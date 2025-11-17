Contra la "reforma laboral": ATE propone "encender la llama de la conflictividad"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ateprensa/status/1988673500199153981&partner=&hide_thread=false Paro Nacional

Movilizamos a Trabajo



Miércoles 19 de Noviembre

Av. Leandro N. Alem 650

12hs pic.twitter.com/CW8kebuHes — Prensa ATE Nacional (@ateprensa) November 12, 2025

ATE busca encender la "llamita" de la conflictividad

En tanto, a las acusaciones en su contra que llegaron de los medios, Rodolfo Aguiar apuntó que "la ignorancia de quienes nos llaman golpistas preocupa. En un estado de derecho se eligen autoridades y también se establecen mecanismos constitucionales de control y de libertad de expresión. Ejercer el derecho a huelga no es golpista, golpista es pretender gobernar al margen de la ley y contra la Constitución".

Y agregó:

Lo anunciado desde Estados Unidos no es un acuerdo, es un pacto de entrega. Se trata de un boleto de compraventa. Falta solo la escritura para entregar en propiedad a la Argentina

image ATE convocó a un paro nacional con movilización, en rechazo al proyecto de reforma laboral que el gobierno enviará al Congreso en las sesiones extraordinarias y en reclamo de la "inmediata reapertura de las paritarias".

Aguiar cerró con la propuesta de encender la llama de la conflictividad:

Es la primera medida que se realiza después de las elecciones de medio término. Tiene que ser un paro que nos permita volver a encender la llamita de la conflictividad y que esta crezca rápidamente

