exposición
En uno de los paneles, Lorena Diblasi, que figura en el sitio web del Conicet como licenciada en Biotecnología, presentó a un hombre que exhibió una de las supuestas “secuelas” que, según dijo, le dejó la aplicación de dos dosis de la vacunas Covid-19 elaboradas por AstraZeneca, sin mostrar ninguna prueba.
“José Daniel Fabián” -así lo introdujo a la charla- mostró con el torso desnudo que los objetos metálicos “se le pegan” al cuerpo -tuvo varios intentos fallidos- y Diblasi sostuvo que se trata de una “magnetización”.
De manera enfática la oradora expresó
No fue la única controversia del encuentro, reslata el medio La NAción
El pediatra Oscar Botta vinculó el incremento de los casos de autismo con la aplicación de vacunas como la Triple Viral. Más tarde, el licenciado en Administración por la UBA Pablo Stolkiner afirmó que la pandemia fue “un invento” y que las vacunas se constituyeron como “un negociado”.
La pediatra y neumóloga Lucía Langer sostuvo que las personas vacunadas presentan un “exceso de aluminio en sangre”.
A su vez, Chinda Brandolino, médica clínica y homeópata, reiteró una supuesta relación entre autismo e inmunizaciones —al igual que Botta—, mientras que Viviana Lens, especialista en geriatría, habló de magnetismo, en línea con los planteos de Diblasi.
Repudio generalizado
La jornada, que contó con varios episodios bizarros, no tardó en cosechar expresiones de rechazo en diversas plataformas.
Desde el Colegio de Médicos, con una carta dirigida al ministro de Salud Mario Lugones y que lleva la firma de Rubén Tucci, se había solicitado la suspensión del evento.
“Puede provocar reticencia a vacunarse en la comunidad, o generar dudas respecto al valor de las vacunas”, alertaron en un escrito.
En la misma línea, resaltaron que representaría además
Del mismo modo procedió la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología:
“Este tipo de eventos, con mensajes basados en el negacionismo científico, genera un riesgo significativo en un contexto donde las tasas de vacunación son alarmantemente bajas. Enfermedades que habían sido controladas gracias a la inmunización están reemergiendo como problemas sanitarios relevantes”, insistieron.
Ángela Gentile, presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaln), también se pronunció en relación con la convocatoria durante una reunión conjunta de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que se llevó a cabo en paralelo al evento liderado por Quiroz.
Gentile expresó:
Defensa de Marilú Quiroz
El pasado octubre, en diálogo con LA NACIÓN, Quiroz explicó que la iniciativa surgió a partir de una inquietud personal:
Aclaró que organizó la jornada por cuenta propia y sostuvo que no se trata de un planteo aislado. “El evento del que tanto se está hablando fue organizado por mí”, dijo. Y afirmó, sin dar nombres propios:
“Sé que hay muchos diputados que tienen las mismas preguntas y me lo han hecho saber”. En ese sentido, defendió el objetivo de la convocatoria: “Es difundir, dar a conocer, permitir que se exprese la voz de un sector”.
Respecto del pedido de suspensión del evento, la legisladora cuestionó a sus pares:
“Creo que se confunden en el rol que debe tener el Congreso. Debemos ser la voz del pueblo.Y claramente hay un sector de la sociedad que siente desconfianza y tiene temores”. Por eso, insistió en que “hay que dar lugar a que se abra el debate sobre estos temas y no buscar callar las voces de quienes tienen otra mirada”.
En relación con su visión sobre las vacunas, consideró que persisten interrogantes en la sociedad: “Creo que muchos argentinos tienen dudas sobre los efectos de algunas vacunas y este ateneo es una oportunidad para despejarlas y conocer las investigaciones que están desarrollándose”.
Y añadió: “Principalmente, quiero ser la voz de este sector de la sociedad al que nadie está atendiendo”. Enfatizó la legisladora.
