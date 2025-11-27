Milei quiere un Congreso "sin vacaciones": Por qué quiere que los legisladores trabajen todo el verano

Ley de Glaciares: presión de provincias mineras

Otro expediente sensible es la modificación de la Ley de Glaciares. Gobiernos provinciales reclaman eliminar o flexibilizar la categoría de “ambiente periglaciar”, hoy protegida para resguardar reservas de agua dulce. Argumentan que la norma actual frena inversiones mineras relevantes.

Ambientalistas y especialistas advierten lo contrario: el inventario de glaciares ya identificó las áreas a preservar y los territorios en disputa están dentro de zonas de afectación hídrica clave.

La reforma laboral, el proyecto más trabado en el Congreso

A contramano de otros temas, la reforma laboral es la que menos consensos reúne. En las últimas horas, tanto la UIA como la CGT objetaron los lineamientos surgidos del Consejo de Mayo. Señalan que el texto no satisface ni a empresarios ni a sindicatos, y mucho menos al Gobierno, que todavía evalúa si enviarlo al Senado o a Diputados.

El oficialismo, admiten en privado, espera que la modernización laboral quede para el final de la discusión de verano, cuando la temperatura política sea más previsible.

Más proyectos para tratar

Además del Presupuesto, el Código Penal y la Ley de Glaciares, el Gobierno quiere avanzar con:

Reforma tributaria

Ley de Inocencia Fiscal

Cambios en materia educativa

Con este volumen de iniciativas, en bloques opositores creen que diciembre deberá ser “altamente productivo” para evitar que enero quede completamente absorbido por el trabajo legislativo.

¿Habrá o no vacaciones?

En la oposición afirman que podría haber “dos semanas de parate informal” en enero, similar a lo ocurrido durante el tratamiento de la Ley Bases. Esa posibilidad también circula dentro del oficialismo, donde reconocen que —aunque la convocatoria se extienda hasta fines de febrero— el funcionamiento real del Congreso depende del ritmo de las negociaciones.

“Si diciembre no rinde, enero se pierde”, deslizó un legislador que se mantiene prescindente de LLA. Desde el Gobierno lo admiten: la idea de sesiones todo el verano “no garantiza” que la actividad no se frene a mitad de enero.

Lo que sí está claro es que Milei quiere un Congreso activo, presionado y sin períodos muertos. Un verano legislativo inédito está en camino.

