Si bien desde hace algunas semanas generó repercusión el hecho de que Beto Casella finalmente no continuaría al frente de Bendita por la pantalla de El Nueve en 2026, lo cierto es que surgieron algunos rumores de dónde podría seguir su camino aunque ningún periodista se había animado a confirmar que pasaría.
"CON CASI TODO SU ELENCO"
Es oficial: Beto Casella se va de El Nueve y desembarcará en América TV
Ángel de Brito fue quien a través del ciclo televisivo LAM hizo oficial la llegada de Beto Casella al canal para completar la programación en 2026.
Sin embargo, en la noche del lunes (03/11) Ángel de Brito aprovechó su rol de conductor de LAM y referente de América TV, para darle la bienvenida a su colega. "Estamos en condiciones de confirmar que Beto Casella el año que viene es figura de América", expresó para la sorpresa de sus compañeras.
"Estará a las 22 con su programa y con casi todo su elenco en esta pantalla", sumó posteriormente. Es preciso destacar que algunos de los comunicadores que lo acompañan en la actualidad deberán analizar la situación teneindo en cuenta que son empleados del canal y algunos, como es el caso de Edith Hermida y Alejandra Maglietti, desde hace varios años.
Y luego añadió: "Beto mañana rescinde su contrato con El Nueve y a partir de febrero va a estar pegadito a LAM con su programa y casi todo su elenco menos Edith quién se quedará en El Nueve para conducir la nueva versión de Bendita".
El inesperado cruce de Beto Casella y Edith Hermida
Es preciso recordar que hace algunos días Beto Casella y Edith Hermida protagonizaron un inesperado cruce en Bendita.
"Yo me voy a mandar a mudar de acá. ¿Y sabés como me van a extrañar, no?", comenzó diciendo a modo de chicana el conductor.
A lo que rápidamente la histórica panelista del programa contestó: "Vos no te vas una mierda", le contestó entre risas la periodista.
"Yo te saqué del barro, quedate en el barro", le respondió con humor y sumó tajante: "Te estoy ofreciendo progresar y vos te querés quedar acá".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo
Manuel Adorni y Diego Santilli estrenan en Cyber Monday, y el dólar pidiendo su libertad
Teatro: 3 obras recomendadas y baratas en Av. Corrientes
Nancy Pazos culpó a Diego Santilli de que sus hijos sean libertarios: "Es mala influencia"
WSJ: "Argentina tiene el impuesto más extraño del mundo. ¿Podrá Milei eliminarlo?"