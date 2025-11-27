SANTA FE. Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con la ronda de negociaciones, aún no llegó el turno del gobernador provincial, Maximiliano Pullaro. Ante esto, el mandatario confesó no querer reunirse "hasta no tener alguna certeza" sobre los constantes pedidos, que vienen hace tiempo, al gobierno de Javier Milei.
SUSPENSO
Maximiliano Pullaro entre la necesidad y la presión
Mientras Diego Santilli continúa en busca de apoyo de los gobernadores, el turno de Maximiliano Pullaro aún no llegó. ¿A qué se debe?
Reclamos que aún hacen ruido
El radical hizo hincapié sobre los reclamos por fondos para obras, educación como así la compensación que el Gobierno debe a la Caja de Jubilaciones. En cuanto a éste último, es otra de las solicitudes históricas de la Bota.
En 1994, la Provincia cedió recursos coparticipables para sostener la Anses y desde entonces ningún gobierno nacional cumplió con la devolución correspondiente. "En nuestra cuenta son 20.000 millones de pesos por mes", detalló.
De manera general precisó (y reiteró) sobre el pésimo estado de varias rutas nacionales que atraviesan el territorio. "La 34, la 11, la 33, la 168 y la 178 están en muy mal estado. Cada 20 días tenemos un siniestro vial grave. Hay que invertir ya", sostuvo.
Otro punto de choque es la restitución de fondos educativos junto con la recuperación de las partidas de alimentos y medicamentos recortados por la administración de Javier Milei. En ese sentido, prometió que "Multiplicamos por diez la compra de medicamentos y alimentos. A nadie le va a faltar un medicamento en Santa Fe mientras yo sea gobernador".
Maximiliano Pullaro marcó la cancha
Consultado sobre cuándo será su turno, Pullaro reconoció tener "buena relación" con el flamante funcionario, aunque remarcó que necesita respuesta de los pedidos al Ejecutivo nacional.
En ese sentido, el santafesino dejó en claro que su gestión acompañará algunas de las iniciativas oficiales, entre ellas "la modernización laboral", la reforma impositiva orientada a "bajar impuestos", así como también los cambios en el Código Penal.
Con algunas imprecisiones de por medio, el gobernador busca ser claro y ratificó lo que viene anticipando Urgente24: para la foto no. Si bien reiteró que está dispuesto a dialogar con el Gobierno, aseguró que el encuentro con Santilli tendrá que llevarse adelante una vez que haya avances concretos sobre los plantes santafesinos.
Vale recordar que Pullaro es uno de los 'aliados' que más encontronazos tuvo con Nación. Sin embargo, los números en la última votación le jugaron en contra por lo que debe reajustarse y así mantener su vínculo con el gobierno libertario.
Más contenidos en Urgente24
Científicos descubren cuándo fue el primer beso en la boca y no es lo que imaginabas
Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona
Mucho repudio por lo que dijo e hizo Óscar Ruggeri (por Chiqui Tapia)
Javier Milei esquivó la palabra maldita pero hay debate por 'dibujos'
Senado: Victoria Villarruel le ganó el 1er round a Patricia Bullrich