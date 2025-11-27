Aunque suene raro el "hombre imán" existe

“José Daniel Fabián” -así lo introdujo a la charla- mostró con el torso desnudo que los objetos metálicos “se le pegan” al cuerpo -tuvo varios intentos fallidos- y Diblasi sostuvo que se trata de una “magnetización”.

De manera enfática la oradora expresó

Esto no es grasa en la piel, señoras y señores. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Me gustaría saber qué tienen para decir los médicos

No fue la única controversia del encuentro, reslata el medio La NAción

El pediatra Oscar Botta vinculó el incremento de los casos de autismo con la aplicación de vacunas como la Triple Viral. Más tarde, el licenciado en Administración por la UBA Pablo Stolkiner afirmó que la pandemia fue “un invento” y que las vacunas se constituyeron como “un negociado”.

La pediatra y neumóloga Lucía Langer sostuvo que las personas vacunadas presentan un “exceso de aluminio en sangre”.

A su vez, Chinda Brandolino, médica clínica y homeópata, reiteró una supuesta relación entre autismo e inmunizaciones —al igual que Botta—, mientras que Viviana Lens, especialista en geriatría, habló de magnetismo, en línea con los planteos de Diblasi.

Repudio generalizado

La jornada, que contó con varios episodios bizarros, no tardó en cosechar expresiones de rechazo en diversas plataformas.

Desde el Colegio de Médicos, con una carta dirigida al ministro de Salud Mario Lugones y que lleva la firma de Rubén Tucci, se había solicitado la suspensión del evento.

“Puede provocar reticencia a vacunarse en la comunidad, o generar dudas respecto al valor de las vacunas”, alertaron en un escrito.

En la misma línea, resaltaron que representaría además

Un enorme peligro, sobre todo en momentos en los que encontramos tasas de vacunación alarmantemente bajas, enfermedades que habiendo estado absolutamente controladas luego de la introducción de las vacunas, están re-emergiendo como problemas sanitarios de peso

Del mismo modo procedió la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología:

Frente a la organización de un evento que pone en duda la eficacia, la seguridad y la importancia de la obligatoriedad de las vacunas, impulsado por una diputada nacional, un grupo de sociedades científicas (entre ellas la SAVE) envió una carta al Congreso solicitando su suspensión, considerando que dicha actividad atenta contra la salud pública

“Este tipo de eventos, con mensajes basados en el negacionismo científico, genera un riesgo significativo en un contexto donde las tasas de vacunación son alarmantemente bajas. Enfermedades que habían sido controladas gracias a la inmunización están reemergiendo como problemas sanitarios relevantes”, insistieron.

Ángela Gentile, presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaln), también se pronunció en relación con la convocatoria durante una reunión conjunta de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que se llevó a cabo en paralelo al evento liderado por Quiroz.

Gentile expresó:

Creo que es importante decir que cuando uno hace reuniones que atentan contra la seguridad en vacunasestá en cierta forma haciendo impacto en el calendario nacional de inmunizaciones.La comunidad empieza a dudar, empieza a preguntar cuando ya hay un montón de evidencia de que las vacunas salvan vidas

la-diputada-del-pro-por-chaco-maria-ines-marilu-3HY32SYQIRHOJG2SZ4J47SBU4E Diputada, Marilú Quiroz

Defensa de Marilú Quiroz

El pasado octubre, en diálogo con LA NACIÓN, Quiroz explicó que la iniciativa surgió a partir de una inquietud personal:

Hace tiempo que muchos profesionales de la salud vienen acercándose a mí con la intención de dar a conocer estudios en los que vienen trabajando e interpelar una pandemia que dejó muchas secuelas

Aclaró que organizó la jornada por cuenta propia y sostuvo que no se trata de un planteo aislado. “El evento del que tanto se está hablando fue organizado por mí”, dijo. Y afirmó, sin dar nombres propios:

“Sé que hay muchos diputados que tienen las mismas preguntas y me lo han hecho saber”. En ese sentido, defendió el objetivo de la convocatoria: “Es difundir, dar a conocer, permitir que se exprese la voz de un sector”.

Respecto del pedido de suspensión del evento, la legisladora cuestionó a sus pares:

“Creo que se confunden en el rol que debe tener el Congreso. Debemos ser la voz del pueblo.Y claramente hay un sector de la sociedad que siente desconfianza y tiene temores”. Por eso, insistió en que “hay que dar lugar a que se abra el debate sobre estos temas y no buscar callar las voces de quienes tienen otra mirada”.

En relación con su visión sobre las vacunas, consideró que persisten interrogantes en la sociedad: “Creo que muchos argentinos tienen dudas sobre los efectos de algunas vacunas y este ateneo es una oportunidad para despejarlas y conocer las investigaciones que están desarrollándose”.

Y añadió: “Principalmente, quiero ser la voz de este sector de la sociedad al que nadie está atendiendo”. Enfatizó la legisladora.

