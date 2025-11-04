Es oficial: Beto Casella se va de El Nueve y desembarcará en América TV

"Yo me voy a mandar a mudar de acá. ¿Y sabés como me van a extrañar, no?", comenzó diciendo a modo de chicana el conductor.

A lo que rápidamente la histórica panelista del programa contestó: "Vos no te vas una mierda", le contestó entre risas la periodista.

"Yo te saqué del barro, quedate en el barro", le respondió con humor y sumó tajante: "Te estoy ofreciendo progresar y vos te querés quedar acá".

