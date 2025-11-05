Jonatan Viale se metió de lleno en el Mariano Closs vs Chiqui Tapia

Closs había expresado en una nota: "me vuelve loco el referato, cuando estoy en tiempo libre me pongo el silbato y dirijo" y de eso se habría agarrado "Chiqui".

image

No es la primera vez que el conductor habla del tema pero si fue la primera vez que caló hondo.

Comportamientos como el que tuvo Tapia, los suele tener su mano derecha, Pablo Toviggino, pero nunca se lo había visto al mismísimo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino metiéndose en el barro.

Jonatan Viale se metió (y no fue el único)

El periodista de TN y Clarín, Claudio Saviola tuiteó horas después del encontronazo y tuvo repercusión.

"MARIANO CLOSS PIDIÓ APOYO EN LAS CRÍTICAS A CHIQUI TAPIA “Estaría bueno que los medios también opinen. En vez de levantar programas. NO SE ANIMAN. Se la pasan levantándonos a nosotros. Estaría bueno que si estudiaron periodismo, OPINEN”. ¿De qué lado estás? ¿Closs o Tapia?", tuiteó. Y recibió respuestas varias.

Dos de los que contestaron fueron Jonatan Viale e Ignacio Ortelli, ambos con una posición política bastante definida.

"Del lado Mariano Closs de la vida.", tuiteó Viale.

El de A24, por su parte, aseguró: "Siempre del lado de Closs".

image

Tapia en el último tiempo se ha mostrado cerca del gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kiciloff y próximo al peronismo en general.

Tanto Viale como Ortelli (y el mismo Saviola), se pronuncian abiertamente como "antikirchneristas" y por eso mismo tiene sentido su inclinación política en este caso.

+ EN GOLAZO 24

Argentinos (River, Independiente, Racing y San Lorenzo) vs Independiente Rivadavia: La final de Copa Argentina