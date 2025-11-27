Con bancos en rojo, el Merval y los bonos vuelan igual

Aun así, el mercado decidió reaccionar de manera inversa a lo previsible. La recuperación del sector bancario en apenas dos ruedas fue uno de los movimientos más agresivos de las últimas semanas.

Aquí entra la mirada de Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold, quien trazó una lectura precisa del fenómeno:

Está terminando la temporada de balances y los bancos entregaron números realmente malos, con pérdidas mayores a las proyecciones. De todos modos, el mercado ya venía preparándose para este escenario, porque las acciones del sector habían caído 25% en las dos semanas previas y habían corregido toda la suba post elecciones del 26 de octubre. Lo llamativo es que, aun con resultados peores de lo esperado, desde ayer a hoy los bancos suben 10% en dólares. El mercado está con ganas de creer. Está confiando en Argentina y vuelve a retomar impulso alcista. No importa si los bancos perdieron plata o si el petróleo baja. Vuelve la demanda por activos argentinos y eso muestra que los inversores están con muchas ganas de pagar a Argentina.

El comentario refleja exactamente lo que muestran los precios. La confianza vuelve a imponerse por encima de los fundamentos contables de corto plazo.

El dólar financiero opera con leves retrocesos mientras el oficial sigue estable

Los distintos tipos de cambio muestran un tono más calmo que días previos:

Mayorista $1.449 +0,7%

Oficial $1.475 sin cambios

Tarjeta $1.917,50 sin variación

MEP $1.481,36 -0,4%

CCL $1.523,74 -0,6%

Cripto $1.532,30 -0,7%

El desarme de algunas posiciones tácticas en dólares financieros acompaña el rebote accionario.

Bonos en dólares

La deuda soberana muestra pequeñas subas que consolidan la tendencia alcista de noviembre. Entre los más operados aparecen:

AL29 +0,2%

AL30 +0,4%

AL35 +0,5%

AE38 +0,5%

GD30 +2,9%

GD35 +0,1%

GD46 0,0%

La recuperación más marcada en los Globales cortos agrega señales de que algunos fondos recomponen riesgo tras varias semanas defensivas.

¿Y el panel general?

Las acciones de segunda línea repiten la tendencia positiva, con movimientos más bruscos:

CELU +6,8%

GARO +8,6%

GBAN +4,5%

FERR +5,6%

GAMI +1,1%

CAPX +1,7%

La amplitud del rebote indica que la búsqueda de oportunidades no se limita al panel líder.

La rueda deja tres señales centrales:

El Merval muestra capacidad de subir incluso sin Wall Street.

Los bancos rebotan aun después de balances débiles , validando la lectura de Ian Colombo sobre el regreso del optimismo.

Los bonos acompañan, algo que no siempre ocurre cuando las acciones toman la delantera.

En conjunto, la plaza local vuelve a exhibir que, pese a la volatilidad y a un contexto global mixto, el interés por activos argentinos sigue vigente. El mercado está dispuesto a apostar, incluso cuando los números contables dicen lo contrario.

