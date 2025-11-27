urgente24
ACTUALIDAD Maximiliano Pullaro > Diego Santilli > Javier Milei

SUSPENSO

Maximiliano Pullaro entre la necesidad y la presión

Mientras Diego Santilli continúa en busca de apoyo de los gobernadores, el turno de Maximiliano Pullaro aún no llegó. ¿A qué se debe?

27 de noviembre de 2025 - 12:20
El gobernador de Santa Fe marcó la cancha, una vez más, al Gobierno.

El gobernador de Santa Fe marcó la cancha, una vez más, al Gobierno.

SANTA FE. Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con la ronda de negociaciones, aún no llegó el turno del gobernador provincial, Maximiliano Pullaro. Ante esto, el mandatario confesó no querer reunirse "hasta no tener alguna certeza" sobre los constantes pedidos, que vienen hace tiempo, al gobierno de Javier Milei.

Reclamos que aún hacen ruido

El radical hizo hincapié sobre los reclamos por fondos para obras, educación como así la compensación que el Gobierno debe a la Caja de Jubilaciones. En cuanto a éste último, es otra de las solicitudes históricas de la Bota.

En 1994, la Provincia cedió recursos coparticipables para sostener la Anses y desde entonces ningún gobierno nacional cumplió con la devolución correspondiente. "En nuestra cuenta son 20.000 millones de pesos por mes", detalló.

Seguir leyendo

De manera general precisó (y reiteró) sobre el pésimo estado de varias rutas nacionales que atraviesan el territorio. "La 34, la 11, la 33, la 168 y la 178 están en muy mal estado. Cada 20 días tenemos un siniestro vial grave. Hay que invertir ya", sostuvo.

image
El estado de las rutas nacionales, todo un dolor de cabeza.&nbsp;

El estado de las rutas nacionales, todo un dolor de cabeza.

Otro punto de choque es la restitución de fondos educativos junto con la recuperación de las partidas de alimentos y medicamentos recortados por la administración de Javier Milei. En ese sentido, prometió que "Multiplicamos por diez la compra de medicamentos y alimentos. A nadie le va a faltar un medicamento en Santa Fe mientras yo sea gobernador".

Maximiliano Pullaro marcó la cancha

Consultado sobre cuándo será su turno, Pullaro reconoció tener "buena relación" con el flamante funcionario, aunque remarcó que necesita respuesta de los pedidos al Ejecutivo nacional.

"A veces dicen que vamos a dar los votos para las reformas que plantea el gobierno nacional. En lo que estamos de acuerdo sí, pero en lo que no, no". "A veces dicen que vamos a dar los votos para las reformas que plantea el gobierno nacional. En lo que estamos de acuerdo sí, pero en lo que no, no".

En ese sentido, el santafesino dejó en claro que su gestión acompañará algunas de las iniciativas oficiales, entre ellas "la modernización laboral", la reforma impositiva orientada a "bajar impuestos", así como también los cambios en el Código Penal.

image
El temor de la foto.&nbsp;

El temor de la foto.

Con algunas imprecisiones de por medio, el gobernador busca ser claro y ratificó lo que viene anticipando Urgente24: para la foto no. Si bien reiteró que está dispuesto a dialogar con el Gobierno, aseguró que el encuentro con Santilli tendrá que llevarse adelante una vez que haya avances concretos sobre los plantes santafesinos.

Vale recordar que Pullaro es uno de los 'aliados' que más encontronazos tuvo con Nación. Sin embargo, los números en la última votación le jugaron en contra por lo que debe reajustarse y así mantener su vínculo con el gobierno libertario.

Más contenidos en Urgente24

Científicos descubren cuándo fue el primer beso en la boca y no es lo que imaginabas

Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona

Mucho repudio por lo que dijo e hizo Óscar Ruggeri (por Chiqui Tapia)

Javier Milei esquivó la palabra maldita pero hay debate por 'dibujos'

Senado: Victoria Villarruel le ganó el 1er round a Patricia Bullrich

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES