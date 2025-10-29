Gustavo Weiss: "la obra pública nacional es 0, los niveles de ejecución casi no existen"

-Tarifas altas en dólares

-Seguridad jurídica

-Préstamos a las empresas a largo plazo y bajas tasas de interés.

Weiss asumió la presidencia de la Cámara Argentina de la Construcción en 2016, en pleno gobierno de Mauricio Macri, luego de fuertes denuncias sobre corrupción registradas en el gobierno de Cristina Kirchner.

gustavo-weiss.jpg Gustavo Weiss denunció la falta de obra pública por parte del Estado Nacional de Argentina Foto archivo NA.

“Priorizar la obra pública y la infraestructura”

“Hay que priorizar este tipo de inversión como eje del desarrollo económico y social. Sin infraestructura, no hay futuro posible. La construcción es desarrollo, progreso, es el presente y el futuro de nuestra nación”.

Finalmente, cerró con un diagnóstico de lo que ocurre en el sector privado de Argentina.

Está muy caro construir en dólares. Además, no hay créditos hipotecarios y eso frena la construcción para viviendas. Si hubiera préstamos, se podría reactivar el sector con mayor rapidez. Mientras las tasas sean altas para las empresas no existen chances de inversión.