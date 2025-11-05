El ex vicepresidente de Aldosivi de Mar del Plata, José Moscuzza, murió este miércoles 5 de noviembre a la madrugada tras volcar con su vehículo en el kilómetro 166 de la ruta 2, a la altura de la localidad bonaerense de Lezama.
DOLOR EN EL FÚTBOL ARGENTINO
Conmoción en Aldosivi de Mar del Plata: falleció José Moscuzza
El ex dirigente de Aldosivi de Mar del Plata, José Marcelo Moscuzza, perdió la vida en la madrugada de este miércoles a causa de un accidente automovilístico.
Según las primeras pericias policiales, el exdirigente se despistó a la altura del kilómetro 146 y volcó con su vehículo en una zanja. Aún se tratan de esclarecer los motivos en los que ocurrió el accidente, se confirmó que iba sin acompañantes.
Vehículos lindantes alertaron a las autoridades del siniestro. Moscuzza, hijo del histórico presidente del Tiburón, José Américo Moscuzza, fue trasladado en ambulancia al centro nosocomio más cercano donde habría ocurrido el deceso.
Moscuzza padre ha estado ligado toda la vida a la institución marplatense. Como vicepresidente estuvo junto al equipo hasta el 2024, atravesando ascensos y descensos dentro del profesionalismo que llevó al club a obtener muchos logros y mejoras institucionales, entre las que se destacan sus propias instalaciones en Punta Mogotes y el avance con las obras en el predio.
El comunicado de Aldosivi de Mar del Plata por el falliecimiento de José Moscuzza
El club de la ciudad balnearia emitió un mensaje expresando su dolor por la partida física del ex directivo.
"Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de nuestro club, quien dedicó muchos años de su vida a trabajar con compromiso, pasión y amor por la institución, dejando un legado imborrable en nuestra historia.
Acompañamos en este difícil momento a su familia y amigos. Hasta siempre, José.
Se suspenden todas las actividades en la institución, tiendas y café y se decreta luto hasta nuevo aviso".
Más contenido de Golazo24
Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por una estrella y la clasificación a 'Lali'
La nueva Universidad de AFA tiene inscripciones abiertas: conocé su oferta académica
Superclásico: Mariano Closs le arma el equipo a Úbeda y pide por Ander Herrera
Jonatan Viale se metió de lleno en el Mariano Closs vs Chiqui Tapia
Sorpresa en Boca Juniors por un tuit (viejo) de Sofi Martínez