En River se enojan hasta por un 'like' de Sebastián Driussi

El delantero de los diez millones de dólares, que regresó a Núñez en el mercado de pases de enero de 2025 desde el Austin FC de la MLS. Desde su llegada, jamás justificó el dinero invertido en su ficha y sufrió cinco lesiones. Varias de ellas, de gravedad.

Entre molestias físicas y malos rendimientos, Driussi se ganó el repudio de buena parte del público riverplatense. Sus numeros, hasta el momento:

34 partidos disputados

10 goles

Una asistencia

2 amarillas

0 rojas

En ese sentido, los tuiteros millonarios encontraron otro motivo de indignación, luego del sinsabor ante Vélez Sarsfield en Liniers. En esta ocasión, los cybernautas se enojaron por un 'like' que le dio Sebastián Driussi al clan Mernosketti -compuesto por Mernuel, Moski y Bauletti-, que volvió a juntarse para streamear este domingo 16 de noviembre.

Quiénes son Mernuel, Moski y Bauletti, los streamers del momento

Mernuel, Moski y Bauletti son tres streamers argentinos que se hicieron conocidos como el trío Mernosketti, un grupo que explotó en popularidad gracias a transmisiones relajadas, humorísticas y muy espontáneas en plataformas como Kick y YouTube.

Moski, cuyo nombre real es Lautaro Moschini, es uno de los pilares del trío. A fines de 2025 anunció que se alejaba del proyecto porque no se sentía cómodo, decía estar "quemado" y necesitaba replantearse su vida personal. Incluso contó que se iba a vivir a Dubai y que su decisión no tenía que ver con dinero, sino con sentirse desconectado del contenido que estaban haciendo.

La decisión duró poco tiempo, ya que Moski regresó a la Argentina y a la casa de Mernuel en las últimas horas para seguir haciendo contenido.