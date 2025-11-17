Las retenciones al aceite de petróleo y sus derivados fueron eliminadas por el Gobierno nacional. En un nuevo guiño a las petroleras y buscando nuevos incentivos para aumentar las exportaciones, la Secretaría de Energía anunció la medida como un “alivio de costos” para las cadenas industriales.
EL CAMPO ESPERA
Buscando dólares: Retenciones cero para el aceite de petróleo
El Gobierno nacional quitó las retenciones al aceite de petróleo y derivados. Los exportadores pagaban hasta un 8% para sacar sus productos.
Según lo dispuesto, el alivio empujó de 8% a 0% la alícuota del derecho de exportación de aceites lubricantes y líquidos para motores. Así, apuntaría un beneficio fiscal para empresas con mercados objetivo dentro del Mercosur, Estados Unidos, Europa y África.
Para el Gobierno nacional, la quita de retenciones va en torno a la promoción de la actividad industrial, que ha sufrido una fuerte merma en los últimos meses. Todo ello en un contexto complejo con apertura de las importaciones y una fuerte disparidad cambiaria para la competencia en el exterior por el fortalecimiento del peso.
Dólares, se buscan
En su afán por aumentar la acumulación de reservas, el Ministerio de Economía parece dispuesto a abrir todas las opciones posibles. Entre ellas, la mencionada del aceite de petróleo, que durante el 2025 exportaron 64 millones de dólares en productos por un total de 54 millones de kilos.
Esa búsqueda tiene como centro el sector energético, una de las apuestas principales de desarrollo para equilibrar la balanza comercial por parte de la Casa Rosada. Aún con un ingreso marginal en relación con otros sectores, como el agro, la reducción total de retenciones al aceite de petróleo sigue esa línea.
El campo mira
La noticia no pasó desapercibida en el sector agropecuario, que sostiene hace años un reclamo incesante sobre la necesidad de retirar las retenciones a la exportación. En ese sentido, los programas de quita de derechos de exportación han sido ventanas momentáneas y efímeras que no han llegado a solucionar el desbalance fiscal sufrido por los productores.
Durante 2025, la poda de retenciones a nivel parcial empujó un importante ingreso de dólares en reservas que ayudaron al Gobierno nacional a llegar con un mínimo de estabilidad a las elecciones de medio término.
