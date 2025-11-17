urgente24
DINERO retenciones > dólares > petróleo

EL CAMPO ESPERA

Buscando dólares: Retenciones cero para el aceite de petróleo

El Gobierno nacional quitó las retenciones al aceite de petróleo y derivados. Los exportadores pagaban hasta un 8% para sacar sus productos.

17 de noviembre de 2025 - 11:18
El aceite de petróleo queda excento de retenciones.&nbsp;

El aceite de petróleo queda excento de retenciones. 

Según lo dispuesto, el alivio empujó de 8% a 0% la alícuota del derecho de exportación de aceites lubricantes y líquidos para motores. Así, apuntaría un beneficio fiscal para empresas con mercados objetivo dentro del Mercosur, Estados Unidos, Europa y África.

A través del Decreto 811/2025, publicado en el Boletín Oficial, se estableció que el beneficio comprende a los aceites de petróleo o de mineral bituminoso (que contienen betún), o a los que tengan un contenido superior o igual al 70% de estos aceites. También incluye preparaciones en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto las que contengan biodiesel y desechos de aceites, expresó el comunicado. A través del Decreto 811/2025, publicado en el Boletín Oficial, se estableció que el beneficio comprende a los aceites de petróleo o de mineral bituminoso (que contienen betún), o a los que tengan un contenido superior o igual al 70% de estos aceites. También incluye preparaciones en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto las que contengan biodiesel y desechos de aceites, expresó el comunicado.

Seguir leyendo

Para el Gobierno nacional, la quita de retenciones va en torno a la promoción de la actividad industrial, que ha sufrido una fuerte merma en los últimos meses. Todo ello en un contexto complejo con apertura de las importaciones y una fuerte disparidad cambiaria para la competencia en el exterior por el fortalecimiento del peso.

NEUQUEN-REFINERIA-YPF-11270328.jpg

Dólares, se buscan

En su afán por aumentar la acumulación de reservas, el Ministerio de Economía parece dispuesto a abrir todas las opciones posibles. Entre ellas, la mencionada del aceite de petróleo, que durante el 2025 exportaron 64 millones de dólares en productos por un total de 54 millones de kilos.

La eliminación de alícuota del Derecho de Exportación para aceites y lubricantes va en línea con el Decreto N° 305/25, mediante el cual también se eliminaron las retenciones para casi el 90% de los productos industriales con valor agregado, como por ejemplo, agropartes, productos de fundición, maquinaria agrícola, óptica, vidrio, autopartes, cosméticos y partes de motores y piezas de autos. Con esa medida, se benefició a más 3.500 empresas, casi el 40% de las que exportan en Argentina, explicaron desde Energía. La eliminación de alícuota del Derecho de Exportación para aceites y lubricantes va en línea con el Decreto N° 305/25, mediante el cual también se eliminaron las retenciones para casi el 90% de los productos industriales con valor agregado, como por ejemplo, agropartes, productos de fundición, maquinaria agrícola, óptica, vidrio, autopartes, cosméticos y partes de motores y piezas de autos. Con esa medida, se benefició a más 3.500 empresas, casi el 40% de las que exportan en Argentina, explicaron desde Energía.

Esa búsqueda tiene como centro el sector energético, una de las apuestas principales de desarrollo para equilibrar la balanza comercial por parte de la Casa Rosada. Aún con un ingreso marginal en relación con otros sectores, como el agro, la reducción total de retenciones al aceite de petróleo sigue esa línea.

Con estas iniciativas se continúa con el trabajo para aliviar costos de las cadenas industriales con el fin de sostener y expandir la actividad exportadora, alineando las políticas de reducción del costo fiscal y financiero asociado a la exportación de bienes, indicaron desde Economía. Con estas iniciativas se continúa con el trabajo para aliviar costos de las cadenas industriales con el fin de sostener y expandir la actividad exportadora, alineando las políticas de reducción del costo fiscal y financiero asociado a la exportación de bienes, indicaron desde Economía.

Petróleo crudo.jpg
Exportaciones petroleras de Venezuela cayeron un 11,5% en marzo tras las sanciones de EE.UU

Exportaciones petroleras de Venezuela cayeron un 11,5% en marzo tras las sanciones de EE.UU

El campo mira

La noticia no pasó desapercibida en el sector agropecuario, que sostiene hace años un reclamo incesante sobre la necesidad de retirar las retenciones a la exportación. En ese sentido, los programas de quita de derechos de exportación han sido ventanas momentáneas y efímeras que no han llegado a solucionar el desbalance fiscal sufrido por los productores.

Durante 2025, la poda de retenciones a nivel parcial empujó un importante ingreso de dólares en reservas que ayudaron al Gobierno nacional a llegar con un mínimo de estabilidad a las elecciones de medio término.

Más noticias en Urgente24:

Contra la "reforma laboral": ATE propone "encender la llama de la conflictividad"

52% de los jóvenes dice que con Milei está igual de mal o peor y 48,4% critica esta democracia

Dicen que es la CSJN pero se trata de romper Fuerza Patria

Chile al balotaje: La comunista Jeannette Jara vs. el admirador de Milei, José Antonio Kast

FUENTE: Urgente 24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES