Un Platense muy distinto a Orsi-Gómez abandona su línea fundadora con nuevo DT

Zunino prepara su equipo. "Me sentí cómodo", dijo sobre sus primeras puntadas al frente del plantel en diálogo con DSports Radio. "Una ventaja es que al grupo lo conozco. Sacando a cuatro o cinco chicos que se sumaron en el mercado de pases cuando nos habíamos ido, la mayoría de los chicos eran los mismos, la gente del club es la misma. Familiarizarse es mas fácil", sostuvo.

image Walter Zunino, flamante DT CAP oficial

Es su primera experiencia como entrenador principal. Teniendo en cuenta que formó parte del riñón de Orsi-Gómez y de que Platense se consagró campeón con un estilo muy identificable, será interesante ver qué planea Zunino para su propio Platense.

Con el mismo plantel que coronó con el título, y dados los pergaminos del entrenador, todo indicaría que el Calamar buscará volver a las bases del pragmatismo, un juego de poca posesión y más efectividad. Más duro y batallador que amable con la pelota.

"Ser protagonista en la medida de lo posible"

Sin embargo, en diálogo con DSports Radio, Zunino ofreció algunos indicios que pueden perfilar a un Platense algo diferente. "Amoldarse a lo que uno tiene. Tratar de que el equipo refleje en campo lo que uno trabaja, busca", dijo, como idea fundacional de su estrategia.

Aunque luego agregó: "Intentar superar al rival, ser protagonista en la medida de lo posible". Ya el concepto de protagonismo parecería proyectar un equipo con mayor dominio que el de Orsi-Gómez.

En el Apertura en que fue campeón, ese Platense no se ocupaba tanto de tener la pelota, priorizando el despliegue físico y los duelos individuales, defendiendo más de lo que atacaba. El foco estaba puesto en saber jugar sin la posesión.

El David de todos los Goliat: ¡Platense campeón por primera vez en 120 años! Platense hizo historia el semestre pasado FOTO NA: Luis Santillan

De hecho, según las estadísticas oficiales del torneo (LPF Data), el Calamar fue el equipo que menos porcentaje de posesión tuvo cada vez que se encontraba en ventaja en el marcador. Incluso empatando o perdiendo, su porcentaje de posesión fue de los más bajos en comparación con el resto de los rivales.

Zunino profundizó: "Me gustan los equipos de ataque directo. Pero no solo lanzamiento, sino con posesiones cortas tratar de generar peligro".

Está claro que el DT planea un Platense con otra impronta, más amigado con la pelota, aunque sin perder de vista que no es un plantel diseñado para que ese sea su principal recurso.

"Si hay un equipo que está en repliegue, hay que tener más movimiento y tenencia. Tener esas herramientas. Si hay un equipo más replegado, más tenencia, y si hay un equipo que presiona mucho, ataque más directo", añadió.

Zunino aseguró que la clave está en entender "cuándo es una posesión más rápida y cuándo es una posesión más larga".

image El Calamar se prepara para el Trofeo de Campeones, que jugará frente al campeón del Torneo Clausura CAP oficial

En esa versatilidad de recursos, cabe destacar que, con Orsi-Gómez, Platense fue el equipo que más recuperaciones altas hizo en el Apertura, con 156. Las recuperaciones altas son aquellas que se realizan en campo rival, ejerciendo una presión activa en la salida del arco del equipo contrario.

Eso habla de una intensidad en línea con las capacidades y el estilo. Y tiene lógica: frente a menor capacidad para construir y crear jugadas, la alternativa es recuperar la pelota cerca del arco rival y, consecuentemente, estar más cerca cuando se ataca.

Racing, Estudiantes y Argentinos Juniors, del gusto de Zunino

"Hay equipos con diferentes características. Racing es un equipo que propone un ataque directo, pero lo ves y se brinda, y la gente se representa en ese equipo", respondió Zunino cuando le consultaron por equipos de su gusto en el fútbol argentino.

También mencionó a Estudiantes. Y a Argentinos Juniors, quizás uno de los planteles con identidad más distante que la de Orsi-Gómez. Zunino consideró que el conjunto de Nicolás Diez es "de mucha tenencia y lo hace bien".

Con el correr del tiempo irá despuntando las características de sus dirigidos. Por ahora, el foco de trabajo está puesto en el 20 de diciembre. Platense todavía no tiene rival, dado que debe esperar al campeón del Torneo Apertura; pero irá a por su segunda estrella.

