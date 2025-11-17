Todo River explotó contra Paulo Díaz, Miguel Borja y Facundo Colidio

El club de Núñez necesitaba de la victoria para generarle presión a Argenitnos Juniors y de esta manera, tener chances de meterse en zona de repechaje de la Libertadores 2026.

Fue empate y por ende, se quedó sin chances de obtener esa plaza, al menos por ahora.

Una vez finalizado el encuentro ante el Fortín, las cámaras apuntaron a Colidio, Borja y Díaz, que estaban entre risas.

Esta imagen, rápidamente comenzó a difundirse entre hinchas de River y no cayó para nada bien entendiendo el mal momento deportivo del Millonario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/frabigol/status/1990187007344046540&partner=&hide_thread=false River? Quedandose sin Libertadores.



Paulo Díaz, Colidio y Borja? Cagandose de risa en un palco, como si nada.



La palabra vergüenza queda chica.pic.twitter.com/XzP3NVFPAM — Fran (@frabigol) November 16, 2025

Lo que se le viene a River Plate

Si bien parece sumamente complicado por el mal nivel del equipo, River Plate tiene las mismas chances de salir campeón que el resto de los equipos clasificados a octavos de final.

Los cuatro posibles rivales del Millonario, dependiendo los resultados que se den este lunes 17 de noviembre son: Racing, Unión de Santa Fe, Centrál Córdoba de Santiago del Estero y Barracas Central.

Si quiere jugar la próxima edición de la Copa Libertadores de América, River necesita que suceda alguna de estas cosas:

Salir campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Que Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors salgan campeones del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

image

Cruce con periodista mediante, Gallardo asistió a la conferencia de prensa luego del empate ante Vélez y volvió a dejar en claro que no se rinde: "Yo no voy a claudicar hasta encontrarle la vuelta, y si no es ahora será mañana o pasado mañana".

¿Serán los playoffs el momento en donde resurja el River de Marcelo Gallardo?

+ EN GOLAZO 24

Repudio masivo a Fino Yossen (periodista "chupamedia" de Chiqui Tapia)

Cuándo se pueden cruzar Boca y River en los playoffs

Gustavo Costas (Racing) tiene la oportunidad de vengarse de Marcelo Gallardo (River)