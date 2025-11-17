CÓRDOBA. Tras un año de críticas a la presión fiscal de las provincias, Mercado Libre recompuso su relación con Córdoba mediante el anuncio de inversión para la apertura de dos centros logísticos en su territorio. La novedad llega luego de una fuerte polémica local que puso a la plataforma dentro de la discusión política.
INGRESOS BRUTOS
850 puestos: Mercado Libre recompone relación con Córdoba con guiño a Martín Llaryora
Dos ciudades de Córdoba serán sedes logísticas de Mercado Libre. El anuncio llega tras la polémica fiscal.
La inversión, que todavía no fue revelada, será destinada a las ciudades de Río Cuarto y Villa María, dos de las más pobladas de la provincia. Allí se instalarán dos centros de distribución ampliando la capacidad de procesamiento de la empresa y abriendo 850 nuevos puestos de trabajo.
Los tintes políticos de la decisión no quedarían exentos. Se espera que las autoridades de la empresa propiedad de Marcos Galperín concreten una reunión con el gobernador Martín Llaryora, con quien habría un anuncio conjunto para impulsar la noticia.
De hecho, se espera que ese encuentro destrabe una serie de beneficios fiscales provinciales para el proyecto, reduciendo los costos de la instalación de ambos centros. Todo ello bajo el marco de la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento que sostiene el Centro Cívico de Córdoba como parte del plan de desarrollo de empleo y la industria.
Cabe recordar que a mediados de 2025, Mercado Libre apuntó contra la política fiscal de Córdoba y cortó la absorción de los impuestos provinciales sobre productos comercializados hacia esa provincia. Esto último encareció los costos para los vendedores que llegaran al mercado cordobés, desalentando así el intercambio con usuarios de ese lugar.
Además, Mercado Libre abandonó sus oficinas centrales en Córdoba capital por los impuestos municipales. Algo que también golpeó al Gobierno provincial, de mismo signo político que el municipio.
Mercado Libre y el proyecto fiscal cordobés
Casualidad o no, el anuncio de Mercado Libre llega luego de que el Gobierno provincial abriera el diálogo con la Casa Rosada luego del periodo electoral. Tras el encuentro de Llaryora con Diego Santilli y Manuel Adorni (ministro del Interior y jefe de Gabinete), la administración cordobesa aceleró en sentido fiscal con la presentación de un Presupuesto 2026 que contempla un fuerte recorte en la presión impositiva.
El plan, calificado de histórico por el propio gobernador, contempla la reducción de varias vías de recaudación como Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano e Inmobiliario Rural. “El Plan de Reducción de Impuestos 2026, una estrategia fiscal integral que disminuirá la carga tributaria provincial en 900.000.000.000 millones —equivalentes a USD 600 millones— con el objetivo de dinamizar la economía cordobesa, incentivar inversiones productivas y aliviar la presión impositiva sobre familias, comerciantes y sectores estratégicos”, indicaron desde el Gobierno.
Este camino de menor presión fiscal habría sido uno de los gestos demandados por la Casa Rosada durante el último año para aminorar el efecto inflacionario residual. Algo que, por momentos, elevó las tensiones políticas por la caída en las transferencias coparticipativas desde Nación.
Ingresos Brutos en la mira
En ese sentido, la poda de Ingresos Brutos por parte de Córdoba sería un ejemplo que el Gobierno nacional intentará promover para otras jurisdicciones. Se trata de una de las cargas principales trasladadas al consumidor, y la principal fuente de financiación de gran parte de las cajas provinciales y sus administraciones.
Al respecto, el ministro de Economía Luis Caputo felicitó la iniciativa cordobesa, dejando entrever la concreción de un paso posiblemente anticipado al oficialismo nacional.
Más noticias en Urgente24:
Contra la "reforma laboral": ATE propone "encender la llama de la conflictividad"
52% de los jóvenes dice que con Milei está igual de mal o peor y 48,4% critica esta democracia
Dicen que es la CSJN pero se trata de romper Fuerza Patria
Chile al balotaje: La comunista Jeannette Jara vs. el admirador de Milei, José Antonio Kast