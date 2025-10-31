En la mañana del jueves (30/10) Alejandra Maglietti brindó una nota para el ciclo Puro show en la que estuvo acompañada por su bebé Manuel. “Me recontra cuesta dejarlo, lo extraño un montón. Salgo un rato y lo único que quiero es volver para abrazarlo, lo quiero tener todo el tiempo”, explicó.
ENTRE LA ESPADA Y LA PARED
Alejandra Maglietti lamentó la posibilidad de que Beto Casella deje Bendita
Luego de haberse convertido en madre, Alejandra Maglietti se refirió a las internas en El Nueve y explicó cuál es su situación contractual con el canal.
Sin embargo, posteriormente desde el programa que se emite por la pantalla de El Trece aprovecharon para preguntarle sobre la posible salida de Beto Casella de El Nueve y cómo le afecta la tensa relación que hay entre el conductor y las autoridades del canal.
"Yo la verdad que trabajo muy cómoda y quiero mucho a El Nueve, hace 15 años que estoy trabajando. Estoy en relación de dependencia", comentó dejando en claro que le costaría dejar la señal para acompañar al periodista en el caso de que cambie de pantalla.
Sin emargo, posteriormente destacó: "Yo le debo un montón a Beto". Asimismo, se emocionó al hablar sobre el equipo de trabajo que se formó con los años en Bendita y lamentó la posibilidad de que el programa sufra cambios. "Es también una cuestión emocional, laboral y un montón de cosas que se me cruzan", aclaró y confesó que está "pensando y viendo todo".
Alejandra Maglietti presentó a su hijo en Bendita
Una clara muestra del cariño que siente por El Nueve y lo contenta que está con sus compañeros es que hace algunos días decidió presentar al público a su hijo en Bendita.
Alejandra Maglietti se hizo presente en el estudio junto al pequeño Manuel y deleitó a los televidentes mostrando al bebé a cámara.
“Estoy re emocionada por volver. Los veíamos todas las noches con Manu, los extrañé”, comentó.
Además, por otro lado, explicó: “La verdad que fue re lindo todo este tiempo juntos, porque nos conocimos también. Nos estamos conociendo todavía”.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes
No es chiste: Wanda Nara será presidenta de mesa en las legislativas del 26/10
Las zapatillas que todos buscan llenan un local recién abierto
Como el Diego lo hubiese querido: OLGA arma un homenaje solidario
Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron recurso de supermercadistas