Beto Casella vs. Ángel de Brito: Desmintió su salida de El Nueve y pidió cautela

Alejandra Maglietti lamentó la posibilidad de que Beto Casella se vaya de Bendita

Hace algunos días quien habló al respecto fue Alejandra Maglietti sobre la posible salida de Beto Casella de El Nueve.

"Yo la verdad que trabajo muy cómoda y quiero mucho a El Nueve, hace 15 años que estoy trabajando. Estoy en relación de dependencia", explicó dejando en claro que le costaría dejar la señal para acompañar al periodista en el caso de que cambie de pantalla.

Asimismo, posteriormente destacó: "Yo le debo un montón a Beto". Asimismo, se emocionó al hablar sobre el equipo de trabajo que se formó con los años en Bendita y lamentó la posibilidad de que el programa sufra cambios.

"Es también una cuestión emocional, laboral y un montón de cosas que se me cruzan", indicó y confesó que está "pensando y viendo todo".

---------------------

