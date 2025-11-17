urgente24
Contra la "reforma laboral": ATE propone "encender la llama de la conflictividad"

"Sin huelga y movilización no frenamos la reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos", que según ATE, "están íntimamente vinculados". La convocatoria para este miércoles es nacional.

17 de noviembre de 2025 - 08:35
Este miércoles (19/11) habrá paro nacional de ATE, que espera una alta convocatoria a la medida contra la reforma laboral.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confía en que habrá alta adhesión al Paro Nacional de este miércoles 19 de noviembre en rechazo a la reforma laboral prevista por el Gobierno de Javier Milei, y para exigir la inmediata reapertura de las paritarias.

"La reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos", manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, en referencia al acuerdo comercial anunciado días atrás entre los gobiernos de ambos países.

En este marco, aseguró:

Los altos niveles de adhesión que se están anticipando muestran una creciente toma de conciencia en los trabajadores acerca de los perjuicios que acarrea la legislación propuesta

"Los que nos proponen que esperemos hasta el 10 de diciembre para conocer los detalles, le están haciendo el juego al Gobierno y a los grandes grupos empresarios. Todos sabemos que no habrá ni un solo beneficio para los trabajadores y las PYMES", indicó en referencia al cambio de composición en el Congreso nacional a partir del próximo mes.

ATE busca encender la "llamita" de la conflictividad

En tanto, a las acusaciones en su contra que llegaron de los medios, Rodolfo Aguiar apuntó que "la ignorancia de quienes nos llaman golpistas preocupa. En un estado de derecho se eligen autoridades y también se establecen mecanismos constitucionales de control y de libertad de expresión. Ejercer el derecho a huelga no es golpista, golpista es pretender gobernar al margen de la ley y contra la Constitución".

Y agregó:

Lo anunciado desde Estados Unidos no es un acuerdo, es un pacto de entrega. Se trata de un boleto de compraventa. Falta solo la escritura para entregar en propiedad a la Argentina

ATE convocó a un paro nacional con movilización, en rechazo al proyecto de reforma laboral que el gobierno enviará al Congreso en las sesiones extraordinarias y en reclamo de la "inmediata reapertura de las paritarias".

Aguiar cerró con la propuesta de encender la llama de la conflictividad:

Es la primera medida que se realiza después de las elecciones de medio término. Tiene que ser un paro que nos permita volver a encender la llamita de la conflictividad y que esta crezca rápidamente

