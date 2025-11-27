La estafa que se activa sola por una función que nadie revisa

La gravedad del asunto se magnifica cuando comprendemos qué significa perder el control de una cuenta de Gmail. Aperador lo explicó con claridad durante su participación en el pódcast "Tiene Sentido": "El vector de entrada favorito de los ciberdelincuentes es Gmail, porque saben que ahí llegan los correos de recuperación de otras cuentas". Esta frase resume la dimensión del problema.

Los ciberdelincuentes comprenden perfectamente esta interconexión. Saben que Gmail funciona como la llave maestra del ecosistema digital de millones de personas. Por eso concentran sus esfuerzos en vulnerar precisamente ese punto de entrada. Una vez adentro, pueden solicitar cambios de contraseña en otros servicios, interceptar códigos de verificación y tomar control absoluto sobre la vida digital de su víctima.

