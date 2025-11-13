Los delivery quedarán afuera de la reforma laboral: Proponen un régimen "a medida" para trabajadores de apps

En medio de la discusión sobre la reforma laboral, un nuevo proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de los trabajadores de plataformas digitales. La iniciativa, propone la creación de un “Régimen de Autónomos Digitales en Plataformas de Delivery” que dejaría expresamente fuera de la Ley de Contrato de Trabajo a los repartidores que operan mediante aplicaciones como Rappi, Pedidos Ya o Uber Eats.