Alejandra Maglietti lamentó la posibilidad de que Beto Casella deje Bendita

Alejandra Maglietti presentó a su hijo en Bendita

Una clara muestra del cariño que siente por El Nueve y lo contenta que está con sus compañeros es que hace algunos días decidió presentar al público a su hijo en Bendita.

Alejandra Maglietti se hizo presente en el estudio junto al pequeño Manuel y deleitó a los televidentes mostrando al bebé a cámara.





Embed - VISIONSHOW on Instagram: " Alejandra Maglietti volvió al programa Bendita en una emisión muy especial, ya que no solo retomó su lugar como panelista, sino que además presentó en cámara a su hijo Manu. Con un clima lleno de emoción, risas y ternura, Maglietti compartió detalles de su nueva vida como mamá y habló del gran cambio que significó la maternidad en su día a día. #AleMaglietti #BenditaTV #Manu #Regreso #Televisión #VisionShow" View this post on Instagram A post shared by VISIONSHOW (@visionshowtv)



“Estoy re emocionada por volver. Los veíamos todas las noches con Manu, los extrañé”, comentó.

Además, por otro lado, explicó: “La verdad que fue re lindo todo este tiempo juntos, porque nos conocimos también. Nos estamos conociendo todavía”.

