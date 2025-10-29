Donald Trump y su par surcoreano, Lee Jae Myung, anuncian inversiones por US$ 350 mil millones

La negociación sobre aranceles

En materia comercial, el pacto reduce los aranceles estadounidenses a los productos surcoreanos al 15%, incluyendo automóviles y bienes industriales, mientras que las exportaciones farmacéuticas de Seúl recibirán el mismo trato preferencial que las de cualquier socio comercial de Washington. Los aranceles a los autos, que se mantenían en el 25%, se ajustarán de inmediato, eliminando una desventaja frente a Japón.

El mercado reaccionó al acuerdo

El ministro de Finanzas de Corea del Sur destacó que la noticia provocó una apreciación del won del 0,9% frente al dólar, reflejo del optimismo de los mercados tras semanas de incertidumbre. Analistas locales señalaron que el acuerdo introduce salvaguardias de inversión para limitar el riesgo financiero y proteger la estabilidad del tipo de cambio. Entre ellas, se incluyen límites de US$ 20.000 millones anuales en desembolsos, cláusulas de reembolso flexible y una estructura de sociedad instrumental que permitirá compensar pérdidas entre proyectos.

El acuerdo, con vigencia hasta enero de 2029, establece que las inversiones se desembolsarán en fases y solo se financiarán proyectos “comercialmente viables y con flujo de caja garantizado”, según Kim Yong-beom. Además, los beneficios de la construcción naval se repartirán al 50% entre ambos países hasta que se amortice el capital y los intereses.

La firma representa un triunfo político para Trump, que suma un nuevo logro a su gira asiática antes de su encuentro con el presidente chino Xi Jinping durante la cumbre de la APEC. Para Corea del Sur, el acuerdo refuerza su posición estratégica y económica en la región, consolidando su papel como aliado clave de Estados Unidos en el Pacífico.

