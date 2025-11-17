850 puestos: Mercado Libre recompone relación con Córdoba con guiño a Martín Llaryora

Además, Mercado Libre abandonó sus oficinas centrales en Córdoba capital por los impuestos municipales. Algo que también golpeó al Gobierno provincial, de mismo signo político que el municipio.

Mercado Libre y el proyecto fiscal cordobés

Casualidad o no, el anuncio de Mercado Libre llega luego de que el Gobierno provincial abriera el diálogo con la Casa Rosada luego del periodo electoral. Tras el encuentro de Llaryora con Diego Santilli y Manuel Adorni (ministro del Interior y jefe de Gabinete), la administración cordobesa aceleró en sentido fiscal con la presentación de un Presupuesto 2026 que contempla un fuerte recorte en la presión impositiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1942292332604162255&partner=&hide_thread=false VIVO| Mercado Libre de punta contra Passerini: Cierra oficinas en Córdoba por altas tasas municipales>>>https://t.co/v4dicjm00S pic.twitter.com/NUzPxUxxxi — Urgente24.com (@U24noticias) July 7, 2025

El plan, calificado de histórico por el propio gobernador, contempla la reducción de varias vías de recaudación como Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano e Inmobiliario Rural. “El Plan de Reducción de Impuestos 2026, una estrategia fiscal integral que disminuirá la carga tributaria provincial en 900.000.000.000 millones —equivalentes a USD 600 millones— con el objetivo de dinamizar la economía cordobesa, incentivar inversiones productivas y aliviar la presión impositiva sobre familias, comerciantes y sectores estratégicos”, indicaron desde el Gobierno.

Este camino de menor presión fiscal habría sido uno de los gestos demandados por la Casa Rosada durante el último año para aminorar el efecto inflacionario residual. Algo que, por momentos, elevó las tensiones políticas por la caída en las transferencias coparticipativas desde Nación.

Martín Llaryora Ingresos Brutos P Martín Llaryora reformula su política fiscal.

Ingresos Brutos en la mira

En ese sentido, la poda de Ingresos Brutos por parte de Córdoba sería un ejemplo que el Gobierno nacional intentará promover para otras jurisdicciones. Se trata de una de las cargas principales trasladadas al consumidor, y la principal fuente de financiación de gran parte de las cajas provinciales y sus administraciones.

Al respecto, el ministro de Economía Luis Caputo felicitó la iniciativa cordobesa, dejando entrever la concreción de un paso posiblemente anticipado al oficialismo nacional.

Embed - La Provincia presentó el presupuesto 2026

