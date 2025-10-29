Jorge Rial sembró misterio el pasado martes (28/10) al ausentarse a su programa en C5N. Sin embargo, este miércoles contó que fue obligado a "faltar" por un motivo de salud que sorprendió a todos, que especulaban con un motivo político pasadas las elecciones legislativas.
"NO ESTÁ EN CONDICIONES"
Jorge Rial reveló por qué se ausentó en C5N: Alarma por su salud
Este miércoles (29/10) Jorge Rial regresó a su programa y reveló el problema de salud que le detectaron los médicos por el cuál estuvo ausente el martes en C5N.
Al finalizar su programa en Radio 10, se sintió muy cansado, débil y sin fuerza. Los médicos le ordenaron: "No estás en condiciones de hacer el segundo turno" por lo que no pudo asistir al canal de televisión.
Cuál es el problema de salud que sufre Jorge Rial
Según reveló el conductor, le detectaron un cuadro de anemia. La indicación fue determinante: reposo inmediato. Este miércoles, nuevamente en la radio, reveló: "Ayer falté a la tele, les pido disculpas, un pequeño cuadrito de anemia, estoy muy cansado y me pidieron un poquito de reposo".
Aunque el descanso mucho no duró. El conductor aseguró: "Hoy ya estoy perfecto, estoy 10 puntos”. Aunque el equipo médico le recomendó "parar" con la rutina.
Cabe recordar que Rial tiene a su hija Morena, presa con dos hijos pequeños. Uno de tan sólo meses y es uno de sus grandes dolores de cabeza. A pesar que él aseguró intentar ayudarla "en reiteradas oportunidades, hasta el cansancio", la situación está cada vez más complicada.
