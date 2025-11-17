La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confía en que habrá alta adhesión al Paro Nacional de este miércoles 19 de noviembre en rechazo a la reforma laboral prevista por el Gobierno de Javier Milei, y para exigir la inmediata reapertura de las paritarias.
Contra la "reforma laboral": ATE propone "encender la llama de la conflictividad"
"Sin huelga y movilización no frenamos la reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos", que según ATE, "están íntimamente vinculados". La convocatoria para este miércoles es nacional.
"La reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos", manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, en referencia al acuerdo comercial anunciado días atrás entre los gobiernos de ambos países.
En este marco, aseguró:
"Los que nos proponen que esperemos hasta el 10 de diciembre para conocer los detalles, le están haciendo el juego al Gobierno y a los grandes grupos empresarios. Todos sabemos que no habrá ni un solo beneficio para los trabajadores y las PYMES", indicó en referencia al cambio de composición en el Congreso nacional a partir del próximo mes.
ATE busca encender la "llamita" de la conflictividad
En tanto, a las acusaciones en su contra que llegaron de los medios, Rodolfo Aguiar apuntó que "la ignorancia de quienes nos llaman golpistas preocupa. En un estado de derecho se eligen autoridades y también se establecen mecanismos constitucionales de control y de libertad de expresión. Ejercer el derecho a huelga no es golpista, golpista es pretender gobernar al margen de la ley y contra la Constitución".
Y agregó:
Aguiar cerró con la propuesta de encender la llama de la conflictividad:
