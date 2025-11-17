Maximiliano Pullaro aguarda a Nación: Entre la apuesta al diálogo y el temor de la foto

image Maximiliano Pullaro en Cayastá. Foto: Gobierno de Santa Fe

Mensaje para Javier Milei

Por otra parte, el santafesino se enfocó en la agenda nacional y dejó apuntes para el Gobierno:

"No hay forma que Argentina pueda salir adelante si no logra entender que debe producir más, generar empleo y crecimiento económico, para que desde ese lugar podamos ser el tractor que cambie a este país que está lleno de profundas desigualdades; porque nuestra historia nos pone en un rol protagónico en este momento, por lo que le dimos a la Argentina, pero fundamentalmente por lo que tenemos para darle". "No hay forma que Argentina pueda salir adelante si no logra entender que debe producir más, generar empleo y crecimiento económico, para que desde ese lugar podamos ser el tractor que cambie a este país que está lleno de profundas desigualdades; porque nuestra historia nos pone en un rol protagónico en este momento, por lo que le dimos a la Argentina, pero fundamentalmente por lo que tenemos para darle".

De manera continuada, aseguró que "hay muchos temas" para discutir con Nación e hizo foco en la reforma laboral. "No es solamente una foto con una agenda de temas nacionales, que sí nos importa discutir, porque una modernización laboral significa que mucha gente que está en negro pueda estar en blanco, pero eso tiene que venir desde una mirada pyme. Santa Fe tiene un entramado productivo de 7.000 pymes", sostuvo.

Maximiliano Pullaro apuesta por Diego Santilli

En ese sentido, enfatizó sobre un posible encuentro con Santilli, con quien ya tuvo conversaciones. "Con el ministro tengo una muy buena relación, tuvimos comunicación en no menos de cinco o seis oportunidades", indicó.

En tanto, enumeró los reclamos y destacó la importancia de comenzar a percibir los montos adeudados de la Caja de Jubilaciones.

"Una agenda de infraestructura que se pueda concretar, que cumplan con las obras que se habían comprometido, que nos hagan un planteo sobre el pago de la deuda. Nosotros entendemos el momento que vive Nación, pero la plata es de Santa Fe. Que hagan un planteo del pago de la deuda que lo vamos a evaluar", sentenció.

image Todavía no hay agenda confirmada entre el ministro del Interior y el gobernador de Santa Fe.

Pullaro sigue aguardando el llamado del gobierno libertario para apostar a negociaciones, pero teme cumplir 'sólo para la foto'.

Santa Fe supo batallar, pero también dialogar

A su turno, la vicegobernadora, Gisela Scaglia, señaló: "Santa Fe supo que había que batallar, pero también supo que había que dialogar".

"Santa Fe es la provincia que mira al futuro, que sabe que tiene que ir adelante, que tenemos que ser valientes y aprender de nuestra historia, que hay que tirar todos juntos del mismo carro", agregó.

