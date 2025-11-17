urgente24
Todo River explotó contra Paulo Díaz, Miguel Borja y Facundo Colidio

Luego del empate ante Vélez, muchos hinchas de River explotaron contra Paulo Díaz, Miguel Borja y Facundo Colidio.

17 de noviembre de 2025 - 09:56
Miguel Borja, Paulo Díaz y Colidio en el foco en River

El Millonario necesitaba un triunfo si quería clasificar a la fase de repechaje de Libertadores 2026. Con el diario del lunes, igualmente no le hubiese alcanzado porque Argentinos Juniors le ganó a Estudiantes de La Plata.

Por ahora, el Millonario está fuera de la Copa Libertadores 2026, lo cual marca un pésimo año para los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Ya sea por lesión o decisión táctica del entrenador, Facundo Colidio, Miguel Borja y Paulo Díaz, no jugaron en el partido ante Vélez Sarsfield que se disputó en Liniers ayer domingo 16 de noviembre.

El club de Núñez necesitaba de la victoria para generarle presión a Argenitnos Juniors y de esta manera, tener chances de meterse en zona de repechaje de la Libertadores 2026.

Fue empate y por ende, se quedó sin chances de obtener esa plaza, al menos por ahora.

Una vez finalizado el encuentro ante el Fortín, las cámaras apuntaron a Colidio, Borja y Díaz, que estaban entre risas.

Esta imagen, rápidamente comenzó a difundirse entre hinchas de River y no cayó para nada bien entendiendo el mal momento deportivo del Millonario.

Lo que se le viene a River Plate

Si bien parece sumamente complicado por el mal nivel del equipo, River Plate tiene las mismas chances de salir campeón que el resto de los equipos clasificados a octavos de final.

Los cuatro posibles rivales del Millonario, dependiendo los resultados que se den este lunes 17 de noviembre son: Racing, Unión de Santa Fe, Centrál Córdoba de Santiago del Estero y Barracas Central.

Si quiere jugar la próxima edición de la Copa Libertadores de América, River necesita que suceda alguna de estas cosas:

  • Salir campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional
  • Que Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors salgan campeones del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
image

Cruce con periodista mediante, Gallardo asistió a la conferencia de prensa luego del empate ante Vélez y volvió a dejar en claro que no se rinde: "Yo no voy a claudicar hasta encontrarle la vuelta, y si no es ahora será mañana o pasado mañana".

¿Serán los playoffs el momento en donde resurja el River de Marcelo Gallardo?

