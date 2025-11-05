urgente24
Beto Casella vs. Ángel de Brito: Desmintió su salida de El Nueve y pidió cautela

Luego de que el conductor de LAM le diera la bienvenida a su colega en América TV, Beto Casella habló en Bendita y aseguró que aún no tomó una decisión.

05 de noviembre de 2025 - 08:52
Como era de esperar, los diversos portales se hicieron eco de lo expresado al aire pero al parecer al conductor de Bendita no le cayó para nada bien. "No firmé nada con nadie. Disculpen que use la pantalla del programa, pero bueno", comenzó diciendo visiblemente molesto.

"Que esperen que en todo caso lo diga yo", expresó posteriormente en clara alusión a su colega que se adelantó en hacerlo público hace algunos días atrás. "Quizás, en algunos días o nunca, no sé. Pero hoy, no", confirmó.

Sus compañeros del ciclo trataron de ponerle humor al episodio televisivo, pero el comunicador lo quiso dejar claro nuevamente: "Esperen que yo les cuente. Si me quedo acá, si hago otra cosa".

Alejandra Maglietti lamentó la posibilidad de que Beto Casella se vaya de Bendita

Hace algunos días quien habló al respecto fue Alejandra Maglietti sobre la posible salida de Beto Casella de El Nueve.

"Yo la verdad que trabajo muy cómoda y quiero mucho a El Nueve, hace 15 años que estoy trabajando. Estoy en relación de dependencia", explicó dejando en claro que le costaría dejar la señal para acompañar al periodista en el caso de que cambie de pantalla.

Asimismo, posteriormente destacó: "Yo le debo un montón a Beto". Asimismo, se emocionó al hablar sobre el equipo de trabajo que se formó con los años en Bendita y lamentó la posibilidad de que el programa sufra cambios.

"Es también una cuestión emocional, laboral y un montón de cosas que se me cruzan", indicó y confesó que está "pensando y viendo todo".

