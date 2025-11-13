Tenso clima en América TV: Ángel de Brito le mostró los dientes a Beto Casella

Beto Casella deslizó su llegada a América TV en un inesperado cruce con Edith Hermida

Es preciso recordar que hace algunos días Beto Casella y Edith Hermida protagonizaron un inesperado cruce mientras hacían Bendita por la pantalla de América TV.

"Yo me voy a mandar a mudar de acá. ¿Y sabés como me van a extrañar, no?", comenzó expresando a modo de chicana el conductor.

A lo que rápidamente su compañera de tranajo contestó tajante: "Vos no te vas una mierda".

"Yo te saqué del barro, quedate en el barro", le respondió entre risas y sumó: "Te estoy ofreciendo progresar y vos te querés quedar acá".

