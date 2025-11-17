Vélez Sarsfield 0-0 River Plate. El conjunto de Marcelo Gallardo igualó sin goles en su visita al Estadio José Amalfitani, en el marco de la 16º jornada del Clausura 2025. Producto del empate ante el Fortín, el cuadro de Núñez quedó 4º en la Tabla Anual y no ingresó en el famoso top 3. ¿Qué pasó con Sebastián Driussi?
A MERNOSKETTI
En River se enojan hasta por un 'like' de Sebastián Driussi
River, en caída libre. El Millonario no pasó del cero ante Vélez en Liniers y depende de un milagro para jugar la Libertadores 26'. Enojo con Sebastián Driussi.
Los de Gallardo necesitaban ganar para superar provisoriamente a Argentinos Juniors en la Tabla Anual y así soñar con el tercer puesto de tal clasificación. No solo no se pudo imponer en el José Amalfitani, sino que el Bicho se llevó los tres puntos de 1 y 57 ante Estudiantes de La Plata.
Si bien el conjunto dirigido por Nicolás Diez hizo lo propio ante el Pincha, River debía triunfar para cerrar la fase regular con otra imagen y para cortar la sequía de cuatro partidos sin conocer el éxito.
Algunos datos que reflejan la crisis de River:
- Ganó dos de los últimos diez partidos (ante Racing por 4tos. de Copa Argentina y el último el pasado 18/10 ante Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes por 2 a 0, por la fecha 13 del Clausura).
- Perdió sus últimos cuatro partidos como local (Palmeiras, Deportivo Riestra, Sarmiento de Junín y Gimnasia y Esgrima La Plata).
- Hace 382 minutos que no convierte un gol.
Enojo en River por el like de Driussi a Mernosketti
Los tuiteros hinchas de River encontraron un nuevo motivo para enojarse con Sebastián Driussi... ¡un 'me gusta' en Instagram!
El delantero de los diez millones de dólares, que regresó a Núñez en el mercado de pases de enero de 2025 desde el Austin FC de la MLS. Desde su llegada, jamás justificó el dinero invertido en su ficha y sufrió cinco lesiones. Varias de ellas, de gravedad.
Entre molestias físicas y malos rendimientos, Driussi se ganó el repudio de buena parte del público riverplatense. Sus numeros, hasta el momento:
- 34 partidos disputados
- 10 goles
- Una asistencia
- 2 amarillas
- 0 rojas
En ese sentido, los tuiteros millonarios encontraron otro motivo de indignación, luego del sinsabor ante Vélez Sarsfield en Liniers. En esta ocasión, los cybernautas se enojaron por un 'like' que le dio Sebastián Driussi al clan Mernosketti -compuesto por Mernuel, Moski y Bauletti-, que volvió a juntarse para streamear este domingo 16 de noviembre.
Quiénes son Mernuel, Moski y Bauletti, los streamers del momento
Mernuel, Moski y Bauletti son tres streamers argentinos que se hicieron conocidos como el trío Mernosketti, un grupo que explotó en popularidad gracias a transmisiones relajadas, humorísticas y muy espontáneas en plataformas como Kick y YouTube.
Moski, cuyo nombre real es Lautaro Moschini, es uno de los pilares del trío. A fines de 2025 anunció que se alejaba del proyecto porque no se sentía cómodo, decía estar "quemado" y necesitaba replantearse su vida personal. Incluso contó que se iba a vivir a Dubai y que su decisión no tenía que ver con dinero, sino con sentirse desconectado del contenido que estaban haciendo.
La decisión duró poco tiempo, ya que Moski regresó a la Argentina y a la casa de Mernuel en las últimas horas para seguir haciendo contenido.