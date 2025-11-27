"Con Milei, la sífilis avanza": La oposición culpa al Gobierno del brote y presentó un proyecto

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores remarcan que el Gobierno, pese a reconocer el crecimiento de la enfermedad en sus propios boletines epidemiológicos, no compró preservativos durante 2025 y distribuyó apenas 832 unidades en todo el año. También señalan que el Programa Nacional de Respuesta al VIH e ITS sufrió un recorte del 20%.

Qué propone el proyecto

El proyecto establece un paquete integral de medidas obligatorias para el Ministerio de Salud, entre ellas:

Prevención primaria

Implementación plena de la Educación Sexual Integral (ESI).

Distribución gratuita y masiva de preservativos y lubricantes en todo el país.

Prevención secundaria

Testeos universales y gratuitos durante el embarazo y en recién nacidos.

Pruebas gratuitas para personas de 15 a 39 años y grupos de mayor riesgo.

Tratamiento

Garantizar penicilina benzatínica en forma continua y federal.

Recuperar el stock estratégico nacional para evitar faltantes.

Campañas permanentes

El texto obliga al Gobierno a realizar campañas sostenidas de prevención y sensibilización, con enfoque de género, diversidad y derechos humanos, especialmente dirigidas a adolescentes y jóvenes mediante redes sociales y medios masivos.

Metas concretas

Se fija como objetivo reducir un 50% la sífilis congénita en dos años. Salud deberá publicar informes semestrales.

Financiamiento

El proyecto establece que una porción (0,5%) de los incentivos fiscales del RIGI será reasignada a estas políticas, sin crear nuevos impuestos.

Una crítica directa a Javier Milei

Para los autores, el crecimiento de la sífilis no es ajeno a decisiones del Gobierno nacional. Señalan la falta de preservativos, la caída en los testeos y el desfinanciamiento de los programas de salud sexual como factores clave que agravan la situación.

En sus fundamentos, el proyecto alerta que “la falta de insumos limita la capacidad de respuesta del sistema sanitario” y que sin un plan de prevención activo “la curva seguirá creciendo, especialmente entre la población joven”.

La iniciativa invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir al programa y coordinar esfuerzos. Sus impulsores sostienen que sin una estrategia federal, sostenida y financiada, la enfermedad —ya declarada en expansión por la OMS y la OPS— puede seguir escalando.

El debate se instalará en las próximas semanas en el Congreso, en un clima político en el que la oposición busca poner en agenda el impacto sanitario del ajuste y el Gobierno insiste en la reducción del gasto público. Mientras tanto, especialistas advierten que la sífilis es una infección altamente prevenible y tratable, y que cada demoras en testeo y tratamiento se traducen en más contagios y más casos de sífilis congénita.

El proyecto completo a continuación:

