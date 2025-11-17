Buscando dólares: Retenciones cero para el aceite de petróleo

La eliminación de alícuota del Derecho de Exportación para aceites y lubricantes va en línea con el Decreto N° 305/25, mediante el cual también se eliminaron las retenciones para casi el 90% de los productos industriales con valor agregado, como por ejemplo, agropartes, productos de fundición, maquinaria agrícola, óptica, vidrio, autopartes, cosméticos y partes de motores y piezas de autos. Con esa medida, se benefició a más 3.500 empresas, casi el 40% de las que exportan en Argentina, explicaron desde Energía. La eliminación de alícuota del Derecho de Exportación para aceites y lubricantes va en línea con el Decreto N° 305/25, mediante el cual también se eliminaron las retenciones para casi el 90% de los productos industriales con valor agregado, como por ejemplo, agropartes, productos de fundición, maquinaria agrícola, óptica, vidrio, autopartes, cosméticos y partes de motores y piezas de autos. Con esa medida, se benefició a más 3.500 empresas, casi el 40% de las que exportan en Argentina, explicaron desde Energía.

Esa búsqueda tiene como centro el sector energético, una de las apuestas principales de desarrollo para equilibrar la balanza comercial por parte de la Casa Rosada. Aún con un ingreso marginal en relación con otros sectores, como el agro, la reducción total de retenciones al aceite de petróleo sigue esa línea.

Con estas iniciativas se continúa con el trabajo para aliviar costos de las cadenas industriales con el fin de sostener y expandir la actividad exportadora, alineando las políticas de reducción del costo fiscal y financiero asociado a la exportación de bienes, indicaron desde Economía.

Petróleo crudo.jpg Exportaciones petroleras de Venezuela cayeron un 11,5% en marzo tras las sanciones de EE.UU

El campo mira

La noticia no pasó desapercibida en el sector agropecuario, que sostiene hace años un reclamo incesante sobre la necesidad de retirar las retenciones a la exportación. En ese sentido, los programas de quita de derechos de exportación han sido ventanas momentáneas y efímeras que no han llegado a solucionar el desbalance fiscal sufrido por los productores.

Durante 2025, la poda de retenciones a nivel parcial empujó un importante ingreso de dólares en reservas que ayudaron al Gobierno nacional a llegar con un mínimo de estabilidad a las elecciones de medio término.

