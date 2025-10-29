El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae Myung, anunciaron hoy, 29/10, la conclusión de un amplio acuerdo comercial y de inversiones, tras meses de intensas negociaciones. El pacto marca un nuevo capítulo en las relaciones entre Washington y Seúl, con compromisos de inversión que superan los US$ 350.000 millones.
Donald Trump y su par surcoreano, Lee Jae Myung, anuncian inversiones por US$ 350 mil millones
Donald Trump y el mandatario surcoreano, Lee Jae Myung, tuvieron una fructífera reunión, en la que anunciaron inversiones por US$ 350.000 millones.
El acuerdo, alcanzado durante la visita de Trump a Corea del Sur y tras una cena ofrecida por Lee en su honor, contempla inversiones surcoreanas por US$ 150.000 millones en el sector naval y otros US$ 200.000 millones en proyectos industriales y tecnológicos en Estados Unidos. Según el jefe de política exterior de Corea del Sur, Kim Yong-beom, parte del paquete será financiado mediante préstamos y garantías crediticias, lo que reduce la presión sobre el mercado cambiario coreano.
Trump calificó las reuniones como “tremendas” y destacó que ambos países habían llegado a una conclusión sobre “temas muy importantes”.
En sus redes sociales, el mandatario celebró la magnitud de las inversiones y confirmó que Corea del Sur acordó comprar petróleo y gas estadounidense en grandes volúmenes, además de anunciar que las empresas surcoreanas invertirán más de US$ 600.000 millones en Estados Unidos durante los próximos años.
Uno de los puntos más llamativos del acuerdo es la autorización de Washington para que Corea del Sur construya un submarino de propulsión nuclear, reemplazando los actuales buques diésel. Trump afirmó que el primer modelo será fabricado “en los astilleros de Filadelfia”, una medida que consideró un impulso para la industria naval estadounidense. La concesión responde a un pedido directo de Lee, que buscaba fortalecer las capacidades estratégicas de su país.
La negociación sobre aranceles
En materia comercial, el pacto reduce los aranceles estadounidenses a los productos surcoreanos al 15%, incluyendo automóviles y bienes industriales, mientras que las exportaciones farmacéuticas de Seúl recibirán el mismo trato preferencial que las de cualquier socio comercial de Washington. Los aranceles a los autos, que se mantenían en el 25%, se ajustarán de inmediato, eliminando una desventaja frente a Japón.
El mercado reaccionó al acuerdo
El ministro de Finanzas de Corea del Sur destacó que la noticia provocó una apreciación del won del 0,9% frente al dólar, reflejo del optimismo de los mercados tras semanas de incertidumbre. Analistas locales señalaron que el acuerdo introduce salvaguardias de inversión para limitar el riesgo financiero y proteger la estabilidad del tipo de cambio. Entre ellas, se incluyen límites de US$ 20.000 millones anuales en desembolsos, cláusulas de reembolso flexible y una estructura de sociedad instrumental que permitirá compensar pérdidas entre proyectos.
El acuerdo, con vigencia hasta enero de 2029, establece que las inversiones se desembolsarán en fases y solo se financiarán proyectos “comercialmente viables y con flujo de caja garantizado”, según Kim Yong-beom. Además, los beneficios de la construcción naval se repartirán al 50% entre ambos países hasta que se amortice el capital y los intereses.
La firma representa un triunfo político para Trump, que suma un nuevo logro a su gira asiática antes de su encuentro con el presidente chino Xi Jinping durante la cumbre de la APEC. Para Corea del Sur, el acuerdo refuerza su posición estratégica y económica en la región, consolidando su papel como aliado clave de Estados Unidos en el Pacífico.
