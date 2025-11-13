Hace algunos días Ángel de Brito le dio la bienvenida a Beto Casella tras asegurar que era un hecho su salida de Bendita y su posterior arribo a la pantalla de América TV. "Estamos en condiciones de confirmar que Beto Casella el año que viene es figura de América", expresó.
¿COMPARTIRÁN EL PASE?
Tenso clima en América TV: Ángel de Brito le mostró los dientes a Beto Casella
El conductor volvió a arremeter contra su colega que se enojó luego de que adelantara su salida de El Nueve para finalmente desembarcar en América TV.
Luego de sus dichos, su colega dejó en claro que no le gustó que se le haya adelantado y lo hizo saber mediante un breve descargo que hizo en su programa. "No firmé nada con nadie. Disculpen que use la pantalla del programa, pero bueno", comenzó diciendo visiblemente molesto. "Que esperen que en todo caso lo diga yo", manifestó posteriormente molesto con la situación.
El clima se puso denso en el canal que finalmente tendrá a los reconocidos conductores como protagonistas durante las noches de la semana, con la posibilidad de que hagan el pase entre ambos ciclos televisivos. "Está muy sensible Beto. Es información, nada más", dijo en diálogo con el programa de streaming Ya fue todo.
"Es la ley del periodismo, no sé por qué está tan sensible", agregó posteriormente y apeló a la ironía para deslizar que su enojo se produce debido a que al abandonar Bendita dejará de trabajar con su histórica panelista Edith Hermida. "Debe estar nervioso en el desarraigo", tiró picante.
Beto Casella deslizó su llegada a América TV en un inesperado cruce con Edith Hermida
Es preciso recordar que hace algunos días Beto Casella y Edith Hermida protagonizaron un inesperado cruce mientras hacían Bendita por la pantalla de América TV.
"Yo me voy a mandar a mudar de acá. ¿Y sabés como me van a extrañar, no?", comenzó expresando a modo de chicana el conductor.
A lo que rápidamente su compañera de tranajo contestó tajante: "Vos no te vas una mierda".
"Yo te saqué del barro, quedate en el barro", le respondió entre risas y sumó: "Te estoy ofreciendo progresar y vos te querés quedar acá".
