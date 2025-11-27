Maximiliano Pullaro entre la necesidad y la presión

Maximiliano Pullaro marcó la cancha

Consultado sobre cuándo será su turno, Pullaro reconoció tener "buena relación" con el flamante funcionario, aunque remarcó que necesita respuesta de los pedidos al Ejecutivo nacional.

"A veces dicen que vamos a dar los votos para las reformas que plantea el gobierno nacional. En lo que estamos de acuerdo sí, pero en lo que no, no". "A veces dicen que vamos a dar los votos para las reformas que plantea el gobierno nacional. En lo que estamos de acuerdo sí, pero en lo que no, no".

En ese sentido, el santafesino dejó en claro que su gestión acompañará algunas de las iniciativas oficiales, entre ellas "la modernización laboral", la reforma impositiva orientada a "bajar impuestos", así como también los cambios en el Código Penal.

image El temor de la foto.

Con algunas imprecisiones de por medio, el gobernador busca ser claro y ratificó lo que viene anticipando Urgente24: para la foto no. Si bien reiteró que está dispuesto a dialogar con el Gobierno, aseguró que el encuentro con Santilli tendrá que llevarse adelante una vez que haya avances concretos sobre los plantes santafesinos.

Vale recordar que Pullaro es uno de los 'aliados' que más encontronazos tuvo con Nación. Sin embargo, los números en la última votación le jugaron en contra por lo que debe reajustarse y así mantener su vínculo con el gobierno libertario.

