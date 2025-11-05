Mariano Closs criticó nuevamente al arbitraje en el fútbol argentino luego de la finalización de una nueva fecha pero esta vez Chiqui Tapia no lo dejó pasar. Jonatan Viale y otros periodistas con cierta tendencia política, se posicionaron en esta disputa.
Jonatan Viale se metió de lleno en el Mariano Closs vs Chiqui Tapia
Se pudrió todo entre Mariano Closs y Chiqui Tapia y Jonatan Viale eligió no quedarse afuera de la disputa.
El eje de esta discusión está en los jueces dirigidos por Federico Beligoy y sus rendimientos que muchas veces dejan mucho que desear. Esta vez, la disputa fue más lejos de lo que solía ir.
Mariano Closs vs Chiqui Tapia
Mariano Closs, conductor de ESPN F12, expresó lo siguiente en su programa luego de un nuevo fin de semana que tuvo varias suspicacias en el fútbol argentino:
"Estaría bueno que los medios también opinen. En vez de levantar programas. No se animan. Se la pasan levantándonos a nosotros. Estaría bueno que si estudiaron periodismo, opinen”.
Evidentemente al presidente de la AFA estuvo atento a esto (y al resto de su editorial sobre este tema) y habría enviado un mensaje para el relator vía X: "Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración. 1996, Atlanta.", tuiteó Tapia.
Closs había expresado en una nota: "me vuelve loco el referato, cuando estoy en tiempo libre me pongo el silbato y dirijo" y de eso se habría agarrado "Chiqui".
No es la primera vez que el conductor habla del tema pero si fue la primera vez que caló hondo.
Comportamientos como el que tuvo Tapia, los suele tener su mano derecha, Pablo Toviggino, pero nunca se lo había visto al mismísimo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino metiéndose en el barro.
Jonatan Viale se metió (y no fue el único)
El periodista de TN y Clarín, Claudio Saviola tuiteó horas después del encontronazo y tuvo repercusión.
"MARIANO CLOSS PIDIÓ APOYO EN LAS CRÍTICAS A CHIQUI TAPIA “Estaría bueno que los medios también opinen. En vez de levantar programas. NO SE ANIMAN. Se la pasan levantándonos a nosotros. Estaría bueno que si estudiaron periodismo, OPINEN”. ¿De qué lado estás? ¿Closs o Tapia?", tuiteó. Y recibió respuestas varias.
Dos de los que contestaron fueron Jonatan Viale e Ignacio Ortelli, ambos con una posición política bastante definida.
"Del lado Mariano Closs de la vida.", tuiteó Viale.
El de A24, por su parte, aseguró: "Siempre del lado de Closs".
Tapia en el último tiempo se ha mostrado cerca del gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kiciloff y próximo al peronismo en general.
Tanto Viale como Ortelli (y el mismo Saviola), se pronuncian abiertamente como "antikirchneristas" y por eso mismo tiene sentido su inclinación política en este caso.
