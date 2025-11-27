Racing viene de eliminar a River en los octavos de final del Torneo Clausura, por lo que las aspiraciones de ser campeón del equipo de Gustavo Costas están más vivas que nunca. Sin embargo, uno de sus soldados se hartó de Diego Milito y avisó que está por irse al Inter Miami de Lionel Messi.
SE PUDRIÓ
Se hartó de Milito y pega el portazo en Racing para irse con Messi al Inter Miami
Uno de los titulares de Racing se cansó de negociar un nuevo contrato con Diego Milito y se va libre al Inter Miami.
Racing viene de vivir un 2024 soñado con la obtención de la Copa Sudamericana bajo el mandato de Víctor Blanco como presidente pero de todas maneras los socios eligieron a Diego Milito como nuevo mandatario del club, quien había realizado la promesa de que de su mano el club iba a dar un salto de calidad. Sin embargo, el plantel se está desguazando cada día más.
Hace menos de seis meses uno de los que pegó el portazo en Racing para irse a River fue Maxi Salas. Dentro de sus argumentos el delantero aseguró que se sintió destratado por Diego Milito y parte de la dirigencia, con propuestas económicas muy por debajo de lo que merecía por lo que había demostrado en la cancha. Ahora el que dirá adiós es Facundo Mura.
Facundo Mura pega el portazo en Racing
El lateral derecho venía siendo uno de los titulares de Racing y de hecho fue parte del once que enfrentó a Flamengo en semifinales de Copa Libertadores. Su contrato con La Academia vence el próximo 31 de diciembre y tanto la dirigencia como el jugador habían comenzado las charlas para extender el vínculo. Las negociaciones no llegaron a buen puerto.
Desde el entorno de Facundo Mura aseguran que la propuesta económica de Racing está muy por debajo de lo que pretenden, teniendo en cuenta además que durante el último año el jugador tuvo un salario muy por debajo de lo que debería cobrar un jugador titular. El lateral dijo basta, las negociaciones se terminaron y el que apareció fue nada menos que David Beckham.
En las últimas horas surgió la información que Inter Miami le entregó una oferta formal a Facundo Mura para sumarlo como refuerzo a partir de enero del próximo año y las negociaciones están más que avanzadas. De esta manera Diego Milito, lejos de dar el salto de calidad, pierde en condición de libre a uno de los jugadores más regulares de Racing en la temporada.
