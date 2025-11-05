Conmoción en Aldosivi de Mar del Plata: falleció José Moscuzza

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de nuestro club, quien dedicó muchos años de su vida a trabajar con compromiso, pasión y amor por la institución, dejando un legado imborrable en nuestra historia.

Acompañamos en este difícil momento a su familia y amigos. Hasta siempre, José.

Se suspenden todas las actividades en la institución, tiendas y café y se decreta luto hasta nuevo aviso".

